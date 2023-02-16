Четвертая фаза войны. Какую роль сыграют западные танки и приблизят ли они победу Украины 16 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

В Украине танки и другая бронетехника сыграли решающую роль во всех четырех фазах агрессивной войны Путина

Танк продолжает жить

Танк не умер, что бы ни говорил Илон Маск (хотя вряд ли студентам, изучающим военное дело, стоит обращать на это внимание). До сих пор ни одна альтернативная категория систем вооружения не может обеспечить аналогичный уровень мобильности, огневой мощи и защиты — доисторической триады ведения войны. И это несмотря на колоссальные затраты и логистические кошмары танковой войны.

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В Украине танки и другая бронетехника сыграли решающую роль во всех четырех фазах агрессивной войны Путина. Скорее всего, ситуация сохранится и на следующих этапах. Но в конце концов война должна закончиться. Приблизят ли западные танки этот момент?

Армированная глава в военной истории

В феврале прошлого года российские бронетанковые соединения прорвали украинскую оборону на части северного и восточного фронтов и всем южном фронте, благодаря значительной массе и устойчивой огневой мощи. К апрелю 2022 года — окончанию первой фазы этой войны — Украина освободила четыре северные области (Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую), а также часть оккупированной Харьковской области. Частично здесь сыграла свою роль «коалиция «Nlaw» и «Джавелинов», которую президент Владимир Зеленский приветствовал во время своей эмоциональной речи в Вестминстер-Холле.

Танки сыграли решающую роль в украинской стратегии глубокой обороны. 1-я танковая бригада (более известная в Украине как бригада «Северия») героически противостояла бронетанковым частям российской 1-й гвардейской танковой армии и 41-й общевойсковой армии, имея при этом перевес в численности не менее 8 к 1.

Бригада «Северия» не только отразила попытку вторжения в город Чернигов, но и подорвала российское продвижение к Киеву с северо-восточного вектора. Сопротивление Украины на северо-востоке поставило элитную 1-ю гвардейскую танковую армию России на грань с боевой неэффективности и снизило угрозы, исходящие от Западного военного округа России для небольших стран НАТО в Восточной Европе.

Урон, нанесенный путинским войскам в боях в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, был нанесен частично украинскими модернизированными советскими основными боевыми танками Т-64Б и Т-64БМ «Булат», которые, хоть и эффективны, но все еще уступают западным танкам.

Танки, безусловно, необходимы, но их будет недостаточно

Малобронированные контрнаступления

На втором этапе войны (лето 2022 года) доминировали артиллерийские дуэли на Донбассе и относительно ограниченные маневренные и бронетанковые боевые действия. Однако бронетанковый прорыв в Тошковке под руководством объединенных подразделений группы Вагнера, ополченцев ЛНР (так называемый 2-й корпус), российских воздушно-десантных войск (ВДВ) и остатков 1-й гвардейской танковой армии привел к падению Лисичанска, а затем и всей Луганской области в июле 2022 года. Луганская область стала единственной, которая (временно) оказалась под российской оккупацией после падения украинской Автономной Республики Крым в марте 2014 года.

На третьем этапе (осень 2022 года) Украина провела ряд ошеломляющих контрнаступлений, освободив большую часть Харьковской области, а также город Херсон, единственную столицу области, захваченную Россией после эскалации вторжения, начавшегося в 2014 году, 24 февраля 2022 года.

Казалось, что Украина отменит путинскую оккупацию. Однако все усложнилось.

Если освобождение Херсона показало критическую роль западных управляемых артиллерийских систем, таких как высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы (M142 HIMARS), то контрнаступление в Харьковской области показало критическую необходимость в боевых машинах пехоты (БМП) и танках, а также в воздушном прикрытии и поддержке. Отсюда красноречивый призыв президента Зеленского к Вестминстеру: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Если вернуться к Харькову, то украинские бригады начали контрнаступательный маневр в сентябре прошлого года, будучи недостаточно бронированными, частично используя колесные гражданские внедорожники 4×4 и пикапы с импровизированной броней, чтобы компенсировать массу. Они успешно использовали гибридные бронетанковые силы в эффектных «громовых раскатах» (глубоких маневрах на оккупированную Россией территорию, чтобы зайти сзади и дестабилизировать их тылы).

Однако победа была неполной.

