Глобальный дурдом

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На Южном полюсе сделано апокалиптическое фото

На Южном полюсе сделано апокалиптическое фото

На этой неделе было несколько воистину апокалиптических новостей. Даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, начну с самого смешного. И грустного одновременно.

1Эволюции не было? :)

Казалось бы, борцы с эволюцией давно уже сдали свои позиции и растворились в истории. Даже Ватикан признал эволюцию. Вроде больше и говорить не о чем. Но нет.

Веселье продолжается.

Дровишек в костер старой дискуссии подбросил министр образования Индии Сатья Пал Сингх.

По словам министра, который сделал карьеру госчиновника после долгой работы полицейским, "никто никогда не видел, как обезьяна превращалась в человека".

Сингх отметил, что профильное министерство готово провести международную конференцию, на которой "ученые могут выйти и сказать, что они думают по этому вопросу".

Но, не дожидаясь конференции, министр предлагает убрать упоминание об эволюции из школьных учебников.

2Клоны на марше

Кстати, об обезьянах. Китайским ученым удалось клонировать макак – на свет родились две здоровые самки. Метод является развитием того самого метода, который помог появиться на свет знаменитой овечке Долли в 1996 году.

После Долли ученым удавалось успешно клонировать многих животных, включая кошек и собак, но приматы не поддавались новым технологиям.

Появление на свет в Китае двух клонированных макак – это прорыв. Теперь на очереди люди. Утверждение смелое, конечно, и весьма далекоидущее. Но 20 лет назад и клонированные макаки казались фантастикой.

3Конец всему?

Часы Судного дня передвинули на 30 секунд вперед. Теперь до конца света осталось две минуты, сообщил журнал Бюллютень ученых-атомщиков.

Решение было принято в связи с "мрачной оценкой" геополитических процессов. В частности, из-за неудач президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров в предотвращении надвигающейся угрозы ядерной войны и вялой борьбы с изменениями климата.

В последний раз часы показывали такое же тревожное время в 1953 году, когда в самый разгар Холодной войны стало известно, что СССР и США находятся в шаге от создания водородной бомбы.

4Невероятное фото

В Антарктике сфотографировали неимоверный инопланетный пейзаж. Снимок сделан в одном километре от Южного полюса. Сходу прямо не верится, что где-то на Земле бывает так красиво.

Не верите? Убедитесь сами, фото изумительное. Так и хочется сказать по поводу некоторых вышеупомянутых новостей - мир так прекрасен, отчего же в нем столько идиотов? :)

 

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