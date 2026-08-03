Олег Шама

Олег Шама

Редактор раздела История, NV

Как вылечили российский геморрой

3 августа, 06:21
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Чем закончилась борьба с западным влиянием для руководителя внешнеполитического ведомства при Павле I

«Французский язык — нравственная чума рода человеческого, и как бы нарочно его стараются всюду вводить. Если вся Европа сделается Франциею, она станет пустынею через какие-нибудь 50 лет».

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Эти строки написал 52-летний Фёдор Ростопчин в Кёнигсберге в мае 1815 года, направляясь из Петербурга в немецкий Карлсбад (ныне — чешский курорт Карловы Вары) на лечение. У него обострился геморрой, и помочь ему справиться с недугом дома никто не мог.

Теги:   Урок истории с Олегом Шамою Россия-Франция Российская история История с NV

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