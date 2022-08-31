Все больше подтверждений, что на юге — большое наступление 31 августа, 18:36

Чем жила страна 31 августа 2022 года

● «Слаженные координированные усилия для наступления». ВCУ предпринимают слаженные координированные усилия для наступления на юге, их эффективное проведение потребует времени. А Россия из-за отсутствия «немедленного» взятия Херсона будет пытаться подорвать веру в перспективу операций украинских военных. Такое мнение высказали в своей сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Эксперты ISW констатируют: еще 29 августа украинские силы начали наносить удары по российским понтонным переправам через Днепр, «что согласуется с началом украинского контрнаступления». Спутниковые снимки указывают, что армия РФ продолжает использовать такие переправы для ежедневной переброски ограниченного количества военной техники. При этом подобные атаки имеют смысл для Украины лишь в том случае, если сочетаются с активными наземными операциями.

В ISW отмечают, что ВСУ еще задолго до вероятного начала таких операций предпринимали меры по уничтожению российских наземных линий коммуникаций — что, вероятно, указывает на приверженность украинских сил «долгосрочным [наступательным] усилиям, состоящим как из ударов, так и из наземных атак». Украинские удары по российским логистическим целям «подрывают способность россиян снабжать и подкреплять свои позиции живой силой и техникой, что поможет украинскому наземному контрнаступлению», убеждены специалисты ISW.

● Большая контратака ВСУ. Украинские бронетанковые войска с 29 августа продолжают наступление на Южную группировку войск РФ на нескольких направлениях на юге страны. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Великобритании. Украинские войска местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону. В соответствии со своей доктриной, РФ, как считают британцы, скорее всего, попытается закрыть бреши в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск.

В ведомстве отметили, что РФ продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для войны против Украины. Батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены в Украину. «Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку», — полагают британцы.

● У ВСУ есть успехи на трех направлениях. Украинские войска добились успеха в трех районах временно оккупированной Херсонской области, сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. «Я могу подтвердить, что и в Херсонском районе, и в Каховском, и в Бериславском есть успехи у наших ВСУ», — заявил он.

Соболевский отметил, что остальные детали будет комментировать командование украинской армии. Он же сам призвал помогать ВСУ, а не «рассказывать про их успехи».

● В Херсонской области продолжаются активные бои, местных жителей просят не распространять информацию о действиях защитников Украины. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

● Войска РФ во временно оккупированном Херсоне и области обворовывают частные дома и вывозят имущество местных жителей на угнанных машинах, сообщила пресс-служба Нацполиции Херсонщины.

● И предатели побежали. Запорожский коллаборант Евгений Балицкий опубликовал видеообращение (которое быстро удалил) о том, что будет «руководить» временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым по причине «семейных обстоятельств». Предатель заверил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к псевдореферендуму.

● Накануне стало известно, что коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона: свои видеообращения о том, что «Россия в Херсоне навсегда» он записывал из Воронежа.

● Представители оккупационных «властей» Херсонской области исчезли из публичного пространства, написал в ФБ депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

● На Донбассе — ожесточенные бои. На Донецком направлении оккупанты пытаются выйти на админграницу Донецкой области. Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

● Путин не добился Донбасса. Президент Владимир Зеленский заявил, что российским войскам не удалось захватить всю Донецкую область до конца лета, как того требовали в Кремле. В своем видеообращении украинский лидер подчеркнул, что оккупанты направили на Донецкую область почти все, что у них было, но успеха так и не добились.

● У врага — большие потери. За последние сутки армия врага потеряла 350 солдат, а с начала полномасштабного вторжения — уже почти 48 тыс. своих военных. Такие данные привели в Генштабе ВСУ. Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Кроме того, противник лишился сразу 20 танков за сутки (а в целом потерял их уже в количестве 1974 единиц. Также ВСУ уничтожили: боевых бронированных машин — 4312 (+18 за сутки) ед., артсистем — 1091 (+12) ед, РСЗО — 285 (+3) ед., средств ПВО — 152 (+1) ед, самолетов — 234 (+0) ед., вертолетов — 204 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 849 (+2) и многое другое.

● РФ гонит в Крым срочников. Российские войска пытаются усилить свое присутствие в оккупированном Крыму, чтобы помешать его освобождению. В ГУР Минобороны рассказали: для этого кремлевский режим решился даже на массовый призыв в армию жителей Московской и Ленинградской областей, хотя ранее собирал «пушечное мясо» преимущественно на национальных окраинах.

С целью доукомплектования воинских частей и усиления обороны полуострова российское командование отправит туда и 1,2 тыс. срочников. «Поскольку на территории временно оккупированного Крыма боевые действия пока не идут, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все установленные законом надбавки», — уточнили в ГУР.

