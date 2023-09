Важный визит Блинкена на фоне контрнаступления 6 сентября, 20:20

Чем жила страна 6 сентября 2023 года

● Важный визит Блинкена на фоне контрнаступления. Утром в Киев почти неожиданно прибыл по железной дороге госсекретарь США Энтони Блинкен. О возможности его визита неофициально стало известно лишь накануне. А официально Госдеп ничего об этом не сообщал.

Американский телеканал CNN сообщил, что в Киеве Блинкен будет иметь встречи с «ключевыми украинскими чиновниками», в частности с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. «Его поездка проходит в момент, когда контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось, — отметил CNN. — Ожидается, что Блинкен также объявит о новом финансировании для Украины на сумму более $1 млрд, по словам высокопоставленного чиновника Госдепа».

Агентство Bloomberg, которое назвало визит Блинкена «знаком поддержки», отметило, что госсекретарь США хочет обсудить с первыми лицами Украины ход украинского наступления.

Высокопоставленный чиновник Госдепа США, как написал CNN, рассказал журналистам, что эта поездка является возможностью для США и Украины согласовать свои усилия перед заседанием Генассамблеи ООН, которое состоится позже в сентябре. Кроме того Вашингтон стремится «обсудить с украинцами, как идет наступление, оценить потребности на поле боя, а также любые шаги, которые могут понадобиться для укрепления энергетической безопасности Украины в преддверии зимних месяцев».

● Сам Блинкен написал, что во время двух дней в Киеве встретится с украинскими партнерами США и обсудит с ними продолжающееся контрнаступление. Также на переговорах затронут вопросы будущих усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России.

● Вашингтон видит «значительный прогресс». Во время встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой Блинкен заявил: «Мы видим значительный прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает». «Мы хотим убедиться, что Украина имеет все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и для долгосрочной перспективы, — добавил госсекретарь США, — что она имеет сильный сдерживающий фактор, сильную обороноспособность, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились».

● В Украину прибыла еще и премьер Дании Метте Фредериксен — одной из двух стран, которая предоставят ВСУ F-16. Ее визит также не анонсировался.

● Наступление продолжается. Украинские войска наступают южнее Бахмута, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук. По его словам, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском направлениях. В частности, на направлении Рвботино — Новопрокоповка (Запорожская область, на подходах к Токмаку) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

● Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что ВСУ также продвинулись на юг от Работино и на северо-запад от Вербового (примерно 10 км на восток от Работино), то есть, вдоль оборонительной линии россиян. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

● Оперативная ситуация на восточных направлениях Украины остается сложной. Российские оккупанты «упорно готовятся» взять реванш, перехватить инициативу и выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, на Купянском направлении россияне завершают подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливают украинские позиции из артиллерии и минометов.

На Лиманском — продолжают заменять войска на части 25-й армии, сформированные и переброшенные с территории РФ. На Бахмутском — продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются удержать позиции, но подразделения ВСУ шаг за шагом выбивают их.

● Большая часть танков и другой военной техники, которая была передана Украине западными странами в начале этого года для контрнаступления, остается невредимой, сообщила британская The Guardian со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Чиновник также заявил, что комментаторам и СМИ не следует «зацикливаться на том, сколько сотен метров было пройдено сегодня». По его словам, Украина добивается «постепенного, но методичного прогресса» на отдельных участках южного и восточного фронтов.

● В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 266 290 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4497 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 8682 (+12), артсистем — 5685 (+35), РСЗО — 748 (+1), средств ПВО — 505 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4519 (+7) и многое другое.

Блинкен и Фредериксен приехали в Киев сразу после очередной ракетной атаки россиян:

● В ночь на 6 сентября РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса (сбиты все 7); баллистическую ракету Искандер-М (она тоже была сбита); 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда) — из них сбито 15.

В Измаильском районе Одесской области в результате трехчасовой атаки ударными беспилотниками погиб сотрудник агропредприятия. В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

В Киевской области обломки ракеты повредили гипермаркет, разрушенный еще в начале вторжения — его готовили к новому открытию.

Тем временем:

● Умеров — министр. Депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Рустема Умерова, экс-руководителя Фонда госимущества, министром обороны. Его кандидатуру поддержали все фракции — всего 338 парламентариев.

Умеров заменил на посту Алексея Резникова, который возглавлял Минобороны в течение более 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны.

● «Наша главная цель — победа. Сделаю все от себя возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека. Тех, кто, к сожалению, временно в плену — обязательно вернем. Всех — детей, военнопленных, политзаключенных, гражданских. Вернем нормальную и достойную жизнь в украинские города, которые, к сожалению, временно оккупированы. Мы знаем, что люди там ждут нас. Потому что это наши люди и наши территории», — подчеркнул после назначения Умеров.

● Также Верховная Рада назначила Павла Кириленко, уволенного вчера с должности председателя Донецкой ОВА, председателем Антимонопольного комитета.

А потом россияне создали в Украине очередную трагедию — обстреляли рынок:

● По меньшей мере 16 погибших. Днем российские оккупанты ударили по рынку в Константиновке Донецкой области (город западнее Бахмута, в тылу ВСУ). Предварительно известно о 16 погибших, среди которых — ребенок, и 31 пострадавшем. «В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились», — написал в 15:39 президент Владимир Зеленский. И добавил, что в результате российского удара многие люди получили ранения.

Только позавчера представитель ООН заявил, что они не нашли доказательств совершения россиянами геноцида в Украине.

● Российские «шахеды» таки упали на страну НАТО. Министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвар впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. Обломки нашли в районе села Плауру в уезде Тулча. С другого берега Дуная напротив этого населенного пункта лежит украинский город Измаил.

До того румынская сторона старательно отрицала данные Украины о том, что во время российской атаки дронами в ночь на 4 сентября некоторые «шахеды» нарушили границу этой страны НАТО и упали, подорвавшись, на ее земле. Так, 5 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис говорил, что на территории страны не падали беспилотники России — «ни одна деталь, ни один дрон или какая-то еще часть какого-либо устройства».

● Минобороны Румынии решило усилить защиту воздушного пространства после того, как части запущенного россиянами дрона по Украине упали на территории страны.

Еще:

● В ночь на 6 сентября умер от сердечного приступа украинский ученый, историк, религиовед Игорь Козловский. Он пережил плен «ДНР» и был освобожден по большому обмену в декабре 2017 года. Ученому было 69 лет.

И напоследок:

● Мир увидела новая книга, в которой говорится о закулисье первых двух лет работы Джо Байдена на посту президента США и о его личности в целом. Она называется Последний политик: внутренний мир Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки. Автор — американский журналист Франклин Фойер, корреспондент журнала The Atlantic и бывший редактор The New Republic.

В книге, среди прочего, говорится о таком эпизоде: во время первой встречи в сентябре 2021 года Байдену и Владимиру Зеленскому не удалось установить взаимопонимание, поскольку президента США «разозлили» настойчивость требований украинского лидера о присоединении Киева к НАТО и, как утверждает автор, «абсурдный анализ» динамики развития Альянса.

Также в книге приведены байденовские характеристики Путина. Однажды американский президент описал диктатора своему другу как «школьника-говнюка» [asshole schoolkid], пишет Фойер. Эту цитату из книги привело издание Politico, указав, что Байден имел в виду «Putin’s slouch» — это можно перевести и как внешнюю сутулость Путина, и как его общую «серость» и некомпетентность (неформальные значения слова slouch).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.