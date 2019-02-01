Блокада Азовского моря. Что развяжет РФ руки? Сегодня, 19:05 230 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Тенденции за январь 2019: неустойчивые положительные подвижки субъективного характера

Протягом січня 2019 року затримань суден посеред моря під час руху не було, як і в жовтні, листопаді і грудні. Це є прямим наслідком патрулювання та ескортування суден з боку кораблів ВМС України, що були передислоковані до Азовського моря у вересні 2018 року.

У цей же період продовжилася тенденція зниження часу очікування дозволу на прохід Керченською протокою до значень, що наближаються до показників липня 2018 року, першого місяця де-факто блокади.

Середній час очікування дозволу на прохід Керченською протокою в Азовське море за січень 2019 року склав 32,1 годин на одне судно (в листопаді – 124 ,2, це був максимум за час блокади, в грудні – 71,5).

Разом з тим, середня тривалість штучного утримування суден в Керченській протоці в січні 2019 залишалася більшою, ніж в липні 2018, першому місяці блокади.

Середній час очікування на прохід в зворотному напрямку – з Азовського моря в Чорне – склав 23,9 годин на одне судно (в листопаді – 115, максимум за час блокади, в грудні – 46,5). Але тривалість затримки все ще вимірюється в днях, а не годинах, як до початку блокади.

Зниження часу очікування розпочалося в другій половині грудня 2018 внаслідок побоювань РФ щодо введення санкцій проти російських портів Азовського і Чорного моря, резолюцій Європарламенту і Генеральної асамблеї ООН, розгляду питання на Раді ЄС, заяв Держдепартаменту США та високопосадовців країн ЄС.

Але є й більш цікаві для читача факти, ніж посилання на вплив якихось рішень та резолюцій.

З боку Росії маємо лише ситуативну та вимушено «показову» реакцію

Зменшення часу очікування дозволу на прохід Керченської протоки наприкінці грудня та в січні 2018 року мало пряму кореляцію (збігалося в часі) із вимушеними публічними відповідями високопосадовців РФ про те, що РФ "нічого не порушує" у зв'язку із спільною заявою канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Емануеля Макрона, їх телефонними розмовами з Путіним наступними днями, з візитом до Москви міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, з приїздом до Маріуполя делегації ЄС та міністрів країн ЄС.

Однак, кожного разу після дати відповідних подій тривалість штучного утримування суден знову зростала.

З одного боку, наведені факти свідчать, що керівництво РФ вимушено реагувати на безпосередні звернення та звинувачення авторитетних лідерів країн ЄС. Крім того, в РФ явно не очікували масованої консолідованої реакції світової спільноти, що проявилася в резолюціях Європарламенту, ОБСЄ, Генеральної асамблеї ООН. В Російській Федерації явно недооцінили значення принципу свободи судноплавства в цивілізованому світі, де цей принцип перебуває в одному понятійному ряді із правами людини та принципом вільної торгівлі.

Разом із тим, з боку РФ маємо лише ситуативну та вимушено «показову» реакцію. Не можна також забувати про категоричну відсутність зрушень у питанні звільнення захоплених українських моряків та військових кораблів (які з кінця листопаду перебувають «в одному пакеті» із вимогами припинити перешкоди судноплавству в Азовському морі та Керченській протоці). Характерною є й жорстка відмова РФ на пропозицію Меркель та Макрона щодо спільної постійної спостережної місії Німеччини та Франції з питань свободи судноплавства в Керченській протоці.

Це дозволяє зробити наступний висновок. Скоріш за все, зменшення часу затримки суден в Керченській протоці слід розглядати, як тактичний хід РФ на фоні більш важливого для неї стратегічного питання – остаточного вирішення долі проекту «Північний потік -2», що триває паралельно саме зараз. Якщо це станеться, РФ буде вважати, що в неї розв'язані руки щодо блокади Азовського моря і не тільки. Якщо цього не станеться – реакція РФ в сенсі посилення блокади в якості помсти буде аналогічною.

Таким чином, наша рекомендація керівництву України та країн, що виступають проти блокади Азовського моря з боку РФ, перш за все ЄС, який готується розглядати заходи підтримки українському Приазов'ю, полягає в тому, щоб не послабляти тиск на РФ, а паралельно швидко розробляти план дій в сфері кардинального покращення сухопутної логістики з Маріуполя та Бердянську в напрямку Запоріжжя на випадок нового посилення блокади Азовського моря та можливого закриття Росією руху суден через Керченську протоку до Маріуполя та Бердянська.

Звертаю увагу тих, хто не вірить в реальність такого сценарію, на останню інформаційну кампанію РФ – неочікуване поширення інформації про швидке зменшення глибин в Керченській протоці.

Статистично ситуація зараз подібна липню 2018 року, який всі ми вважали місяцем, коли блокада Азовського моря розпочалася.

Звичайно, дуже важливою є оцінка економічного впливу блокади на показники Маріупольського та Бердянського портів. У 2018 році Маріупольський морський торговельний порт перевантажив в цілому близько 5,9 млн тон вантажів. У той час як роком раніше - більше 6,5 млн тон. За даними Адміністрації морських портів України, падіння склало 9,6%. Бердянський порт в 2018 році втратив 24,4% вантажообігу: 1,8 млн тон проти майже 2,4 млн тон роком раніше.

Важливе роз'яснення. Яку ситуацію можна вважати «нормальною», тобто такою, коли блокади немає?

Моніторингова група при формулюванні своїх оцінок і висновків вважає прийнятною ситуацію, коли час очікування дозволу на прохід Керченською протокою становить звичайно від 0 до 2-3-5 годин (при нормальній погоді), як це було до початку блокади.

Стандартна ситуація, відповідно до звичайних правил Керченського порту, є такою.

Інформацію про підхід судна до прийомних буїв (Варзовського при проході судна транзитом з Азовського моря або до буя N 1 Керч-Єнікальського каналу при проході судна транзитом з боку Чорного моря) капітан судна або судновий агент подають на адресу капітана морського порту (копію в Службу управління рухом суден СУРС "Керч") за 48 годин до підходу, повторно – за 24 години, а ще остаточно уточнюють її – за чотири години до підходу.

Це означає, що до моменту підходу судна порт зобов'язаний доставити на нього лоцмана. При цьому судну не обов'язково вставати на якір.

Постановка на якір відбувається в таких випадках:

1) очікування лоцмана, коли він вчасно не прибув,

2) очікування проходу зустрічного каравану (в протоці односторонній рух) - час проходу Керченської протоки від буя до буя - 2-3 години),

3) очікування прибуття катера Берегової охорони ФСБ, завершення огляду і повідомлення від ФСБ диспетчеру порту (не передбачено обов'язковими постанови в порту Керч),

4) штормова погода, коли лоцманський катер не може вийти в море.

Текст опубліковано з дозволу автора

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