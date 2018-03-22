Богдан Глузд

Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России
Благодаря махинациям Путин уверенно победил, Трамп потребовал от сотрудников гробового молчания, а Ким Чен Ын поклялся быть хорошим
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию?
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