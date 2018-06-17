Алексей Бондарев

На этой неделе важнейшим событием стала пресс-конференция NASA, на которой объявили об удивительной находке на Марсе.
На этой неделе важнейшим событием стала пресс-конференция NASA, на которой объявили об удивительной находке на Марсе.
На этой неделе археологи торжествовали в Сатанове и Помпеях, а астрономы детально рассмотрели одну интересную туманность.
На этой неделе мы узнали, насколько чудовищной была катастрофа, погубившая динозавров, а также узнали тайну знаменитого трюка Майкла Джексона
На этой неделе мы узнали о загадке протона и гейзерах на Европе, а также расшифровали парочку исторических детективов.
На этой неделе мы опять узнали, что человечество стоит одной ногой в могиле, увидели проект марсианского вертолета и посмотрели феноменально красивые картинки с Юпитера.
На этой неделе мы узнали о возможности редактировать кровь перед переливанием, о костях легендарного Папы Римского, о загадочных предках человека на Филлипинах и о китайском летательном аппарате-дятле.
На этой неделе мы узнали о самой темной планете, самом древнем идоле, самой хитро закрученной структуре ДНК и самой жестокой в истории войне шимпанзе.
На этой неделе мы узнали о невиданных запасах редких металлов в Японии, а также получили новые доказательства того, что эволюция homo sapiens продолжается.
На этой неделе новости науки были одна забавнее другой. Вот что запомнилось больше всего.
На этой неделе мы узнали о тысячах черных дыр в центре Млечного пути и много других интересных новостей.
На этой неделе мы узнали о неизвестной цивилизации на Амазонке, рассмотрели на фото загадочного лесного кота из Шотландии, и получили новую скандальную историю с НЛО.
На этой неделе наконец была разгадана тайна чилийской “мумии” пришельца, британские медики научились восстанавливать зрение с помощью эмбриональных стволовых клеток, а также стало известно о грядущем сползании вулкана Этна в море.
На этой неделе мы скорбили по Стивену Хокингу… и снова бесконечно скорбили по Стивену Хокингу. Известие о его кончине затмило все остальные новости, хотя кое-что интересное все же можно отметить.
На этой неделе мы узнали многое об атмосфере Юпитера, нашли потерянный американский авианосец, и слушали рассказы Стивена Хокинга о том, что было во Вселенной до Большого взрыва
На этой неделе ученые размышляли над парадоксами Антарктики, задумались о влиянии древних людей на климат Африки и мечтали попасть на Луну с помощью катапульты.
На этой неделе мы порадовались за Илона Маска, который стал на шаг ближе к запуску глобального интернета. А также – за белорусских ученых, которые обнаружили у себя в стране необычную акулу.
На этой неделе мы порадовались успехам украинского математика, работающего в американском университете, увидели фотографию атома стронция и узнали тайну знаменитой “кричащей мумии”
На этой неделе все говорили о запуске Falcon Heavy . Но кроме этого триумфа произошло и множество других интересных событий
На этой неделе мы получили новые доказательства существования эволюции, узнали о затерянном городе майя и раскрыли тайну манускрипта Войнича.
На этой неделе было несколько воистину апокалиптических новостей. Даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, начну с самого смешного. И грустного одновременно.
