Как вылечили российский геморрой

Чем закончилась борьба с западным влиянием для руководителя внешнеполитического ведомства при Павле I

«Французский язык — нравственная чума рода человеческого, и как бы нарочно его стараются всюду вводить. Если вся Европа сделается Франциею, она станет пустынею через какие-нибудь 50 лет».

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Эти строки написал 52-летний Фёдор Ростопчин в Кёнигсберге в мае 1815 года, направляясь из Петербурга в немецкий Карлсбад (ныне — чешский курорт Карловы Вары) на лечение. У него обострился геморрой, и помочь ему справиться с недугом дома никто не мог.