Марианна Борген

В долгосрочной перспективе нынешняя ситуация выгодна Путину
Поставить дальнейшие переговоры в зависимость от решения вернуть украинских моряков и корабли себе в мире не позволяет никто
Самую главную проблему для любого политика
Вы же помните, что за эти четыре года ОБСЕ так и не зафиксировала присутствие российской армии? Ну так теперь оно есть
Самую главную проблему для любого политика
Вы же помните, что за эти четыре года ОБСЕ так и не зафиксировала присутствие российской армии? Ну так теперь оно есть
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