На этой неделе было несколько потрясающих новостей. Мы узнали, почему погибли ацтеки. Создали устройство, которое генерирует отрицательную массу. И, кажется, нашли запасы воды на Луне
На этой неделе снова появилась надежда найти запасы воды на Марсе, Хокинг опять напугал всех концом света, а еще мы узнали, чем зачитывались пираты XVIII века
На этой неделе со-основатель Microsoft показал самый большой в мире самолет, австралийцы продвинулись в разработке квантовых компьютеров, а молодая британка родила ребенка из эмбриона, замороженного 24 года назад
Эта неделя была настолько богата научными новостями, что обозначить самые важные оказалось невероятно сложной задачей. Поэтому, я просто выбрал те новости, которые впечатлили меня больше всего
На этой неделе было много интересных новостей из космоса, также появились поводы радовать по поводу эффективности альтернативной энергетики и опасаться новых катаклизмов в 2018 году
Планета-сверхгигант, жук-Будда, квантовая телепортация китайских ученых и загадка антиматерии, попадающей на Землю – такими были самые запоминающиеся новости науки уходящей недели
На этой неделе IBM похвасталась самым мощным квантовым компьютером, на Церере нашли следы океана, у Маска взорвался двигатель, а Хокинг снова пророчествует о конце света
Новая загадка египетской пирамиды и математическое обоснование старения – самые интересные новости науки уходящей недели
Очень интересная выдалась неделя в мире науки. Искусственный интеллект потроллил Илона Маска, найдено новое доказательство эволюции и доказано, что Вселенная, в которой мы живем, на самом деле не существует
На этой неделе прояснилась судьба Древнего Египта, блеснули мастерством роботы-хирурги и раскрылась очередная “тайна” алкоголя
У NASA заканчивается плутоний, китайский мегарадиотелескоп совершил первое открытие, найдены текст о Троянской войне и одежда викингов с именем Аллаха. Такими были самые интересные научные новости уходящей недели
Физики доказали, что мы не можем жить в компьютерной симуляции. Как по мне, это скорее доказывает, что мы в ней живем
На уходящей неделе все обсуждали Илона Маска и его наполеоновские планы в отношении Марса. Но об этом мы на НВ написали достаточно, поэтому сейчас я хочу рассказать о других интересных новостях из мира науки
Уходящая неделя была богата на всякого рода новости из серии “откопали-разрыли”. Отличный аргумент в споре с теми, кто считает, что археология и палеонтология – отмирающие науки
На этой неделе о нежелании выпускать электромобили заявил легендарный бренд Lamborghini. Возможно, это просто луддизм. А может быть будущее электромобилей выглядит отнюдь не так безоблачно, как многим бы того хотелось
На этой неделе научный мир больше всего обсуждал бушующее Солнце, загадки Юпитера и наличие воды на экзопланетах
На этой неделе больше всего порадовали новости с раскопок из разных уголков земного шара
В Калифорнии построили город для испытания беспилотных авто, а в Англии искусственному интеллекту доверят сортировать мусор
Вода на Марсе, тайна происхождения яблок и уникальная диагностика рака – самые любопытные новости науки на уходящей неделе
Китайцы преуспели в квантовой передаче данных, а в США построили гигантского боевого робота
На уходящей неделе научный мир обсуждал прорыв в редактировании человеческого генома и целый ряд интересных археологических открытий
На уходящей неделе научный мир опять говорил о конце света, удивлялся загадкам Сатурна и посмеивался над попытками некоторых стран противостоять техническому прогрессу
На уходящей неделе мир в очередной раз говорил о проектах Илона Маска, а также о медицинских чудесах и воскрешении Google Glass
Колония на Титане и приближение эры квантового превосходства - вот самые важные новости мира науки прошедшей недели
Две самые важные новости уходящей недели показывают, что мир очень скоро изменится до неузнаваемости. Одна касается секса, другая - автомобилей
На этой неделе на Украину обрушилась мощнейшая кибератака, к которой мы в большинстве своем оказались не готовы. Надо делать выводы
На этой неделе почти незамеченной прошла новость о том, что чат-боты Facebook тайком от своих создателей изобрели свой собственный язык. SkyNet уже у нас на пороге, если вы еще не поняли
На этой неделе все опять говорили о наполеоновских планах Илона Маска по колонизации Марса. И мало кто заметил новость, которая имеет большее значение
Одновременно с выходом США из Парижского климатического соглашения появились новости о самой большой плавучей электростанции в Китае и тестировании Hyperloop в Голландии
Я не использую не шифрованные интернет-соединения уже несколько лет. И дело тут не в том, что я боюсь прослушки или что меня не пускают в какие-то соцсети
Привет из прошлого – это всегда приятно. Старый добрый браузер Opera пережил возрождение и радует “фишками”, которых нет у доминирующего Chrome
На этой неделе Стивен Хокинг в очередной раз заявил, что человечеству нужно в ближайшие 100 лет колонизировать другие планеты. Иначе нам каюк. Но я с ним не согласен. И вот почему
На этой неделе всех, кто не был в достаточной степени впечатлен подвигами зонда Cassini в окрестностях Сатурна, просто не могли не добить новости о железках, летающих немного пониже
Ну ок, не от всех гаджетов. Смартфоны — это, конечно, святое, но от носимых гаджетов можно и нужно отказываться
На этой неделе NASA рассказало о возможности зарождения жизни как минимум в двух местах Солнечной системы помимо Земли. Это - настоящая бомба, которая почему-то не разорвалась
Очевидно, что развитие смартфонов — самых популярных в мире гаджетов — зашло в тупик. Что же станет следующей революцией, the next big thing? И когда это случится?
