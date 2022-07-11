После Бориса. Продолжит ли Британия поддерживать Украину 11 июля, 22:46 Эксклюзив НВ

Британская помощь Украине почти наверняка продолжится, как и прежде, но преемнику Джонсона трудно будет выдержать сравнение с харизматичной поддержкой страны Борисом

Новость об отставке Бориса Джонсона вызвала беспокойство в Киеве и празднование в Москве. Однако обе реакции не отражают реального положения вещей. Отставка британского премьер-министра вовсе не предвещает геополитических сдвигов в Вестминстере, а является сугубо внутренним делом, которое не изменит непоколебимой поддержки Великобританией Украины в ее борьбе за выживание в условиях продолжающегося вторжения Владимира Путина.

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Россияне поспешили отметить «кончину» Джонсона 7 июля. «Мораль этой истории такова: не стремитесь уничтожить Россию. Россию нельзя уничтожить. Об нее можно сломать зубы, а потом ими подавиться», — прокомментировала официальный представитель Кремля по вопросам внешней политики Мария Захарова. Спикер российского парламента Вячеслав Володин назвал Джонсона «клоуном» и обвинил его в том, что тот является «одним из главных идеологов войны против России». «Европейские лидеры должны подумать, к чему приводит такая политика», — предупредил Володин.

Такая российская реакция понятна. В конце концов, ни один западный лидер не был более откровенен, чем Джонсон, в своей поддержке Украины и осуждении российского вторжения. Тем не менее, любое ликование в Кремле неуместно. На самом деле отставка британского премьера никоим образом не была связана с его поведением в связи с российско-украинской войной и не сигнализирует о скором изменении позиции Великобритании. Напротив, преемник Бориса Джонсона практически гарантированно сохранит нынешнюю приверженность Великобритании противодействию российской агрессии и поможет Украине защитить себя.

Политика решительной поддержки Джонсоном Украины — в отличие от многих других его действий — пользовалась реальной популярностью в последние месяцы его отмеченного скандалами пребывания на посту премьер-министра. Его позиция отражала широкую общественную поддержку Украины в Великобритании, где противодействие путинскому вторжению рассматривается как отражение как британских ценностей, так и британских интересов. Хотя недовольные Джонсоном часто обвиняли находящегося под шквалом критики премьер-министра в том, что он использует войну в Украине, чтобы отвлечь внимание от нарастающих внутренних неурядиц, мало кто подвергал сомнению его решение выступить против войны Путина.

Отставка Джонсона не предвещает геополитических сдвигов в Вестминстере

Поскольку гонка за замену Джонсона на посту премьер-министра накаляется, многие ожидаемые кандидаты, вероятно, будут единодушны в своем согласии с тем, что британская поддержка Украины должна продолжаться. Более того, некоторые могут даже попытаться усилить свой внешнеполитический авторитет, призывая к усилению поддержки в виде увеличения поставок оружия в Украину и ужесточения санкций в отношении России.

Эта ястребиная позиция не ограничивается правящей Консервативной партией. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер в последние месяцы часто вторил Джонсону, громко осуждая российскую агрессию в Украине. Многие наблюдатели видят в однозначно проукраинской позиции Стармера попытку лидера лейбористов придерживаться золотой середины и дистанцировать партию от своего предшественника Джереми Корбина, которого часто обвиняли в том, что он выступает в качестве апологета путинского режима.

Сам Борис Джонсон стремился заверить украинцев в том, что его уход не приведет к ослаблению сотрудничества Украины и Великобритании в области безопасности. «Позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется», — прокомментировал он во время своей речи об отставке, которая была произнесена с нагрудным значком на лацкане с изображением британского и украинского флагов.

Выступая после того, как Джонсон подтвердил свое решение уйти в отставку, министр обороны Великобритании Бен Уоллес стремился подчеркнуть долгосрочный характер приверженности Украине: «Великобритания полностью поддерживает их. Помощь Украине оказывает не один человек — не я, не премьер-министр, это наши общие усилия».

Несмотря на эти заверения, украинцы не скрывали чувства разочарования по поводу ухода с мировой арены одного из самых заметных международных союзников страны. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «печали» в Украине после отставки Джонсона. «Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании продолжится, но ваше личное лидерство и ваша харизма сделали ее особенной», — прокомментировал Президент Украины.

Эта привязанность к британскому политику кажется совершенно искренней. Джонсон впервые получил одобрение в Украине за то, что возглавил международные усилия по вооружению страны, в то время как другие западные лидеры колебались во время подготовки к полномасштабному вторжению Владимира Путина 24 февраля. Эта поддержка остается неизменной. В настоящее время Великобритания занимает второе место после США по объемам поставок оружия в Украину.

Джонсон еще больше расположил к себе украинцев своим неожиданным визитом в Киев в начале апреля, во время которого он совершил культовую прогулку по центру украинской столицы вместе с президентом Зеленским в то время, когда российские войска только недавно были вынуждены отступить с окраин города. Его резкую критику Владимира Путина и частые эскапады в стиле Черчилля приветствовали и в Украине, где широко распространено разочарование по поводу чрезмерной осторожности, проявляемой многими международными партнерами страны. Неудивительно, что недавний опрос назвал Джонсона самым популярным иностранным политиком Украины. Его рейтинг отстаёт от рейтинга самого Зеленского всего на три процентных пункта.

Хотя мало кто в Британии заинтересован в том, чтобы оплакивать конец эры Бориса Джонсона, его, безусловно, будет не хватать в Украине, где его считают настоящим другом и важным союзником. Британская помощь Украины почти наверняка продолжится, как и прежде, но преемнику Джонсона будет трудно выдерживать сравнения с харизматичной поддержкой страны Борисом.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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