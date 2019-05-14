Борьба за мировое господство. Что изменит 5G? 14 мая, 18:23 2043 Цей матеріал також доступний українською

США и Китай участвуют в гонке в области создания сети 5G, и её результат во многом определит того, кто сможет контролировать мировую экономику

Пост в Твиттере может выдать ваше местоположение, Apple Watch знает о состоянии вашего здоровья, а карточка сети супермаркетов позволяет следить за вашими покупками. Всё это образует собой то, что Майкл Чертофф называет «цифровым выхлопом» — информацию, которую мы постоянно и бессознательно выдаем. И главная проблема — как защитить эту информацию во всё более взаимосвязанном мире.

Вдобавок «мы должны учитывать новое поколение технологий — 5G», — отмечает Чертофф, бывший секретарь Министерства внутренней безопасности США с 2005 по 2009 год. Он выступил на 8-й ежегодной международной конференции о кибервзаимодействии, организованной Центром стратегии и безопасности имени Скоукрофта совместно с Dentons, PKO Bank Polski и Техасским университетом A&M в Вашингтоне.

США и Китай участвуют в гонке в области создания сети 5G, следующего поколения беспроводной сети, которое позволит более высокую скорость передачи данных и станет использоваться в беспилотных машинах и «умных» городах, полагающихся на интернет вещей.

12 апреля президент США Дональд Трамп и Федеральная комиссия по связи раскрыли несколько инициатив по усилению покрытия сети 5G в Соединенных Штатах. «Безопасные сети 5G станут необходимым звеном, ведущим к процветанию Америки и национальной безопасности в 21 веке», — отметил Трамп. По словам американского президента, гонка за 5G — это гонка, в которой страна обязана победить, и именно в этой гонке, по правде говоря, задействованы крупнейшие американские компании.

Мы готовы к следующей большой революции в инфраструктуре

В свою очередь телекоммуникационные фирмы Китая, такие как Huawei, тоже готовы к господству в этой сфере, предлагая недорогое оборудование, способное создать китайскому правительству черный ход для шпионажа за сетями США. Впрочем, компания неоднократно отрицала это заявление.

Чертофф отметил, что возможность соперничать в мировом масштабе будет зависеть от бесплатного и справедливого доступа к инфраструктуре 5G.

«Представьте мир, в котором международная торговля не сможет функционировать без уплаты определенной пошлины, поскольку одна страна контролирует все морские пути, а значит, вы не сможете транспортировать товары из одной части света в другую без разрешения, — подчеркнул он. — Это потенциальная проблема, которую нужно учитывать, говоря о 5G. Будет ли главенствовать одна страна ... в плане контроля над 5G или сохранится здоровая конкуренция? Будет ли заключено соглашение между странами о стандартах, чтобы никто в одиночку не смог задавать этот стандарт для остальных?»

В марте Европейская комиссия предложила правила управления рисками, ассоциируемыми с китайскими поставщиками, но отвергла нападки США на компании Huawei и ZTE.

«Мы готовы к новой большой революции в инфраструктуре, связанной с переходом от 4G к 5G,» — сказал Чертофф. — Но то, как будут определены правила, контролирующие эту инфраструктуру, и кто её возглавит, во многом определит того, кто сможет контролировать мировую экономику в следующие двадцать, тридцать и даже сорок лет".

Защита данных

Чертофф посвятил большую часть своего выступления защите данных. «Это станет одной из главных проблем кибервзаимодействий: как придумать правила контроля информации, который одобрят многие страны, пусть и не все», — отметил он.

И добавил: «Но это приводит нас ко второй проблеме: как быть с законами и правилами в мире, где закон — это всё еще вопрос отдельных суверенных государств, хотя информация глобальна и перемещается по всему миру?»

По его словам, если с этим не удастся разобраться, то останемся с множеством отдельных Интернетов, национальных или локальных со своими правилами и настройками. Так, львиная доля экономической выгоды будет утрачена.

Младшие братья и сестры

Чертофф подчеркнул, что во многом «слежка — дело не рук властей, а каждого из нас».

«Это как Большой Брат, но вместо него мы сами — множество младших братьев и сестер, следящих за самими собой и друг за другом», — сравнил эксперт.

«Большая часть нашей персональной безопасности и свободы зависит от того, как используются персональные данные. Конечно, было бы неплохо сохранить их в тайне, но этот поезд уже ушел», — добавил он. По словам Чертоффа, на данный момент существуют правила вооруженных конфликтов, а значит, должны появится и правила киберконфликтов (...).

«Пришло время властям и лидерам индустрии создать общий план того, как мы будем работать с новыми технологиями и разбираться с новыми проблемами данных в 21 веке. Если вы невнимательны, у проблем есть свойство подкрадываться к вам. И первый пример — это опыт ряда стран с вмешательством в выборы за последние несколько лет», — подчеркнул Чертофф.

Сообщество разведки США полагает, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пыталась повторить это на промежуточных выборах в 2018 году.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на Atlantic Council

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