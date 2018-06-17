Алексей Бондарев

17 июня 2018, воскресенье
Жизнь на Марсе и победа над раком

На этой неделе важнейшим событием стала пресс-конференция NASA, на которой объявили об удивительной находке на Марсе.

11 июня, 04:11
2
Скелет в Помпеях и реликвия в Сатанове

На этой неделе археологи торжествовали в Сатанове и Помпеях, а астрономы детально рассмотрели одну интересную туманность.

04 июня, 08:11
0
100 тысяч лет потепления и секрет Майкла Джексона

На этой неделе мы узнали, насколько чудовищной была катастрофа, погубившая динозавров, а также узнали тайну знаменитого трюка Майкла Джексона

28 мая, 05:03
0
Загадка протона и сюжеты для Дэна Брауна

На этой неделе мы узнали о загадке протона и гейзерах на Европе, а также расшифровали парочку исторических детективов.

20 мая, 23:13
0
Марсианский вертолет и гробница без подвоха

На этой неделе мы опять узнали, что человечество стоит одной ногой в могиле, увидели проект марсианского вертолета и посмотрели феноменально красивые картинки с Юпитера.

14 мая, 07:01
2
Тайна Папы Римского и загадка на Филиппинах

На этой неделе мы узнали о возможности редактировать кровь перед переливанием, о костях легендарного Папы Римского, о загадочных предках человека на Филлипинах и о китайском летательном аппарате-дятле.

07 мая, 07:03
1
Война шимпанзе и страшная тайна ДНК

На этой неделе мы узнали о самой темной планете, самом древнем идоле, самой хитро закрученной структуре ДНК и самой жестокой в истории войне шимпанзе.

30 апреля, 05:11
4
Чудо в Японии и внезапный астероид

На этой неделе мы узнали о невиданных запасах редких металлов в Японии, а также получили новые доказательства того, что эволюция homo sapiens продолжается.

22 апреля, 23:02
4
Древний убийца и чудо-виагра

На этой неделе новости науки были одна забавнее другой. Вот что запомнилось больше всего.

16 апреля, 07:01
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05 марта, 08:17
1
Акулы в Беларуси и небесный Wi-Fi

На этой неделе мы порадовались за Илона Маска, который стал на шаг ближе к запуску глобального интернета. А также – за белорусских ученых, которые обнаружили у себя в стране необычную акулу.

26 февраля, 07:13
0
Гениальный украинский математик и фото атома

На этой неделе мы порадовались успехам украинского математика, работающего в американском университете, увидели фотографию атома стронция и узнали тайну знаменитой “кричащей мумии”

19 февраля, 01:21
0
Идеальный язык и озеро смерти

На этой неделе все говорили о запуске Falcon Heavy . Но кроме этого триумфа произошло и множество других интересных событий

12 февраля, 07:13
0
Загадка майя и топливо из горчицы

На этой неделе мы получили новые доказательства существования эволюции, узнали о затерянном городе майя и раскрыли тайну манускрипта Войнича.

04 февраля, 18:01
0
Глобальный дурдом

На этой неделе было несколько воистину апокалиптических новостей. Даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, начну с самого смешного. И грустного одновременно.

29 января, 08:01
0
Тайна ацтеков и вода на Луне

На этой неделе было несколько потрясающих новостей. Мы узнали, почему погибли ацтеки. Создали устройство, которое генерирует отрицательную массу. И, кажется, нашли запасы воды на Луне

22 января, 09:01
0
Марсианские льды и пиратское чтиво

На этой неделе снова появилась надежда найти запасы воды на Марсе, Хокинг опять напугал всех концом света, а еще мы узнали, чем зачитывались пираты XVIII века

15 января, 06:03
0
Чудо-астероид и самолет-переросток

На этой неделе со-основатель Microsoft показал самый большой в мире самолет, австралийцы продвинулись в разработке квантовых компьютеров, а молодая британка родила ребенка из эмбриона, замороженного 24 года назад

25 декабря 2017, 08:03
1
Что говорил Иисус и начало эры роботов

Эта неделя была настолько богата научными новостями, что обозначить самые важные оказалось невероятно сложной задачей. Поэтому, я просто выбрал те новости, которые впечатлили меня больше всего

11 декабря 2017, 05:21
1
Дыра на Солнце и ожидание катаклизмов

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27 ноября 2017, 07:13
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Квантовая телепортация и загадка антиматерии

Планета-сверхгигант, жук-Будда, квантовая телепортация китайских ученых и загадка антиматерии, попадающей на Землю – такими были самые запоминающиеся новости науки уходящей недели

