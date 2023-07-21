Как вас легко может обмануть российская военная пропаганда 21 июля, 09:35 NV Премиум

Вот несколько хороших примеров того, что я рассказывал в предыдущий раз

Еще в начале июля один из флагманов путинской военной пропаганды, публикующий посты под ником WarGonzo, обнародовал видео, на котором была показана колонна украинских MRAPов (колесные бронемашины американского производства), движущихся с севера на юг вдоль лесополосы до точки примерно 1000 м к северу от села Роботино (южная часть Запорожской области). Затем колонна наезжает на мины и расстреливается из минометов и/или артиллерии.

Видео дня

Определить геолокацию было легко, и, очевидно, она «подтвердила», что это российское видео «правда». Было создано впечатление, что украинцы уже были за 1000 м до села Роботино, но там потом их наступление отпило, украинцы понесли потери.

Проблема № 1: сам факт продвижения украинцев колонной MRAPов по дням (по состоянию на начало июля).

Проблема № 2: деревья в той лесополосе были (и до сих пор остаются) неповрежденными (по состоянию на начало июля).

Собственно: понеся значительные потери в западной технике (меньше в войсках, но все же…) при наступлении в этом стиле, в начале этого (контр) наступления (то есть еще 5−10 июня 2023 года) оба подразделения ВСУ, развернутые в этом районе — 47-я и 65-я механизированные бригады — прекратили так действовать. Они прекратили попытки продвижения в виде механизированной атаки из-за сильно заминированных россиянами минных полей.

Зато с середины июня украинские подразделения в этом секторе фронта делают