Колоссальный разворот между США и Китаем. Что произошло на самом деле 22 апреля, 07:13 NV Премиум Си, по сути, сказал президенту Байдену на их саммите на Бали в ноябре: я не буду президентом Китая, который потеряет Тайвань, если вы заставите меня, то будет война (Фото:REUTERS/FW1F/Bill Berkrot)

Я только что вернулся из Китая, впервые с тех пор, как начал бушевать Covid

Возвращение в Пекин напомнило мне о моем первом журналистском правиле. Если ты куда-то не поедешь, ты ничего не узнаешь. Отношения между США и КНР испортились так сильно, так быстро и настолько сократили точки соприкосновения (в Китае осталось очень мало американских репортеров, а наши лидеры почти не разговаривают), что они теперь, как две гигантские гориллы, смотрят друг на друга сквозь крошечную замочную скважину. И ничего хорошего из этого не выйдет.

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Недавний визит президента Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты, который побудил Пекин провести учения с боевыми стрельбами у побережья Тайваня и вновь предупредить, что мир и стабильность в Тайваньском проливе несовместимы с любыми шагами Тайваня в сторону формальной независимости — был лишь последним напоминанием о том, насколько накалена атмосфера. Малейшая ошибка любой из сторон может спровоцировать американо-китайскую войну, по сравнению с которой война в Украине будет выглядеть как небольшая соседская стычка.