19 ноября 2017, 18:02
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12 ноября 2017, 21:52
3
Бессмертие отменяется

Новая загадка египетской пирамиды и математическое обоснование старения – самые интересные новости науки уходящей недели

06 ноября 2017, 01:03
7
Дедушка Дарвин и невозможная Вселенная

Очень интересная выдалась неделя в мире науки. Искусственный интеллект потроллил Илона Маска, найдено новое доказательство эволюции и доказано, что Вселенная, в которой мы живем, на самом деле не существует

29 октября 2017, 23:01
12
Вулканы-убийцы и правда об алкоголе

На этой неделе прояснилась судьба Древнего Египта, блеснули мастерством роботы-хирурги и раскрылась очередная “тайна” алкоголя

23 октября 2017, 07:13
2
Эхо Холодной войны и викинги-мусульмане

У NASA заканчивается плутоний, китайский мегарадиотелескоп совершил первое открытие, найдены текст о Троянской войне и одежда викингов с именем Аллаха. Такими были самые интересные научные новости уходящей недели

15 октября 2017, 18:12
1
А вы тоже в Матрице?

Физики доказали, что мы не можем жить в компьютерной симуляции. Как по мне, это скорее доказывает, что мы в ней живем

09 октября 2017, 03:29
0
Ледяные драконы и тайны Солнца

На уходящей неделе все обсуждали Илона Маска и его наполеоновские планы в отношении Марса. Но об этом мы на НВ написали достаточно, поэтому сейчас я хочу рассказать о других интересных новостях из мира науки

02 октября 2017, 04:13
0
Копать – не перекопать

Уходящая неделя была богата на всякого рода новости из серии “откопали-разрыли”. Отличный аргумент в споре с теми, кто считает, что археология и палеонтология – отмирающие науки

24 сентября 2017, 23:47
0
Победа электрокаров – рано радоваться?

На этой неделе о нежелании выпускать электромобили заявил легендарный бренд Lamborghini. Возможно, это просто луддизм. А может быть будущее электромобилей выглядит отнюдь не так безоблачно, как многим бы того хотелось

17 сентября 2017, 23:44
13
Бушующее Солнце и водные ресурсы инопланетян

На этой неделе научный мир больше всего обсуждал бушующее Солнце, загадки Юпитера и наличие воды на экзопланетах

11 сентября 2017, 07:03
1
Легендарный динозавр и самое старое вино в мире

На этой неделе больше всего порадовали новости с раскопок из разных уголков земного шара

03 сентября 2017, 18:02
0
Приключения электроники

В Калифорнии построили город для испытания беспилотных авто, а в Англии искусственному интеллекту доверят сортировать мусор

27 августа 2017, 18:02
1
Скрытые ресурсы Марса и динозавр-призрак

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21 августа 2017, 08:21
0
Робот заберет твою работу

Китайцы преуспели в квантовой передаче данных, а в США построили гигантского боевого робота

14 августа 2017, 01:23
3
Отправим Бога на покой?

На уходящей неделе научный мир обсуждал прорыв в редактировании человеческого генома и целый ряд интересных археологических открытий

07 августа 2017, 07:13
4
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2
Секс и электричество

Две самые важные новости уходящей недели показывают, что мир очень скоро изменится до неузнаваемости. Одна касается секса, другая - автомобилей

10 июля 2017, 02:43
6
Windows, давай, до свидания

На этой неделе на Украину обрушилась мощнейшая кибератака, к которой мы в большинстве своем оказались не готовы. Надо делать выводы

02 июля 2017, 21:57
116
Восстание машин

На этой неделе почти незамеченной прошла новость о том, что чат-боты Facebook тайком от своих создателей изобрели свой собственный язык. SkyNet уже у нас на пороге, если вы еще не поняли

26 июня 2017, 07:13
5
Обыкновенное чудо

На этой неделе все опять говорили о наполеоновских планах Илона Маска по колонизации Марса. И мало кто заметил новость, которая имеет большее значение 

19 июня 2017, 06:13
4
Вопреки идиотам

Одновременно с выходом США из Парижского климатического соглашения появились новости о самой большой плавучей электростанции в Китае и тестировании Hyperloop в Голландии

04 июня 2017, 17:14
14
Почему вам нужен VPN уже сегодня

Я не использую не шифрованные интернет-соединения уже несколько лет. И дело тут не в том, что я боюсь прослушки или что меня не пускают в какие-то соцсети

21 мая 2017, 17:25
16
Привет из прошлого

Привет из прошлого – это всегда приятно. Старый добрый браузер Opera пережил возрождение и радует “фишками”, которых нет у доминирующего Chrome

14 мая 2017, 18:02
0
Некуда бежать

На этой неделе Стивен Хокинг в очередной раз заявил, что человечеству нужно в ближайшие 100 лет колонизировать другие планеты. Иначе нам каюк. Но я с ним не согласен. И вот почему

07 мая 2017, 18:40
7
К черту Tesla, даешь летающие авто!

