Богатые и бедные. Как уменьшить пропасть между ними? Вчера, 15:55 1164 Цей матеріал також доступний українською

Хотите иметь более равное общество? Формула на удивление проста

Почему богатый 1% американцев получает 20% национального дохода, а богатый 1% датчан — только 6%? Почему обеспеченные британцы видят, что их доля в национальном доходе удвоилась с 1980-х, в то время как за тот же период доля богатых датчан не сдвинулась с места?

Технологические изменения и глобализация выступают мощными силами для распределения доходов, но только эти рыночные процессы не могут объяснить разницу неравенства в разных странах. В конце концов, в некоторых наиболее технологически продвинутых и глобализованных странах вроде Дании и Нидерландов, царит наибольшее равенство.

Чтобы объяснить, почему одни передовые капиталистические страны являются более неровными по сравнению с другими, мы должны посмотреть за пределы рынка и исследовать роль политики и власти в формировании распределения доходов.

Кто составляет топовый 1% в разных странах?

Хотите иметь более ровное общество? Критически осмотрев последние исследования, я выяснил, что формула удивительно проста: облагайте налогами богатых, голосуйте за левые партии, пользуйтесь электоральной системой пропорционального представительства, и усиливайте профсоюзы.

1. Уровень налогов

Одним из ключевых факторов является правительственная политика, особенно налогообложения. Страны, наиболее сокращавшие ставки налога на прибыль, наблюдали наибольшее увеличение доли состоятельных людей. Например, во Франции с ее более равными условиями, эта доля в 2010 году была лишь на 10% ниже, чем в 1950-х. В то же время в более неравных США этот показатель на 50% ниже. На уровне компании заработная плата СЕО значительно выше, когда самая высокая ставка налога на прибыль ниже.

Налоговая политика играет ключевую роль в объяснении конечного неравенства доходов. Но политика не возникает ниоткуда. Это вариации в стратегиях, которые влияют на распределение доходов на высшем уровне, и вытекают из социальной политики, постоянно демонстрируют свое влияние на эволюцию конечного неравенства доходов.

2. Политика

Формальная политическая арена и является местом, где разворачиваются эти властные отношения. Недавно Эвелин Хубер, Цзинзин Ху и Джон Стивенс исследовали, как менялась доля доходов самого богатого 1% в постиндустральних демократиях с 1960 по 2012 годы. Ученые выяснили, что центристские и постиндустриальные правительства в богатых странах постоянно ассоциируются с ростом доли доходов самых богатых. В то же время политика левых правительств в целом уменьшает неравенство в конечном итоге.

Институциональный дизайн политической системы также важен. Электоральные системы пропорционального представительства скорее служат на пользу партиям левого крыла, в то время как системы, управляемые большинством — способствуют правым. Определенные институциональные признаки — наличие президента и двухпалатных законодательных органов — способствуют безвыходным ситуациям и позволяют чьим-то отдельным интересам блокировать прогрессивные политические реформы.

Вопрос того, насколько всю эту историю с институтами можно обобщить, еще надо исследовать, однако Джейкоб Хакер и Пол Пирсон показывают, что это является критически важным для объяснения впечатляющего подъема сверхбогатых в США.

3. Профсоюзы

Вместе с левыми партиями сильные профсоюзы осуществляют контроль над долей доходов самых богатых. Профсоюзы могут идти бок о бок с левыми партиями и добиваться эгалитарной политики. Внутри предприятия — добиваться повышения зарплат и снижения доли выручки, идущей на компенсацию топ-менеджерам и дивиденды акционерам.

Согласно одним научным исследованиям, усиление движения профсоюзов уменьшило компенсации американским топ-менеджерам на 12%. В другом исследовании выяснили, что в американских индустриях с высоким уровнем членства в профсоюзах, разница между оплатой руководящих и неруководящих должностей была меньше. В многочисленных международных статистических исследованиях, которые я изучил, коэффициент объединения является одним из немногих показателей, который везде связывают с более низкой долей дохода в руках у самых состоятельных.

Во многом благодаря работам новатора Пикетти и его сотрудников, исследование доли доходов самых богатых достигли немалого прогресса за прошедшее десятилетие. И все же многое еще требует дальнейшей работы.

Исследования доли доходов обычно ориентированы на США. Поэтому есть потребность в более глубоком анализе опыта других стран. Нам необходимо и дальше продвигаться в исследованиях о том, кто составляет топовый 1% в разных странах, и насколько их политические предпочтения совпадают с видением других слоев населения. Нам также следует более детально исследовать расовые и гендерные измерения этой иерархии доходов в разных странах.

Учитывая убедительные доказательства того, что проживание в крайне неравном обществе уничтожает наши мозги, тела, отношения, сообщества и планету, мы все должны со всей серьезностью задуматься об этом. Чем лучше мы поймем причины конечного распределения благосостояния в разных странах, тем более эффективными станем в определении того, что можно сделать — в случае необходимости — чтобы замедлить или даже пересмотреть этот процесс.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation . Републикация полной версии текста запрещена.

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