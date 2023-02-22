Пригожин обнародовал секретную информацию. Что стало известно о Вагнере и планах РФ 22 февраля, 16:08

Между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу идет ожесточенная политическая борьба, способствующая утечкам ценной информации

Уникальный документ сегодня обнародовал владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин — заявка на боеприпасы всех калибров, нуждающихся при захвате Бахмута российской группировкой — от руки там указаны цифры фактических поставок не только для Вагнера, но и для приданых сил. Между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу идет ожесточенная политическая борьба, способствующая утечкам ценной информации, очень важной для нашего оборонного планирования.

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Пригожин обнародовал секретную информацию в ответ на заявление МО РФ от 21 февраля:

«За период двух дней с 18 по 20 февраля 2023 г. добровольцам штурмовых отрядов было поставлено: 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков.

В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов по всей номенклатуре в соответствии с поданной заявкой на март. Всего же за прошедший год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140 процентов от полученных заявок. Это наш приоритет".

На заявке Вагнера написано, что 70% боеприпасов должно идти для них, а остальная часть — для приданых подразделений, подчиненных МО РФ. Совместно с Вагнером Бахмут штурмуют, по нашим данным, три полка воздушно-десантных войск ВС РФ и одна из бригад 1-го армейского корпуса.

Пригожин отмечает, что ему выдают 3600 снарядов в сутки.

Пункт 1 в заявке — это, очевидно, снаряды 152 мм для гаубиц Мста, Акация, Д-20, Д-1. Основной калибр русской тяжелой артиллерии. 10 566 снарядов калибра 152 мм в день. Пригожин отмечает, что ему фактически выдают 3600 таких снарядов в сутки. На самом деле, 3600 снарядов на такой небольшой фронт как Бахмут в сутки это очень большое количество. Ведь за счет корректировки с дрона все эти снаряды применяются по целям с высокой точностью, 3600 снарядов позволяет надежно поражать более 100 целей в сутки.

Другие позиции не расшифрованы, но мы знаем, что стоит на вооружении Вагнера, и можем примерно оценить количество крупнокалиберных боеприпасов, которые, очевидно, составляют большую часть заявки.

Ведь Вагнер также применяет 152 мм пушки Гиацинт, 220 мм реактивную систему залпового огня Ураган, 122 мм реактивную систему залпового огня Град, 125 мм танковые снаряды, 122 мм гаубицы Гвоздика и Д-30, 120 мин. В номенклатуре, очевидно, также имеются боеприпасы калибра 82 мм, противотанковые ракеты Корнет, Фагот, Метис и т. д. В общей сложности по суточной заявке Вагнер стремится получить 37387 снарядов, мин и ракет в сутки.

А фактически, если сосчитать по приписанной от руки норме выдачи за 18−20 февраля, россияне имеют возможность тратить примерно на 50% меньше, наиболее ощутимо для Вагнера, что снаряды 152 мм по пункту 1 — около 35% от потребности.

Тем не менее, становится понятным, почему Вагнер может наступать — они тратят до 40 тысяч боеприпасов всех типов в сутки без учета пехотного вооружения — очевидно, судя по цифрам, в этой таблице не учитываются боеприпасы на автоматические станковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

Даже сейчас, по ограниченным, по мнению Пригожина, нормам выдачи, они могут тратить в сутки около 20 тыс. боеприпасов. Много ли это или мало?

Достаточно сказать, что нормы расхода 152 мм снарядов Вагнером в сутки, означают, что за год боевых действий они хотят выстреливать более 3,5 млн снарядов 152 мм, а если брать по якобы малому, по мнению Пригожина, расходу на день 3600 снарядов в сутки, то расход составляет 1,3 млн снарядов 152 мм в год. Это без учета других мощных боеприпасов 152, 122, 120, 220 мм, которые Вагнер также применяет в большом количестве.

Для сравнения, США поставили Украине в 2022 около 1 млн снарядов 155 мм на весь фронт. То есть минимальные затраты Вагнера за год превышают годовой объем поставок 155 мм для ВСУ.

Мои выводы:

1. Украинская армия демонстрирует высокую выносливость и устойчивость под Бахмутом, поскольку борется при многократном преимуществе россиян в боеприпасах. Это делается благодаря высокой мотивации и самопожертвованию наших людей.

2. Важно системно улучшить конрбатарейную борьбу, поиск и уничтожение путей подвоза боеприпасов противника. Вагнер получает ежедневный подвоз множества снарядов многих типов, значит, их маршруты можно просчитать. Бороться с этим количеством может только разведка и поражение высокоточным оружием.

3. Верховный главнокомандующий и министр Украины должны, наконец, обратить внимание, что в армию не вовлекается достаточное количество инженерной строительной техники из гражданского сектора, не поставляется необходимое количество строительных материалов для оборудования позиций, чтобы оборудовать надежные позиции, устойчивые к плотным российским обстрелам. Отсутствие внимания к инженерному обеспечению приводит к значительным потерям наших людей.

4. Важное значение имеет качественное оборудование передовых и тыловых позиций, развертывание боевых порядков в два эшелона, чтобы проводить постоянные ротации войск, быстро истощаемых под постоянными обстрелами и в контактных боях.

5. Требуется резкое увеличение маскировочного оборудования и создание специальных маскировочных подразделений для устройства макетов техники, ложных целей и ложных позиций, для отвлечения боеприпасов противника.

6. Основная опасность при обстрелах возникает из-за коррекции противником из дронов всех типов, уменьшение эффективности артиллерии можно обеспечить через уничтожение дронов среднего радиуса действия типа Орлан и Элерон, и через насыщение войск средствами радиоэлектронной борьбы — ручными ближнего действия и купольными.

7. Украина и страны НАТО должны просчитать производственную программу, которая позволила бы резко увеличить поставки снарядов в Украину, поскольку без увеличения поставок снарядов боевые действия сопровождаются большими потерями людей.

Текст опубликован с разрешения автора

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