На этой неделе всех, кто не был в достаточной степени впечатлен подвигами зонда Cassini в окрестностях Сатурна, просто не могли не добить новости о железках, летающих немного пониже

30 апреля 2017, 18:02
0
Как я отказался от гаджетов и не умер

Ну ок, не от всех гаджетов. Смартфоны — это, конечно, святое, но от носимых гаджетов можно и нужно отказываться

23 апреля 2017, 18:02
10
Остановите Землю, я сойду

На этой неделе NASA рассказало о возможности зарождения жизни как минимум в двух местах Солнечной системы помимо Земли. Это - настоящая бомба, которая почему-то не разорвалась

16 апреля 2017, 18:01
13
Что будет после смартфонов?

Очевидно, что развитие смартфонов — самых популярных в мире гаджетов — зашло в тупик. Что же станет следующей революцией, the next big thing? И когда это случится?

09 апреля 2017, 18:02
8
Космос за углом

На этой неделе Илон Маск осуществил эпохальный запуск повторно используемой ракеты. Джефф Безос показал дизайн своего космического корабля. Космос становится все ближе

02 апреля 2017, 18:02
1
Очарованные элементарные частицы

Новая функция легких, очередная порция элементарных частиц и маркер скорой смерти - самые интересные научные новости уходящей недели

26 марта 2017, 18:02
0
Безос против Маска

Космические амбиции Джеффа Безоса, ребенок от трех родителей и ожидание инопланетян - самые значимые научные новости уходящей недели

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Нет, это не рецензия на фанатскую версию фильма Фантастические твари и где их искать. Это подборка самых любопытных новостей науки уходящей недели

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Космос как предчувствие

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1
Мамонты возвращаются

Воскрешение мамонта, виртуальная реальность вместо анестезии, седьмой континент - в мире науки на этой неделе произошло много интересного

19 февраля 2017, 18:02
2
Главная тайна Марса

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12 февраля 2017, 18:02
1
Бульбазавр и судный день

Дешевый графен, часы судного дня, потерянный континтент и мифическое животное — самые любопытные новости недели в науке

05 февраля 2017, 18:02
0
Три невозможные технологии

Летающий автомобиль, металл из водорода, сверхзвуковой поезд. Нет, это уже не просто фантастика. Такими были самые любопытные новости науки уходящей недели

29 января 2017, 18:02
1
Конец света встретим в Матрице

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18 сентября 2016, 19:01
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04 сентября 2016, 19:04
18
Цирк уехал, а мы остались

Иногда бывает так, что все-все на свете, включая приближение к Юпитеру, обнаружение планеты земного типа у ближайшей звезды и публикацию легендарного зашифрованного манускрипта, уходят в тень из-за одной единственной маленькой новости

28 августа 2016, 19:49
5
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Эра беспилотных авто началась раньше, чем ожидали самые ярые энтузиасты. Освоение космоса частными компаниями и вовсе набирает фантастические темпы. А физики приносят женщин в жертву богам квантовой механики

21 августа 2016, 19:01
2
Карма планеты

Шотландия бьет рекорды "зеленой" энергетики, мировой океан и не думает щадить человечество, а на задворках Солнечной системы, похоже, обнаружили еще одну "девятую" планету. Поговорим о самых впечатляющих новостях науки ушедшей недели

14 августа 2016, 20:01
2
Большой потоп и высадка на Луне

Мы только что узнали правду о Жанне д'Арк и Великом потопе, вот вот научимся редактировать гены и скоро вернемся на Луну

07 августа 2016, 20:03
2
Жизнь и смерть высоких технологий

На этой неделе в IT-индустрии на фоне всеобщей шумихи по поводу первого ноутбука Xiaomi и неожиданной для многих сделки между Verizon и Yahoo, прошли почти незамеченными две весьма показательные новости

31 июля 2016, 20:01
7
Стив Джобс или Илон Маск. Кто круче?

Джобс начал эру персональных компьютеров и сделал смартфоны массовыми. Маск дал толчок эре солнечной энергетики и, кажется, отправит человечество на Марс. Так кто из них более велик?

