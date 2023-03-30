Путин может оказаться в Турции, а под крестами разгораются «страсти московские» 30 марта, 18:31

Чем жила страна 30 марта 2023 года

● Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак, повідомив зранку Генштаб ЗСУ.

Видео дня

● У Бахмуті бої тривають майже в центральній частині, окупаційна армія РФ намагається перерізати в'їзд у місто. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. За його словами, у Бахмуті ще є запаси їжі та води, але по місту пересуватися небезпечно через постійні хаотичні обстріли. Там залишаються близько 2700 осіб (станом на минулий тиждень), також є діти.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ПВК Вагнера не здатні самостійно забезпечувати наступальну роботу в районі Бахмута і змушені просити про підтримку російської регулярної армії. Він зазначив, що російські військові вже фактично 9 місяців не залишають спроби захопити місто. Проте українські захисники стабілізують фронт.

● «Зараз „вагнерівці“ ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в’язниць, — зазначив Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. — Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань».

До речі:

● Розслідування діяльності Пригожина завершилось арештом. Лефортовський суд Москви заарештував Евана Гершковича, журналіста The Wall Street Journal та громадянина США. Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство ТАСС. ФСБ звинуватила журналіста у «шпигунстві». Ця справа проходить під грифом «цілком таємно», Гершкович своєї провини не визнає.

Зранку стало відомо, що співробітники ФСБ затримали у Єкатеринбурзі Гершковича. Спецслужби РФ стверджують, що він займався збором відомостей про одне із підприємств російського ВПК «за завданням США». Але росіянин Ярослав Ширшиков, який супроводжував кореспондента, заявив, що той готував матеріал про ПВК Вагнера Євгена Пригожина та війну РФ проти України. WSJ виступила з вимогою звільнити її журналіста.

● Йде до 180 тис. За минулу добу в Україні ліквідували близько 560 російських окупантів. Усього втрати РФ становлять 172900 мертвих військових. Такі дані станом на ранок оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Крім того, українці знищили: танків — 3610 (+1 за добу), бойових броньованих машин — 6974 (+8), артсистем — 2671 (+12), РСЗВ — 526 (+0), засобів ППО — 278 (+1), літаків — 306 (+0), вертольотів — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2239 (+0) і багато іншого.

● Не треба робити з контрнаступу «вирішальну битву». Наратив про запланований контрнаступ ЗСУ як про «вирішальну битву» є небезпечним. Про це Financial Times заявив керівник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба. На його думку, якщо Україна раптом схибить, це посилить ті сили на Заході, які хочуть підштовхнути Київ до компромісу з Росією. Для Києва альтернативи щодо повного відновлення територіальної цілісності не існує, наголосив міністр.

● ЗСУ потрібна допомога. Західним партнерам України необхідно прискорити постачання озброєння, щоб гарантувати поразку Росії та припинити спроби окупантів захопити території. Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому саміті за демократію, організованому США. Він нагадав, що побував на передовій, і там ясно видно, яка допомога потрібна українським військовим.

● Танки чекати літаків не будуть. Україна піде в контрнаступ до поставок західної бойової авіації. «Для контрнаступу, звичайно, важливе панування в повітрі, але ми використовуватимемо ту зброю, яка є зараз», — пояснив міністр оборони Олексій Резніков. Він додав, що Україна має зброю, яка залишилася з радянських часів, і ту, яку надали і продовжують надавати партнери.

Резніков переконаний, що Україна отримає сучасні бойові літаки четвертого покоління. При цьому він зазначив, що окрім часу на прийняття партнерами рішення щодо передачі винищувачів знадобиться ще й час для навчання пілотів та інженерів, які обслуговують техніку.

● Потрібні F-16. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив на важливості західних винищувачів F-16 для українських захисників. «Україні потрібні F-16», — написав він у ФБ.

● Путін може опинитись у Туреччині. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 27 квітня до країни може приїхати кремлівській диктатор. Путін, мовляв, готовий прибути на відкриття АЕС, яку будував російський Росатом, або ж взяти участь в режимі онлайн.

Україна опрацьовує питання можливого візиту Путіна до Туреччини, пізніше буде оприлюднено офіційну позицію. Про це повідомив посол України у цій країні Василь Боднар.

