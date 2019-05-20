Большая сделка Трампа и Путина. Чего ждать Украине?
Список тем ясен на саммите в японской Осаке: Северная Корея, Венесуэла, Украина, Иран и выборы в США в 2020 году
Уже сейчас дипломаты обеих стран
постоянно летают в Москву и Вашингтон, чтобы согласовать повестку дня для
Осаки. Последним по времени заметным был визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию. Буквально на днях он прилетал для переговоров с Путиным и Лавровым.
И вы знаете, меня очень напрягло
то, что россияне и американцы стали говорить после этого визита. Я думаю, они
готовят какую-то очень большую сделку. А именно: Москва позволит
Вашингтону бомбить Иран. Взамен она получит американскую помощь в реализации
своего плана для Украины.
Если совсем коротко, то Путин
хочет провести федерализацию Донбасса и отдать его Украине, забрав себе Крым. Лоббировать
эту идею в Киеве, судя по всему, назначен его кум и главное доверенное лицо —
Виктор Медведчук.
И вы знаете, после переговоров
Путина и Помпео Медведчука начал хвалить Курт Волкер — американский специальный
представитель по вопросам Украины. Он сказал, что путинский кум — это
«человек с твердыми убеждениями!», от которого много пользы. Ничего
себе заявление!
Почти одновременно сам Путин сказал, что не будет возражать против американского нападения на Иран. Цитата: «Россия — не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать. Мы свою роль уже сыграли».
По сути он сказал, что проблемы
Тегерана его не волнуют. Для Трампа же война против Ирана — это сейчас самый
важный проект. От его успеха зависит переизбрание Дональда на второй срок.
Он уже отправил в Персидский
залив авианосец и пару эскадрилий тяжелых бомбардировщиков B-52. Из посольства
в Багдаде эвакуируют американский персонал, а Пентагон готовит план отправки
туда ста двадцати тысяч военнослужащих. Война уже кажется неизбежной.
В то же время Украина для
американского президента — это лишь источник проблем, которые ему не нужны.
Причем в этом отчасти виноваты некоторые украинские политики и даже генеральный
прокурор Юрий Луценко.
Трамп с огромной радостью отдаст
всю эту головную боль Путину. К тому же он сам публично говорил, что не видит
ничего ужасного в захвате Крыма.
Конечно, за месяц, оставшийся до саммита в Осаке, ситуация может еще поменяться. Очень хорошо, что Рада,
наконец-то назначила дату инаугурации нового президента. Он сейчас будет очень
нужен. Как и новый министр иностранных дел.
Важно срочно помешать планам
Путина и Трампа обменять Украину на Иран. Иначе в Персидском заливе
начнется жуткая война, а у нас возникнут новые проблемы с Крымом и Донбассом.
Но есть и хорошие новости. В этом
деле у Украины будет очень надежный союзник — Европейский Союз и, прежде всего,
Германия. Немцам вообще не нужны осложнения ни на Ближнем Востоке, ни в Украине. Поэтому они нам обязательно помогут.
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