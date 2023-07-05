Это шанс удвоить ставки. Что пора решить Европе в отношении России 5 июля, 15:43 NV Премиум

Европейским лидерам стоит понять, как они собираются вести дела с Россией сейчас и в будущем

На следующий день после того, как лидер наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин отменил свой «марш справедливости» на Москву, министры иностранных дел нескольких стран — членов ЕС отреагировали на это с осторожностью. Говорили о массивном разломе в российской системе.

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Трудно сказать, были ли они разочарованы провалом путча Пригожина или тем, что Владимир Путин все еще остался у руля. Как бы то ни было, в социальных сетях много болтают и комментируют то, что Россия сейчас нестабильна и как Путин потерял свой авторитет.

Путин косвенно обвинил Запад в попытке государственного переворота, мол, западные страны хотят, чтобы русские убивали друг друга. Почему бы и не сказать такое? Представьте, как изменилась бы динамика войны и отношения с Западом, если бы он сказал, что война против Украины была ошибкой, что российская армия коррумпирована, плохо обучена, плохо оснащена и имеет ужасно низкий моральный дух и репутацию.

На данный момент Путину приходится иметь дело с политической неопределенностью и нестабильностью, которые гложут его систему с тех пор, как он вторгся в Украину в феврале 2022 года, и даже раньше, когда он незаконно аннексировал Крым и оккупировал части восточной Украины в 2014 году. Эта неопределенность и нестабильность в России представляет собой огромную проблему для Европы.