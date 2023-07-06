Умные бомбы JDAM-ERs уже в Украине. Как они работают 6 июля, 16:49 NV Премиум

Раз уже официально заявлено, то и я расскажу вам вкратце об этом

Как сообщает украинский военный журнал Defense Express, да и сами Воздушные силы Украины — они получил комплекты JDAM-ER производства Boeing (США) и/или SHOAL (производства Австралии) и боеголовки МARK-82 к ним. Две такие видны на фотографиях, размещенных Воздушными силами Украины.

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Имейте ввиду, что в отличие от «классических/ранних» версий JDAM-ER, у которых крылья были установлены поверх корпуса бомбы, у доставленных в Украину они установлены низко на корпусе бомбы. Это вариант производства SHOAL.

Несомненно, потребовалось некоторое время (читайте месяцы), чтобы соответствующим образом оснастить самолеты ВСУ, установить всю проводку, затем облетать получившуюся комбинацию, а затем согласовать все детали с ГУР МО и ВСУ и т. д. Потому что … ну, такое оружие лучше развертывать на основе разведывательных данных «в реальном времени», поэтому они могут поражать и мобильные цели — и здесь Воздушные силы Украины опираются на разведданные, предоставляемые ГУР МО и ВСУ.

Воздушным силам Украины также потребовалось определенное время, чтобы выработать подходящую тактику (потому что, если кто-то думает, что украинские истребители-бомбардировщики «просто летят в сторону противника, сбрасывают бомбы и все» — это в корне неверно), но в то же время эти JDAM-ER эксплуатируются и активно развернуты против русских.

В том и суть «секрета» таких ударов, когда, например, «4 русских МСТА-С» были подорваны в считанные минуты.

Это, конечно, только один из случаев. Такое происходит не раз каждый божий день. Даже если, как я предполагаю, русские выяснили, что именно, как и почему, не уверен, стоит ли говорить о каких-то «конкретных случаях», или как именно украинские летчики развертывают свое оружие этого типа.

Перевод NV

Текст опубликовано с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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