Новая война в Красном море? Хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии

Йемен и Красное море рискуют превратиться в арену очередного долгого и разрушительного конфликта, без пути к его урегулированию

Поддерживаемые Ираном хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии, поставив под угрозу одну из ключевых артерий, от которой зависят страны Персидского залива и мировые поставки нефти. Это заявление последовало за обострением риторики между хуситами и Эр-Риядом, продолжавшимся несколько недель, а также за обменом ракетными ударами на прошлой неделе, который фактически положил конец четырехлетнему относительному затишью в отношениях между йеменским движением, возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и ее союзниками в правительстве Йемена.

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В настоящее время Саудовская Аравия экспортирует около 4 млн баррелей нефти в сутки через порт Янбу на Красном море — это на 400% больше, чем до начала войны с Ираном. Баб-эль-Мандебский пролив стал жизненно важной альтернативой Ормузскому проливу для мировых потоков нефти: в июне через него проходило более 7 млн баррелей нефти в день, тогда как до начала войны с Ираном этот показатель составлял около 4 млн.

То, насколько разрушительной для мирового рынка нефти и экономической стабильности стран Залива окажется новая кампания хуситов, будет зависеть от трех факторов.