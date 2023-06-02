Бомбоубежища или бомжеубежища: почему в Украине проблемы с укрытиями 2 июня, 17:11 NV Премиум

Когда на одной чаше весов грязное помещение, а на другой — сохраненная в том помещении жизнь, выбор для вменяемого человека очевиден

Летом 2014 года мой тогда еще одиннадцатилетний сын прибежал домой с новостью: видел возле парадного большую стрелку, которая показывала в направлении укрытия. Именно так киевский паренек впервые почувствовал незримое ранее присутствие войны. До этого он знал об этом только из мультсериала Звездные войны и интересовался, кто такие сепаратисты.

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Через восемь лет уже девятнадцатилетний юноша впервые пошел, куда указывала спасительная стрелка. Провел там ночь с 24 на 25 февраля. И больше в бомбоубежище не совался. Он бережет себя, прячась в ванной или коридоре. Объяснение простое. По словам ответственного и критически мыслящего молодого украинца, в укрытиях расположились в основном бомжи. А значит, там антисанитария, духота и вообще никаких условий даже для временного пребывания.

Когда на одной чаше весов грязное помещение, а на другой — сохраненная в том помещении жизнь, выбор для вменяемого человека очевиден. В городах и поселках, на которые российские ракеты летят с первого дня масштабного вторжения, выбор жителями давно сделан. Тем более, что для сотен тысяч, включая детей, пожилых людей и людей с инвалидностью, такое укрытие остается, к сожалению, единственной крышей над головами: жилье уничтожено. Но после трагедии в Киеве в ночь с 31 мая на 1 июня речь идет все же о миллионах тех, кто благодаря блестящей работе ПВО и в целом ВСУ альтернативу грязному подвалу все же имеет.

Тем более, что грязь в контексте наличия и одновременно недоступности бомбоубежищ — в том числе политическая. Виновных в трагедии возле поликлиники в Деснянском районе столицы представители власти, общественные активисты и блогеры ищут то в офисе городского головы, то в офисе городской военной администрации, то в офисе районного руководства. В очередной раз заговорили о разборках между главой мэрии и главой ОП. Но шум — лишь использование трагедии в своих интересах. Это, к сожалению и стыду, не первая и не последняя трагедия, которую используют друг против друга политические лагеря и их сторонники. Между тем проблема укрытий в Украине появилась не 1 июня. Более того: если восемь лет назад мой сын увидел маркировку укрытия на стене дома, это вовсе не означает решение проблемы.

Это, к сожалению и стыду, не первая и не последняя трагедия

Я родился, вырос и до сих пор живу в городском, урбанистическом пространстве. Так сложилось, что в основном жил и живу в новостройках. Или же домах, которые возводились в начале 1980-х. Поэтому, по моим наблюдениям, в позднем СССР бомбоубежища в подвалах закладывались в проекты городских застроек.

Это подтвердили архитекторы, с которыми довелось общаться недавно. Готовя сценарий для документального сериала о специфике советских времен, открыл для себя проблемы советского подхода к архитектору: борьба с так называемыми излишествами. Внешне новые кварталы должны были быть стандартными, однообразными, наглядно бесцветными — признак тоталитарного подхода, Оруэлл и здесь предусмотрел. Допускались только стандартные проекты застроек, и стандарт всюду предусматривал укрытие от вражеских бомб и ракет. Конечно же, натовских, американских.

В нашем доме в Нежине, сданном в 1982-м году, было бомбоубежище. Ключи от него были у достаточно большого количества ответственных людей. Как минимум один на парадное. То есть, добраться до укрытия при желании мог кто-нибудь из дворовых пацанов. И наша компания с интересом изучала довольно обустроенный быт места, где можно спасаться от обстрелов. Не вспомню, был ли там где-то туалет и вообще доступ к канализации. Зато точно помню ряды двухъярусных деревянных нар и достаточно широкий проход между ними. Предполагаю, что-то подобное имели все спроектированные в СССР городские бомбоубежища… вплоть до начала 1990-х годов.

Объясняя замок на бомбоубежище, из-за которого погибла женщина с ребенком, директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук сказал: укрытие не держали открытыми постоянно. Ведь бездомные могли организовывать себе там убежища. Опыт пребывания в обычном бомбоубежище моего сына свидетельствует — бомжи не только могли заселиться там, но и действительно обустроились.

Это подтвердил независимо от того известный историк Вахтанг Кипиани. В феврале-марте прошлого года он несколько раз относил в хранилища вместе с побратимом лишние продукты, которыми щедро делились киевские бизнесы и граждане. Как-то занесли печенье, апельсины, соки из расчета на несколько десятков детей. Через полчаса все исчезло. Впоследствии близлежащие жители сказали: боятся находиться в укрытиях, потому что там какие-то странные люди. Это были бездомные, для которых то пространство стало идеальным местом временного пребывания. Вряд ли это единичное явление и исключительное наблюдение.

Я застал времена, когда бомбоубежища сдавали в аренду под видеосалоны и спортзалы-качалки. В один такой даже ходил, он до сих пор есть. Также в бывших укрытиях — склады, маленькие магазины, косметические салоны, парикмахерские, ветеринарные клиники. Один знакомый экс-полицейский не просто рассказал, но и показал образец высшего пилотажа в переоснащении бомбоубежища — достроили минус первый этаж и сдают площадь под бордель. Еще там прятали неучтенный товар, который по документам значился гуманитаркой. Сносили разный хлам. Меняли замки и обустраивали притоны. А там, куда предпринимательский креатив не успевал дотянуться, территорию метили бомжи.

В застройках нового времени бомбоубежища уже не предусмотрены. ЖК вместо этого имеют подземные паркинги нескольких уровней. Сейчас они, как в нашем доме, выполняют функцию укрытия. Но там случайные лица не спрячутся, разве что по договоренности идут работники почтового отделения, которое через дорогу. Знаю несколько примеров в нашем микрорайоне, когда арендаторы бывших укрытий дисциплинированно освободили территорию, еще и помогли переоборудовать. Однако вряд ли таких случаев много.

Зато телевизионные репортажи в конце 2021 года обильно показывали, как чиновники инспектируют бомбоубежища. Об их непригодности для эксплуатации тогда же и заговорили. А значит, даже если сейчас, на волне свежего скандала, укрытия пооткрывают, проблема не решится. Потому что, возвращаясь к началу, люди даже во время еженощных обстрелов не очень хотят прятаться в логовах бездомных. Вместе с бездомными, кстати. Такова человеческая природа: пока родной дом, к счастью, не в руинах, беречь себя хочется в пусть минимально, но — цивилизованных условиях.

Проблема же цивилизованности наших городских бомбоубежищ возникла, когда действующему мэру Киева было еще двадцать, а его оппоненту, действующему главе нашего государства — вообще еще пятнадцать лет. Возможно, оба, каждый на своем месте, решат ее сейчас. Как и проблему бездомных.

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