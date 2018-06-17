Алексей Бондарев

На этой неделе научный мир обсуждал прогноз британского профессора о том, что человечество способно отказаться от нефти за 10 лет. И весьма своевременно подоспела новость о том, что Индия уже дошла до точки, когда солнечная энергия стала более выгодной, чем сжигание угля