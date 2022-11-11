Один визит в немецкую больницу. Что меня поразило 11 ноября, 17:50

Я поделюсь своими наблюдениями за тем, как выглядят человечность и эмпатия в немецкой больнице и в чем разница с поведением украинского персонала

Руководство по человечности и эмпатии для медиков, которое распаковывает человечность и эмпатию в контексте здравоохранения, мы завершили в неделю, когда началась война. С тех пор я с семьей переехала в Германию, где провожу с мамой много времени с визитами в больницы и коммуникацией с персоналом. Иногда мне кажется, что я сойду с ума от ожидания, коммуникационных вызовов и трудностей перевода. Поэтому уговариваю себя, что это антропологическое исследование того, как работают немецкие врачи и медсестры и чему у них можно поучиться.

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Я поделюсь своими наблюдениями за тем, как выглядит человечность и эмпатия в немецкой больнице и в чем разница с поведением украинского персонала. Вместо команд в повелительном тоне, к которым мы так привыкли в украинских больницах, здесь есть либо объяснение, либо просьба, либо вопрос. Указаний нет. В этом, пожалуй, и состоит ключевое отличие корпоративной культуры больницы.

На днях ночью маме стало плохо. Мы провели ее в отделение экстренной помощи крупнейшей и одной из лучших больниц Германии (и мира). Она известна тем, что здесь лечились украинские политики, олигархи и президенты. Немецкие и русские тоже. Теперь она доступна и для украинских беженцев на тех же правах, что и у немецких граждан независимо от их дохода или украинских богачей, самостоятельно оплачивающих лечение.

Я прокручиваю в голове всю ту ночь и анализирую, какие действия персонала сделали этот поход хорошим опытом. А это был очень хороший опыт для меня (несмотря на бессонную ночь и переживания) и мамы (несмотря на нестерпимую боль и страх).

Мы приехали где-то около 2 ночи. Нас встретила медсестра Яна. Она очень мягко и четко задала ключевые вопросы без лишних деталей. За все 6 часов, которые мы провели в отделении скорой, она не сказала ничего лишнего, не пересекла личные границы, но от нее чувствовалось тепло. Она была в хорошем контакте с нами и оставляла свои двери открытыми.

Ничего космического в этом сервисе не было. Просто было минимальное уважение: к телу, к боли, к человеку

Во время обсуждений эмпатии и человечности с украинскими врачами одно из самых частых возражений заключалось в усталости и выгорании, к которым, по их мнению, приводит эмпатийное общение с пациентами. Мне казалось, что это общение не истощало ее — потому что всего было в меру, и теплота человеческого контакта в этот момент согревала не только нас, но и ее. Ведь мы были благодарны за это хорошее отношение.

Как она это делала?

Объясняла все и формировала ожидания:

«Я поставлю вам катетер, возьму анализы и сделаю мазок на ковид — на случай, если вас госпитализируют, это позволит нам все ускорить».

«У нас наверху горячо, так что врач придет не скоро — вам придется подождать».

«Ваша страховая карточка не считывается, но вы не пугайтесь, когда вам пришлют счет за этот визит — вам это покроет страховая».

«Если что-либо нужно или ей станет хуже, я рядом, просто дайте знать».

«Если нужно добавить обезболивание, скажите».

«Я оставлю вас в этой комнате (прямо в пространстве экстренной помощи — через дорогу в коридоре была шоковая комната для реанимационных действий, МРТ и рентген), вы можете отдыхать, но если кто-нибудь еще поступит в урологию, вам придется перейти в зал ожидания».

В какой-то момент я стала спешно искать для нее мамину выписку. Мои движения были растеряны, я спешила, что-то вываливалось из рук.

«Не спешите. У нас с вами нет ничего, требующего спешки. Возьмите все время, что вам нужно. Вы можете поставить сумку на этот стол и спокойно посмотреть все бумаги», — замедляя меня, сказала Яна.

Она легонько стучала в дверь и не включала свет, который я выключила в комнате. Ей было достаточно маленькой лампы, чтобы ставить капельницу.

В очень раннее время я в коридоре увидела уборщицу. Она пожелала мне доброго утра. Она несколько раз немного приоткрывала дверь нашего покоя, но когда видела, что мама отдыхает, тихо закрывала ее, чтобы не беспокоить маму шваброй. Она пошла убирать комнату, когда мы из нее вышли. И никакого вам «не ходить по помытому» в 6 утра.

Я задремала на полчаса только под утро. Меня нежно разбудила новая медсестра: «Яна уже ушла домой. Она не хотела вас беспокоить, потому не попрощалась. Мы сейчас отправим вас наверх, в стационар, чтобы маме сделали операцию».