На этой неделе Илон Маск осуществил эпохальный запуск повторно используемой ракеты. Джефф Безос показал дизайн своего космического корабля. Космос становится все ближе
Новая функция легких, очередная порция элементарных частиц и маркер скорой смерти - самые интересные научные новости уходящей недели
Космические амбиции Джеффа Безоса, ребенок от трех родителей и ожидание инопланетян - самые значимые научные новости уходящей недели
Нет, это не рецензия на фанатскую версию фильма Фантастические твари и где их искать. Это подборка самых любопытных новостей науки уходящей недели
Обнадеживающие экзопланеты, тайна гибели ацтеков и реинкарнация Nokia 3310 - самые интересные новости мира науки и технологий уходящей недели
Воскрешение мамонта, виртуальная реальность вместо анестезии, седьмой континент - в мире науки на этой неделе произошло много интересного
Загадка Марса, Стоунхендж в лесах Амазонки, идеальная контрацепция без хирургического вмешательства - самые любопытные новости науки уходящей недели
Дешевый графен, часы судного дня, потерянный континтент и мифическое животное — самые любопытные новости недели в науке
Летающий автомобиль, металл из водорода, сверхзвуковой поезд. Нет, это уже не просто фантастика. Такими были самые любопытные новости науки уходящей недели
Терпим сокрушительные поражения в медицине и экологии, зато стоим на грани эры квантовых компьютеров. Пора переселяться в Матрицу?
Земля погибнет в метеоритной бомбардировке, найден способ выращивать зубную ткань, в Египте "нарисовался" прежде неизвестный фараон - такими были самые любопытные новости науки уходящей недели
Таинственные сигналы, исполинский айсберг и гибридный Ford Mustang - самые любопытные новости мира науки и технологий уходящей недели
Искусственный интеллект перестанет быть деревенским дурачком, пароли уступят биомаркерам. Каких еще технологических прорывов стоит ждать в 2017 году?
Роботы на Луне, невозможный двигатель, клонирование мамонтов и лучший возраст для того, чтобы узнать правду о Деде Морозе — самые важные научные новости уходящей недели
Дети от трех родителей, рыба-тролль и добрый Санта – что было любопытного в мире науки на уходящей неделе
Облысение Антарктиды, вымирание жирафов и польза секса для девушек — самые любопытные научные новости уходящей недели
Следующий объект для колонизации, эра солнечной энергетики и наркотики в медицине — самые любопытные новости недели в науке
Злоключения на Марсе, новые свидетельства глобального потепления и пересмотр законов физики – самые любопытные научные новости уходящей недели
Стивен Хокинг предсказывает конец света, в США испытали беспилотное летающее такси, Илон Маск сделал еще один шаг к энергетической революции. Такими были самые любопытные научные новости уходящей недели
Фантастический двигатель, проблемы Маска и тяжелая поступь искусственного интеллекта - самые любопытные новости мира науки уходящей недели
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт, китайская ракета и происхождение Луны - самые интересные новости науки уходящей недели
На уходящей неделе научный мир и hi-tech индустрия отметились раскрытием тайн Бермудского треугольника, тестами летающих авто и прорывом в области мужской контрацепции. А еще мы получили доказательство того, что продолжаем яростно гробить родную планету
Приговор инопланетянам, диагноз трудоголизму, опасения по поводу автопилотов и возвращение DeLorean, - самые любопытные новости науки и технологий уходящей недели
Невидимый телевизор, водородный самолет и и другие интересные новости науки, которые вы могли пропустить на этой неделе
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Вода на Европе, подземная жизнь Меркурия, альтернатива антибиотикам и прощание с Blackberry - самые интересные новости уходящей недели в науке и технологиях
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Безос против Маска, разрушение кометы и онлайн-революция в украинском высшем образовании - интересные научные новости уходящей недели
Яростно критикуя решение Apple убрать из iPhone разъем для наушников, общественность не заметила другой важный момент. Вся мощь технологий и маркетинга не уберегли Apple от фиаско на рынке дорогих часов
