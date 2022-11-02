Приближается зима. Что изменится на новом этапе войны? 2 ноября, 20:13 Эксклюзив НВ

В морозную погоду все действия занимают больше времени. Особенно это касается ключевого элемента логистики

Никто из тех, кто жил в Центральной Европе, не забудет местные зимы. С ноября по апрель вы можете быть уверены, что каждый раз, выйдя из своего, как правило, хорошо отапливаемого многоквартирного дома, вы попадете в морозильную камеру. Именно это, возможно, больше, чем какой-либо другой фактор, побудило Россию провести недавнюю «стратегическую» кампанию бомбардировок, направленную против электроснабжения Украины, чтобы подорвать волю украинского населения к сопротивлению.

Видео дня

Но России сейчас серьезно не хватает высокоточных ракет — защитники Украины все успешнее сбивают поставленные Ираном беспилотники «Шахед-136» и другие ракеты, — однако многие все равно долетают до цели. Украинские друзья говорят мне, что атмосфера в Киеве напряженная, но люди полны несгибаемой решимости — здесь оживился рынок небольших генераторов, чтобы компенсировать ожидаемые отключения электроэнергии. Мирным жителям Украины будет очень тяжело пережить предстоящую долгую зиму.

Однако еще сложнее придётся войскам противника. НАТО уже несколько месяцев планирует обеспечить максимальное оснащение своих украинских союзников. Канада вступает в игру с почти полумиллионом комплектов зимнего снаряжения, взятых из своих современных и эффективных военных запасов. Другие страны, в том числе США и Эстония, последовали этому примеру.

Между тем, армии, не славящейся техническим обслуживанием или эффективностью тылового обеспечения, но по праву известной своей коррумпированностью — ВС РФ, в том числе и недавно призванным солдатам, прошедшим двух- или трехнедельную подготовку, — придется искать способы справиться с непогодой.

Они также столкнутся с украинской армией, которая, несмотря на значительные потери, получила сейчас импульс. Как и с самого начала войны, очень важный моральный компонент войны благоприятствует им. Тот факт, что они защищают свою родину — а в настоящее время отвоевывают ее, — сейчас как минимум так же актуален, как и в феврале.

У них есть преимущество в точной артиллерии, вероятно, в танках и, конечно же, в лидерском моральном духе и обучении.

Медленный сезон

При всем при этом темп боевых действий, скорее всего, замедлится по мере приближения в Украине зимы.