10 июля 2016, 20:01
6
Прощай, озоновая дыра

У беспилотных авто - проблемы, зато озоновая дыра начала затягиваться. Такими были самые любопытные новости науки и технологии уходящей недели

03 июля 2016, 20:01
1
Охота на инопланетян

Хотите парадокс? Нехватку финансирования ощущает не только украинская наука. Одно из величайших открытий в истории человечества возможно будет совершено на деньги, собранные американскими астрономами на Kickstarter

26 июня 2016, 20:01
1
Робот займет твое место

Роботы уже начали революцию на рынке труда и скоро заменят людей в 50% всех существующих профессий

19 июня 2016, 20:01
8
Конец свободного мира

Большому брату не спится. Американские спецслужбы разрабатывают методы тотальной слежки с помощью “интернета вещей”. Теперь “стучать” на вас будут не только ваши смартфоны, но и холодильники, лампочки и розетки

12 июня 2016, 20:01
6
Когда Бог ошибается

На этой неделе появились две важные новости из области генетики. Любителям футурологии, похоже, пора открывать шампанское. А сторонникам традиционализма и истово верующим самое время прийти в ужас

05 июня 2016, 20:01
13
Наши дети нас проклянут

На этой неделе в центре внимания в мире науки оказалась медицина. Ученые одержали одну триумфальную победу и потерпели одно сокрушительное поражение

29 мая 2016, 20:10
11
Главная тайна Европы

NASA опубликовало исследование, которое показывает, что спутник Юпитера - скованная льдами Европа - может быть тем самым удивительным местом, где человек найдет внеземную жизнь

22 мая 2016, 20:01
3
Тихая революция

Первые испытания сверхзвукового поезда и целый день Германии без сжигаемого топлива - самые интересные научные новости уходящей недели

15 мая 2016, 20:01
2
Второе пришествие

Команда разработчиков Siri готовится предложить миру нового виртуального ассистента Viv. Может быть, это - та самая долгожданная революция, о которой так давно мечтают футурологи?

06 мая 2016, 12:01
1
К черту нефть

На этой неделе научный мир обсуждал прогноз британского профессора о том, что человечество способно отказаться от нефти за 10 лет. И весьма своевременно подоспела новость о том, что Индия уже дошла до точки, когда солнечная энергия стала более выгодной, чем сжигание угля

22 апреля 2016, 12:01
7
Лекарство от всего

Самый прочный материал в мире, оправдание моногамии, лекарство от всего и шпионская косметика - самые интересные научные новости уходящей недели

15 апреля 2016, 12:09
0
Космос становится ближе, а роботы сексуальнее

Безупречное возвращение ракеты Джеффа Безоса, робот Скарлет Йоханссон, загадка Ганнибала - самые интересные новости из мира науки уходящей недели

08 апреля 2016, 12:02
0
Межпланетный террор

Планета, убившая динозавров, и углеродная революция от харьковских ученых - самые интересные новости науки уходящей недели

01 апреля 2016, 12:12
3
Как научить искусственный интеллект любить женщин

Неудачная попытка Microsoft запустить искусственный интеллект в Twitter, самоочищающаяся одежда, тайна убийства Рамзеса III и прорыв в борьбе с ВИЧ - самый интересные новости этой недели в науке

25 марта 2016, 12:13
0
Бог не остановит Третью мировую

Американский социолог на основе старинных манускриптов доказывает, что действия Исламского государства идут в разрез заветами пророка Мухаммеда. Получится ли у науки использовать высшие силы в пользу здравого смысла?

18 марта 2016, 12:10
1
Tesla, давай до свидания!

Электромобиль круче Tesla, революционный способ получения биотоплива и сбор марсианского урожая — самые любопытные научные новости уходящей недели

11 марта 2016, 13:55
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Бог есть. В другой галактике

Загадочные сигналы из-за пределов нашей галактики и таинственные отпечатки в древней египетской пещере — самые любопытные научные новости уходящей недели

04 марта 2016, 12:37
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Конец конца света

Отсрочка апокалипсиса, ожирение с неожиданной стороны и музыка на Луне — главные научные новости уходящей недели

26 февраля 2016, 12:02
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Гравитация, бессердечная ты штука

Революционное лечение рака и флэшка, которая переживет Апокалипсис — главные научные события уходящей недели

19 февраля 2016, 12:02
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Гравитация минус секс

Гравитационные волны и термоядерный реактор  — главные научные события уходящей недели

12 февраля 2016, 12:01
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Алексей Бондарев

Руководитель отдела Техно (НВ)

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