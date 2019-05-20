Большая сделка Трампа и Путина. Чего ждать Украине? Сегодня, 09:03 4853 Цей матеріал також доступний українською

Список тем ясен на саммите в японской Осаке: Северная Корея, Венесуэла, Украина, Иран и выборы в США в 2020 году

Уже сейчас дипломаты обеих стран постоянно летают в Москву и Вашингтон, чтобы согласовать повестку дня для Осаки. Последним по времени заметным был визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию. Буквально на днях он прилетал для переговоров с Путиным и Лавровым.

И вы знаете, меня очень напрягло то, что россияне и американцы стали говорить после этого визита. Я думаю, они готовят какую-то очень большую сделку. А именно: Москва позволит Вашингтону бомбить Иран. Взамен она получит американскую помощь в реализации своего плана для Украины.

Если совсем коротко, то Путин хочет провести федерализацию Донбасса и отдать его Украине, забрав себе Крым. Лоббировать эту идею в Киеве, судя по всему, назначен его кум и главное доверенное лицо — Виктор Медведчук.

И вы знаете, после переговоров Путина и Помпео Медведчука начал хвалить Курт Волкер — американский специальный представитель по вопросам Украины. Он сказал, что путинский кум — это «человек с твердыми убеждениями!», от которого много пользы. Ничего себе заявление!

Почти одновременно сам Путин сказал, что не будет возражать против американского нападения на Иран. Цитата: «Россия — не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать. Мы свою роль уже сыграли».

Трамп с огромной радостью отдаст всю эту головную боль Путину

По сути он сказал, что проблемы Тегерана его не волнуют. Для Трампа же война против Ирана — это сейчас самый важный проект. От его успеха зависит переизбрание Дональда на второй срок.

Он уже отправил в Персидский залив авианосец и пару эскадрилий тяжелых бомбардировщиков B-52. Из посольства в Багдаде эвакуируют американский персонал, а Пентагон готовит план отправки туда ста двадцати тысяч военнослужащих. Война уже кажется неизбежной.

В то же время Украина для американского президента — это лишь источник проблем, которые ему не нужны. Причем в этом отчасти виноваты некоторые украинские политики и даже генеральный прокурор Юрий Луценко.

Трамп с огромной радостью отдаст всю эту головную боль Путину. К тому же он сам публично говорил, что не видит ничего ужасного в захвате Крыма.

Конечно, за месяц, оставшийся до саммита в Осаке, ситуация может еще поменяться. Очень хорошо, что Рада, наконец-то назначила дату инаугурации нового президента. Он сейчас будет очень нужен. Как и новый министр иностранных дел.

Важно срочно помешать планам Путина и Трампа обменять Украину на Иран. Иначе в Персидском заливе начнется жуткая война, а у нас возникнут новые проблемы с Крымом и Донбассом.

Но есть и хорошие новости. В этом деле у Украины будет очень надежный союзник — Европейский Союз и, прежде всего, Германия. Немцам вообще не нужны осложнения ни на Ближнем Востоке, ни в Украине. Поэтому они нам обязательно помогут.

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