«Простите, я еще очень сонная, можете ли вы повторить инструкции, куда идти?» — пробормотала я. И она очень спокойно все повторила и передала нас крепкому мужчине. Его роль — довести нас до поста тремя этажами выше и передать документы. Чтобы мы не блуждали и не теряли времени, у них есть отдельный человек, сопровождающий тебя до нужного места. Если ты хочешь, он отвезет тебя на коляске. Если нет — молча пойдет рядом, чтобы подстраховать. Здесь я вспомнила лабиринты бесконечных коридоров украинских больниц без навигации, в которых ты чувствуешь себя совершенно беззащитным и беспомощным.

Врача мы дождались около пяти. Он очень быстро сделал УЗИ и принял решение о замене стента. Он распечатал текст информированного согласия (на немецком), там же была картинка с объяснением, какая почка увеличена. Он попросил маму ее подписать, объяснив, что и почему будет происходить дальше. Потом пошутил: «Я могу вам сейчас продать что угодно». Ведь мы, как слепые котята, подписывали длинный документ на немецком без возможности его прочитать.

Он без спешки ответил на все мои вопросы, с пониманием добавив, что «если бы это была его мама, он бы задавал такие же вопросы». «Стационар открывается в 8, значит, мы возьмем вас первой где-то в 8:30, если все будет хорошо, вы где-то в 9 сможете поехать домой. Нет, вы не сможете попасть в операционную с мамой для перевода, но у нас есть фельдшер, который говорит по-русски, поэтому мама все будет понимать».

Фельдшером оказался молодой парень из Чечни; вместе с ним еще была медсестра из Польши. Так мы, пока мама переодевалась в робу, уже шутили на трех языках: я переводила с польского на русский для чеченца; он переводил с русского на немецкий для польки. Английский я добавляла для общения с другими сотрудниками, которые не понимали польского или русского. Так мы договорились с мамой, что следует искать не только русско-, но и польскоязычный персонал. И учить хотя бы английский (на нем здесь говорят все врачи и очень большой процент медсестер). Представьте себе украинскую медсестру, говорящую по-английски? Вообще представьте, как англо- или немецко- язычный пациент может получить помощь в Украине? А в Германии может — иногда, конечно, стоит позаботиться об этом самому, но даже с английским можно хорошо управиться. Довольно часто находится и украино- или русскоязычный персонал, поэтому найти общий язык можно.

Меня провели вместе с мамой в предоперационную палату — там было семь специальных каталок, на которых людей готовили и завозили в операционную. На каждой кровати — маленькая шторка для приватности. Рядом лежали и мужчины, и женщины всех возрастов. Некоторые — с мочеприемниками, но это не мешало иметь посетителей в «святая святых» предоперационной палате (без бахил, халата или другой показухи о санитарных требованиях, к которым мы так привыкли в Украине). Я все ждала, когда меня попросят выйти, но мне выделили стул, чтобы я была с ней до и после. Нашу верхнюю одежду я повесила на стул, и никто не требовал сдать ее в гардероб или повесить за дверью. Им было даже ок, что я пользуюсь туалетом прямо в предоперационной палате. И здесь я вспоминаю о бесконечных баталиях об инфекционном контроле, которым пугали многие врачи, выступавшие против открытых реанимаций.

Для переодевания пациента есть отдельная раздевалка с туалетом, «чтобы вы не раздевались на глазах у других». В отделении урологии — и в стационаре, и в поликлинике, и на этаже с госпитальными кроватями, и в предоперационной есть минеральная вода в свободном доступе (и никаких вам «привезите маме воду» с другого конца города, как в Киеве), потому что людям, особенно с нарушениями мочевыводящей системы, нужно постоянно пить. И это при том, что в берлинских кранах течет вода высокого качества, которую можно пить без дополнительной обработки.

Самое интересное было то, что все произошло аккурат по плану, который озвучил врач в 5 утра. Его смена уже завершилась, он ушел домой, а отделение работало, как часы, по понятной для всех логике. То есть, предсказуемость, которая и является основным элементом доверия, там на уровне 99%. Потому что маму вывезли из операционной на 10 мин позже, а домой мы смогли поехать сразу, не дожидаясь еще полчаса после.

Ничего космического в этом сервисе не было, ничего лишнего или роскошного тоже. Просто было минимальное уважение: к телу, к боли, ко сну, к человеку и его уязвимости.

Основным инструментом этого уважения была коммуникация и просто хорошее человеческое отношение человека к человеку. С одной стороны, уважение и коммуникация не требует много денег. С другой — это результат колоссальной работы — стратегии, отбора и подготовки персонала и постоянного обучения.

Поэтому украинским больницам есть куда расти. И если нам удастся добавить это минимальное уважение в украинские коридоры и палаты, это перевернет качество нашей жизни. Руководство по человечности и эмпатии в здравоохранении можно скачать здесь.

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