● Шаблонна робота на фюрера. Підготовка до вторгнення в Україну та перший рік великої війни виявили, що російські спецслужби схильні діяти шаблонно, а загальна динаміка їхніх операцій визначається «роботою на фюрера» — Путіна. Про це йдеться у новому аналітичному дослідженні британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

● Китай та РФ — конкуренти США. Американська допомога Україні має продовжуватися, оскільки це відповідає інтересам нацбезпеки, наголосив під час брифінгу в Сенаті Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Він додав, що Штати вперше зіткнулися з двома великими ядерними державами, чиї інтереси конкурують з американськими. За словами Міллі, і у Китаю, і в Росії є засоби, щоб загрожувати національній безпеці США, але війни з ними можна уникнути.

● Китай хоче встановити новий світопорядок, у центрі якого буде Пекін, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

● Китай готується до війни? Глава Китаю Сі Цзіньпін на щорічному двосесійному засіданні в березні в чотирьох окремих промовах згадав про тему готовності до війни. В одній із них він закликав своїх генералів «наважитися боротися». Про це повідомив американський журнал Foreign Affairs, що спеціалізується на темі зовнішньої політики США. «У них він описав похмурий геополітичний ландшафт, виділив США як супротивника Китаю, закликав приватний бізнес служити військово-стратегічним цілям Китаю і повторив, що вважає об'єднання Тайваню і материка життєво важливим для успіху своєї політики, спрямованої на досягнення «великого омолодження китайського етносу», — написало видання.

Також уряд Сі Цзіньпіна оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету та про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. Видання наголошує, що не можна говорити про неминучість конфлікту чи давати однозначну оцінку словам і діям Пекіна, але існують певні факти, які свідчать про «войовничі» настрої глави КНР.

● Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Вони включають заборону російським громадянам працювати в керівних органах власників або операторів критичної інфраструктури, обмежують різні види експорту, зокрема, товарів подвійного призначення, та таких, що сприяють військовому та технологічному вдосконаленню чи розвитку сектору оборони та безпеки РФ.

● Суд Цюріха визнав винними чотирьох банкірів, які дозволили другу російського диктатора віолончелісту Сергію Ролдугіну розмістити величезні суми у швейцарських банках. Троє із засуджених банкірів — росіяни та один — швейцарець.

● Король Великої Британії Чарльз ІІІ виступив у парламенті Німеччини, ставши першим монархом, який це зробив. Він згадав про розв’язану Росією повномасштабну війну проти України. 2Неспровоковане вторгнення в Україну завдало найнеймовірніших страждань стільком невинним людям. Незліченна кількість життів була зруйнована, свобода і людська гідність були розтоптані в найжорстокіший спосіб і безпека Європи опинилася під загрозою", — заявив король.

● Фіскали повертаються. В Україні планують із липня 2023 року повернути податки, документальні податкові перевірки та штрафи, які були до повномасштабної війни. Про це заявив Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

І насамкінець:

● Страсті під хрестами. Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника Києво-Печерська лавра не змогла розпочати роботу 30 березня. За фактом фізичних перешкоджань з боку УПЦ МП подали заяву в поліцію, повідомив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики. За його словами представники монастиря від Лаври, які входять до складу комісії, не змогли пояснити, у кого ключі від будівлі, яку хотіли перевірити. Також потрапити туди перешкоджали близько 100 людей. А монастир відкликав з комісії своїх представників.

«Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра Комісія продовжить свою роботу в будь якому разі», — заявив Ткаченко.

З 29 березня УПЦ МП мала звільнити всі приміщення, які вона орендує у Києво-Печерській лаврі. Але зранку 30 березня священники УПЦ МП провели там богослужіння. Державна аудиторська служба після перевірки виявила незаконну передачу у користування пам’яток культурної спадщини та 36 незаконні споруди на території Лаври.

Представники УПЦ МП на чолі з намісником Лаври митрополитом Павлом звинуватили владу України та Мінкульт в «ультиматумі», вимоги якого нібито не мають юридичних підстав. Синод МП також заявляв, що має намір «захищати» Києво-Печерську лавру «усіма законними способами». Представники церкви вивозили майно з території Лаври, незважаючи на власні заяви, що вони не мають наміру залишати територію святині. УПЦ МП навіть подала позов до суду через виселення з лаври.

● Напередодні, коментуючи рішення щодо виселення з Лаври УПЦ МП, Володимир Зеленський сказав: «Було зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави та на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією».

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.