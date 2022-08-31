Это очень сложное направление для наступления. Какая задача стоит перед ВСУ 31 августа, 17:58 Эксклюзив НВ

То, что у нас ведутся активные боевые действия, мы не отдаем врагу инициативу, стараемся ее захватить на разных участках фронта, это очень хорошо. Однако есть «но»

Мне внушает оптимизм тот факт, что Украина продолжает вести тяжелую битву с Российской Федерацией. Это совершенно невероятный героизм. Мы достигаем в этом огромных успехов. То, что у нас ведутся активные боевые действия, мы не отдаем врагу инициативу, стараемся ее захватить на разных участках фронта, это очень хорошо и это правильно делать.

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Но учитывая потери, которые мы несем, учитывая сложную экономическую ситуацию, оккупацию противником более 20% территории нашей страны, нам нужно все же быть более реалистичными. И признавать наличие проблем, больше о них говорить, чтобы их решать больше.

Меня, честно говоря, очень удивляет, когда к войне люди порой начинают относиться как к шоу, которое идет где-то далеко от них. Каждая полоска на карте достигается очень тяжелой страшной ценой. Ситуация все еще напряжена, враг обладает большим преимуществом в боевой технике, авиации, артиллерии, танках, огромным преимуществом в боеприпасах. Здесь совсем нет никаких оснований для того, чтобы заранее, прежде чем что-то произошло, относиться с таким оживлением.

Сейчас, когда война стала позиционной, враг начал использовать тактику артиллерийского, авиационного наступления, надо очень многое системно менять — стратегию, обеспечение, организацию. И все же вещи, которые спасают жизнь, вот это должно быть главной темой новостей. А как будут где-то результаты, успехи, победы, супер, это надо освещать после того, как они состоялись. Это нормально и нужно поддерживать. Я и сам об этом постоянно пишу.

Большая еще боевая работа предстоит. И идут очень жестокие бои

Пока российская армия диктует нам инициативу на многих участках, продавливает, вытесняет. Они пытаются прежде всего захватить Донбасс. Пока идут активные действия на Донбассе, они пытаются закрепиться на правобережье, усилить оборону в Харьковской области. Ситуация для нас крайне опасна.

Такова конфигурация линии фронта (если враг ее закрепит, усилит войска, увеличит их плотность) для нас совершенно невыгодна. Конечно, нам нужно улучшать свое стратегическое положение — отбивать врага на многих участках на Донбассе, на Изюмском направлении в Харьковской области, и, конечно, на правобережье Днепра.

На правобережье (это очевидно для любого на карте) в тылу противника река Днепр. Для врага это серьезное препятствие, если уничтожить основные стационарные мосты и переправы.

Конечно, есть у нас неплохие стратегические возможности, предпосылки для эффективных боевых действий. Но реализация этих планов требует активных действий на всем фронте — создания определенных запасов вооружения, системных действий, сосредоточения, подготовки войск. Много-много организационных вещей.

Для нас юг сейчас, за Днепром, большой район, контролируемый врагом на подступах к Николаеву, угрожая Николаеву и Кривому Рогу, это большая опасность. Если Россия там закрепится, сосредоточит войска, возобновит свои запасы вооружения, есть большая опасность, что в этой длительной войне, которую мы будем вести много лет, противник использует это как плацдарм для удара на юг Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

Поэтому для нас сейчас это имеет стратегическое значение — чтобы не дать врагу там закрепиться, и сделать все возможное, чтобы отбросить их за Днепр.

Российское командование сосредотачивает там дополнительные силы. Противник имеет возможность кроме мостов, по которым мы наносим удары, также наводить понтонные переправы, применять различные переправные средства. Поэтому полностью блокировать пути снабжения исключительно ударами по мостам мы не сможем.

Большая еще боевая работа предстоит. И идут очень жестокие бои. И противник понимает это, сосредотачивает свои силы, пытается перехватить инициативу. Они тоже там проводят атаки, наносят удары, поэтому там достаточно тяжелая борьба.

Я сейчас не вижу такой возможности, чтобы враг просто сам отошел.

Но действительно нужно посмотреть опыт успешных наших операций. К примеру, на Змеином, майское наступление под Харьковом, где были созданы предпосылки для того, чтобы разгромить врага.

Но надо понимать, что это столь тяжелое сражение может идти еще длительное время. Это не значит, что мы неэффективны. Это значит, что мы преодолеваем врага, до сих пор сохраняющего очень большое преимущество в боевой технике и в боеприпасах.

Если говорить о Херсоне, это очень сложное направление для наступления. Эта открытая местность способствует работе бронетехники, авиации противника. Думаю, возможно, это будет полем боя долгое время.

Конечно, наша армия делает все возможное, чтобы выбить врага как можно скорее. Будем смотреть. Борьба сейчас в современной войне идет позиционная. Даже если позиции не меняются, это не значит, что борьбы нет, что она не жестока, что она не эффективна.

Удары, захват территорий, отступление противника всегда этому предшествует очень серьезная работа. Создание огневого преимущества поражения центров управления, баз, складов, огневых позиций — вот сейчас идет борьба.

Борьба на этом направлении действительно имеет стратегическое значение, поскольку это тот плацдарм, над которым Россия стремится атаковать Николаев и Одессу. И для них это возможно одно из важнейших направлений, чтобы заставить Украину полностью ослабить и уничтожить нашу экономическую систему, отрезать нас от моря. И, конечно, он важен для нас.

Поэтому для нас важно действовать максимально экономно на этом направлении, делать все возможное для уничтожения «нервной системы» управления, огневой системы противника.

Полагаю, наши ВСУ делают то, что они могут делать в том направлении. Через несколько дней мы уже сможем более четко сказать, что там произошло, и дать этому более взвешенные объективные оценки.

Полную версию интервью с Юрием Бутусовым смотрите на Радио НВ:

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