Российские власти считают, что когда ты находишься в церкви, у тебя может быть только один воображаемый друг. Поэтому за игру в Pokemon Go в церквях уже начали сажать
Иногда бывает так, что все-все на свете, включая приближение к Юпитеру, обнаружение планеты земного типа у ближайшей звезды и публикацию легендарного зашифрованного манускрипта, уходят в тень из-за одной единственной маленькой новости
Эра беспилотных авто началась раньше, чем ожидали самые ярые энтузиасты. Освоение космоса частными компаниями и вовсе набирает фантастические темпы. А физики приносят женщин в жертву богам квантовой механики
Шотландия бьет рекорды "зеленой" энергетики, мировой океан и не думает щадить человечество, а на задворках Солнечной системы, похоже, обнаружили еще одну "девятую" планету. Поговорим о самых впечатляющих новостях науки ушедшей недели
Мы только что узнали правду о Жанне д'Арк и Великом потопе, вот вот научимся редактировать гены и скоро вернемся на Луну
На этой неделе в IT-индустрии на фоне всеобщей шумихи по поводу первого ноутбука Xiaomi и неожиданной для многих сделки между Verizon и Yahoo, прошли почти незамеченными две весьма показательные новости
Джобс начал эру персональных компьютеров и сделал смартфоны массовыми. Маск дал толчок эре солнечной энергетики и, кажется, отправит человечество на Марс. Так кто из них более велик?
У беспилотных авто - проблемы, зато озоновая дыра начала затягиваться. Такими были самые любопытные новости науки и технологии уходящей недели
Хотите парадокс? Нехватку финансирования ощущает не только украинская наука. Одно из величайших открытий в истории человечества возможно будет совершено на деньги, собранные американскими астрономами на Kickstarter
Роботы уже начали революцию на рынке труда и скоро заменят людей в 50% всех существующих профессий
Большому брату не спится. Американские спецслужбы разрабатывают методы тотальной слежки с помощью “интернета вещей”. Теперь “стучать” на вас будут не только ваши смартфоны, но и холодильники, лампочки и розетки
На этой неделе появились две важные новости из области генетики. Любителям футурологии, похоже, пора открывать шампанское. А сторонникам традиционализма и истово верующим самое время прийти в ужас
На этой неделе в центре внимания в мире науки оказалась медицина. Ученые одержали одну триумфальную победу и потерпели одно сокрушительное поражение
NASA опубликовало исследование, которое показывает, что спутник Юпитера - скованная льдами Европа - может быть тем самым удивительным местом, где человек найдет внеземную жизнь
Первые испытания сверхзвукового поезда и целый день Германии без сжигаемого топлива - самые интересные научные новости уходящей недели
Команда разработчиков Siri готовится предложить миру нового виртуального ассистента Viv. Может быть, это - та самая долгожданная революция, о которой так давно мечтают футурологи?
На этой неделе научный мир обсуждал прогноз британского профессора о том, что человечество способно отказаться от нефти за 10 лет. И весьма своевременно подоспела новость о том, что Индия уже дошла до точки, когда солнечная энергия стала более выгодной, чем сжигание угля
Самый прочный материал в мире, оправдание моногамии, лекарство от всего и шпионская косметика - самые интересные научные новости уходящей недели
Безупречное возвращение ракеты Джеффа Безоса, робот Скарлет Йоханссон, загадка Ганнибала - самые интересные новости из мира науки уходящей недели
Планета, убившая динозавров, и углеродная революция от харьковских ученых - самые интересные новости науки уходящей недели
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Американский социолог на основе старинных манускриптов доказывает, что действия Исламского государства идут в разрез заветами пророка Мухаммеда. Получится ли у науки использовать высшие силы в пользу здравого смысла?
Электромобиль круче Tesla, революционный способ получения биотоплива и сбор марсианского урожая — самые любопытные научные новости уходящей недели
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Логика, с которой президент РФ оценивает события в Украине, очень больная и практически безумная. Но на всякий случай, нам лучше знать и понимать, что творится в его голове
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового
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