● Ресурсы армии РФ близки к исчерпанию. В ходе полномасштабной войны против Украины армия страны-агрессора понесла не только огромные потери в живой силе (около 48 тыс. погибшими), но и несет все более ощутимый расход вооружений и военной техники — близкий к критическому по некоторым параметрам. К такому выводу пришли журналисты расследовательского проекта The Insider.

Журналисты утверждают, что уже к концу года Россия ощутит существенное сокращение артиллерийских снарядов и исправной бронетехники, тогда как из-за санкций РФ не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять их запасы. Проблемой станет и восполнение авиапарка, а также запасов ракет с дальностью полета свыше 300 км.

● А российская деловая газета Ведомости сообщила (со ссылкой на источник в одной из компаний-операторов), что в РФ на конец августа около 10 тыс. грузовых вагонов были сняты с эксплуатации по причине отсутствия подшипников и невозможности ремонта. При этом важно знать, что фактически все военные перевозки в стране-агрессоре осуществляются по железной дороге.

● Иран хочет замирять Путина? Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан летит в Москву договариваться о прекращении войны в Украине. Его цель — «помочь разрешить кризис в Украине», пишет китайское государственное информагентство Синьхуа со ссылкой иранские СМИ. По словам Абдоллахиана, о визите договорились после того, как несколько Западных государств попросили его играть большую роль в прекращении войны.

В тему:

● Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяемую в СМИ информацию о получении РФ от Ирана боевых беспилотников, — случилось это в августе. Накануне западная пресса, среди прочего, сообщала, что россияне недовольны иранскими дронами.

● Кириенко готовит для Путина «референдумы». Организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины руководит Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации Путина. Об этом заявил Ведант Патель, заместитель официального представителя Госдепа США: «Он несет ответственность за надзор за удерживаемыми РФ территориями перед попыткой их присоединения к России, что было бы незаконным, если бы оно было завершено».

По оценке США, Россия может провести фиктивные референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в так называемых «ЛДНР» и в некоторых районах Харьковской области в ближайшие недели. «Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих „референдумов“, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России», — отметил представитель Госдепа.

● МАГАТЭ выехало на ЗАЭС. Колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) утром 31 августа. Пока неизвестно, когда миссия МАГАТЭ планирует добраться до ЗАЭС.

Накануне команда из 14 экспертов агентства прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную РФ станцию. Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

● Около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье. А дальше случилось следующее:

● Оккупанты не дают спецпропуска. Делегация МАГАТЭ стоит в очереди на КПП на подконтрольной украинским властям территории. Так называемые «власти» отказались делать им спецпропуска. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си в Telegram. А пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что прибытие миссии на ЗАЄС ожидается 1 сентября.

● Оккупанты готовятся к встрече с миссией МАГАТЭ — они принялись обстреливать Энергодар, город-спутник ЗАЭС, чтобы создать соответствующую картину для инспекторов, заявил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

● Процесс затянется. Миссия на временно оккупированную ЗАЭС продлится несколько дней и может быть продолжена, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что его команда выполняет техническую миссию и стремится предотвратить ядерную аварию.

● А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил обсудить возможность отправки на ЗАЄС миротворческой (даже военной) миссии.

● Швеция продолжит вооружать ВСУ. Швеция передаст Украине седьмой пакет военной помощи на 500 млн крон (около $47 млн) с артиллерийскими боеприпасами и рассмотрит возможности отправки 155 мм самоходных артустановок Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS70. Об этом написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

● Европа прикроет двери перед россиянами. Министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России (действовала с 2007 года). Об этом рассказал Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, уточнивший: количество пересечений границы России с соседними странами с середины июля значительно возросло, и это становится угрозой безопасности.

Боррель добавил, что многие россияне ездят в Европу на отдых и за покупками, «словно в Украине не бушует война», сообщило Reuters. По словам главы дипломатии ЕС, решение приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме «значительно сократит количество новых виз, выдаваемых странами-членами ЕС», а получать их будет сложнее и дольше.

● Большая коррупция возвращается? СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Речь идет о системном получении взяток от предпринимателей при согласовании разрешительной документации. Схема касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

Ежемесячные «доходы» злоумышленников от организованной ими преступной «схемы» составили, по данным СБУ, более 10 млн грн. В результате обысков разоблачили десятки чиновников ГСЧС. Следователи СБУ сообщили о подозрении первым шестерым лицам преступной группы.

И для финала:

● 10% импортного сбора не будет. В Кабмине и Офисе президента отказались от идеи внедрения 10% импортного сбора. Против этой меры активно выступал бизнес. Об этом в своем Telegram написал Ярослав Железняк, замглавы парламентского комитета по вопросам финансов.

И еще:

● Большое обновление Дія. В приложении Дія появилось пять новых услуг и документов. Теперь в сервисе доступны документы латиницей, шеринг техпаспорта, пенсионное удостоверение и вид на жительство для иностранцев — постоянный или временный.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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