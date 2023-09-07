Годовщина Харьковской операции. Как РФ пытается взять реванш 7 сентября, 19:13 NV Премиум

Генерал-полковник Сырский сказал, что россияне пытаются взять реванш на Харьковском направлении за то поражение, буквально «каскадный обвал фронта», который произошел там ровно года назад

Это было понятно еще полгода назад, исходя из той мелодии, которую видит любой военный, когда смотрит на карту, что у россиян есть такая мысль или задача — вот выдавить украинские войска из слияния рек Оскола и Северского Донца. Это как раз в междуречье между Осколом и Жеребцом и рекой Красной. А это для этого им надо зайти на Лиман и с востока, и из севера. Вот они пытаются с севера, со стороны Валуек на Купянск давить и дальше проскользить вдоль Оскола до Лимана. И с востока со стороны Кременной также выйти на Лиман. Естественно, вот этот треугольник Купянск-Лиман-Кременная постараться опять захватить. Именно эта задача — как реванш — у россиян. Больше они двинуться не смогут, это точно. Ибо пересечь Оскол, пересечь Северский Донец практически нереально любыми силами, какими бы они у них сейчас не были. Но вот такого рода действия, с военной точки зрения, можно планировать и как-то выполнять.

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Но за 9 месяцев не только россияне укреплялись по Запорожскому направлению. Мы за 9 месяцев также укреплялись по Лиманскому направлению. То есть в этом треугольнике также работали. Там есть и залитые бетоном наши укрепрайоны, и есть режим активной обороны, где мы удерживаем движения россиян, достаточное количество боеприпасов и артиллерии. Особенно в последнее время помогают очень сильно кассетные боеприпасы. Почему же ждем те же снаряды М-26 не только на Запорожское направление, но как раз и на Лиманское, в том числе. Потому что наступающим российским войскам приходится