Не имея надлежащей бронетехники и достаточного количества боеприпасов (а также живой силы и авиации), подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли в полной мере воспользоваться разгромом и освободить всю Харьковскую область и несколько позиций на севере Луганской области. С октября продвижение Украины в Луганском направлении застопорилось на линии фронта от северного Сватово до южной Кременной.

Что еще хуже для Украины, четвертая фаза (зима 2022−2023 гг.) характеризовалась жесткой российской кампанией «воздушного терроризма», которая нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре Украины глубоко за линией фронта.

Это сопровождалось российским продвижением (и ограниченными отступлениями) на западном Донбассе между Угледаром и Соледаром, включая Бахмут. Учитывая наращивание и мобилизацию сил, большинство будущих боевых действий, вероятно, будет проходить в этой части Донбасса.

Бронетанковые соединения, включая танки и механизированную пехоту, несомненно, возглавят эти ожидаемые наземные наступления и контрнаступления.

Танки: нужны, но недостаточны для победы

Украинские официальные лица подтвердили, что в Украину будет поставлен как минимум 321 основной боевой танк. Это вписывается в диапазон, запрошенный начальником Генерального штаба Украины генералом Валерием Залужным.

Приблизительно это эквивалентно формированию размером с бронетанковую дивизию. Все три типа обещанных западных танков (британские Challenger, американские Abrams и немецкие Leopard) больше российских танков, визуально подтвержденных для эксплуатации в Украине, то есть от Т-62 до Т-90 (наличие Т-14 «Армата» в Украине никогда не подтверждалось). Все три модели западных танков имеют большую дальность стрельбы, более точную мобильную стрельбу, более высокую скорострельность (при несколько меньшем калибре основного орудия), лучшие прицельные системы, более прочную броню и, в целом, более маневренны (несмотря на свои размеры и броню).

Однако танки не воюют сами по себе и не воюют в одиночку. Арабо-израильские войны неоднократно преподали этот урок студентам военных факультетов.

Чтобы внести свой вклад в стратегическую победу, освободив территории Украины, или в серию оперативных успехов, которые заставят Путина прекратить агрессию, решающее значение имеют сроки поставок, обучение экипажей танков и поддерживающей их механизированной пехоты, комбинирование вооружений, подготовка и поддержание логистических линий снабжения и систем технического обслуживания.

«Профессионалы изучают логистику»

Генерал Омар Брэдли, последний «пятизвездочный» американский генерал, в честь которого была названа машина IFV «Bradley», однажды сказал: «Любители изучают стратегию, профессионалы — логистику».

Танки используются вблизи линий соприкосновения с противником. Поэтому вероятность поломок, повреждений, частичного уничтожения и истощения обычно высока. У Украины уже был опыт использования немецкой самоходной тяжелой артиллерийской системы Panzerhaubitze 2000. Выпускающие около 300 снарядов в день, в остальном отличные артиллерийские системы, обладающие большей огневой мощью, чем танки в Украине, ломались и нуждались в техническом обслуживании и запасных частях. Украина была вынуждена вернуть некоторые запчасти в Германию и Словакию. При использовании танков, скорее всего, возникнут похожие проблемы. Они будут находиться ближе к вражескому огню, чем менее бронированная и более дальнобойная самоходная артиллерия.

Помогут ли танки закончить войну?

Итак, помогут ли западные танки закончить эту агрессивную войну против Украины? Ну, сами по себе — нет. Но они, безусловно, могут внести свой вклад в ее окончание — с учетом вышеупомянутых непредвиденных обстоятельств.

Последний раз «Абрамсы» противостояли Т-72 (наиболее распространенная модель/версия российских танков на украинской территории) в крупных танковых соединениях в феврале 1991 года во время знаменитой битвы 73 Eastings, во время освобождения Кувейта (небольшой богатой нефтью страны, в которую вторглась гораздо более крупная и сильная страна, Ирак под командованием Саддама Хусейна).

Превосходящие по численности «Абрамсы» (и БТР «Брэдли») превосходили более крупные соединения Т-72 во много, много раз. Это было обусловлено лучшей подготовкой экипажей танков, большей дальностью стрельбы, маневренностью, лучшими возможностями прицеливания и точной стрельбы в движении, и — с другой стороны — плохой подготовкой, логистикой и техническим обслуживанием.

Войны и сражения имеют как сходства, так и различия. Эта война не является исключением. Танки, безусловно, необходимы, но их будет недостаточно для прекращения российской агрессии против Украины.

Перевод NV

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