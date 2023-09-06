Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Важный визит Блинкена на фоне контрнаступления

6 сентября, 20:20
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Чем жила страна 6 сентября 2023 года

Важный визит Блинкена на фоне контрнаступления. Утром в Киев почти неожиданно прибыл по железной дороге госсекретарь США Энтони Блинкен. О возможности его визита неофициально стало известно лишь накануне. А официально Госдеп ничего об этом не сообщал.

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Американский телеканал CNN сообщил, что в Киеве Блинкен будет иметь встречи с «ключевыми украинскими чиновниками», в частности с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. «Его поездка проходит в момент, когда контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось, — отметил CNN. — Ожидается, что Блинкен также объявит о новом финансировании для Украины на сумму более $1 млрд, по словам высокопоставленного чиновника Госдепа».

Агентство Bloomberg, которое назвало визит Блинкена «знаком поддержки», отметило, что госсекретарь США хочет обсудить с первыми лицами Украины ход украинского наступления.

Высокопоставленный чиновник Госдепа США, как написал CNN, рассказал журналистам, что эта поездка является возможностью для США и Украины согласовать свои усилия перед заседанием Генассамблеи ООН, которое состоится позже в сентябре. Кроме того Вашингтон стремится «обсудить с украинцами, как идет наступление, оценить потребности на поле боя, а также любые шаги, которые могут понадобиться для укрепления энергетической безопасности Украины в преддверии зимних месяцев».

Сам Блинкен написал, что во время двух дней в Киеве встретится с украинскими партнерами США и обсудит с ними продолжающееся контрнаступление. Также на переговорах затронут вопросы будущих усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России.

Вашингтон видит «значительный прогресс». Во время встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой Блинкен заявил: «Мы видим значительный прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает». «Мы хотим убедиться, что Украина имеет все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и для долгосрочной перспективы, — добавил госсекретарь США, — что она имеет сильный сдерживающий фактор, сильную обороноспособность, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились».

В Украину прибыла еще и премьер Дании Метте Фредериксен — одной из двух стран, которая предоставят ВСУ F-16. Ее визит также не анонсировался.

Наступление продолжается. Украинские войска наступают южнее Бахмута, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук. По его словам, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском направлениях. В частности, на направлении Рвботино — Новопрокоповка (Запорожская область, на подходах к Токмаку) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что ВСУ также продвинулись на юг от Работино и на северо-запад от Вербового (примерно 10 км на восток от Работино), то есть, вдоль оборонительной линии россиян. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Оперативная ситуация на восточных направлениях Украины остается сложной. Российские оккупанты «упорно готовятся» взять реванш, перехватить инициативу и выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, на Купянском направлении россияне завершают подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливают украинские позиции из артиллерии и минометов.

На Лиманском — продолжают заменять войска на части 25-й армии, сформированные и переброшенные с территории РФ. На Бахмутском — продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются удержать позиции, но подразделения ВСУ шаг за шагом выбивают их.

Большая часть танков и другой военной техники, которая была передана Украине западными странами в начале этого года для контрнаступления, остается невредимой, сообщила британская The Guardian со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Чиновник также заявил, что комментаторам и СМИ не следует «зацикливаться на том, сколько сотен метров было пройдено сегодня». По его словам, Украина добивается «постепенного, но методичного прогресса» на отдельных участках южного и восточного фронтов.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 266 290 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4497 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 8682 (+12), артсистем — 5685 (+35), РСЗО — 748 (+1), средств ПВО — 505 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4519 (+7) и многое другое.

Блинкен и Фредериксен приехали в Киев сразу после очередной ракетной атаки россиян:

В ночь на 6 сентября РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса (сбиты все 7); баллистическую ракету Искандер-М (она тоже была сбита); 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда) — из них сбито 15.

В Измаильском районе Одесской области в результате трехчасовой атаки ударными беспилотниками погиб сотрудник агропредприятия. В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

В Киевской области обломки ракеты повредили гипермаркет, разрушенный еще в начале вторжения — его готовили к новому открытию.

Тем временем:

Умеров — министр. Депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Рустема Умерова, экс-руководителя Фонда госимущества, министром обороны. Его кандидатуру поддержали все фракции — всего 338 парламентариев.

Умеров заменил на посту Алексея Резникова, который возглавлял Минобороны в течение более 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны.

«Наша главная цель — победа. Сделаю все от себя возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека. Тех, кто, к сожалению, временно в плену — обязательно вернем. Всех — детей, военнопленных, политзаключенных, гражданских. Вернем нормальную и достойную жизнь в украинские города, которые, к сожалению, временно оккупированы. Мы знаем, что люди там ждут нас. Потому что это наши люди и наши территории», — подчеркнул после назначения Умеров.

Также Верховная Рада назначила Павла Кириленко, уволенного вчера с должности председателя Донецкой ОВА, председателем Антимонопольного комитета.

А потом россияне создали в Украине очередную трагедию — обстреляли рынок:

По меньшей мере 16 погибших. Днем российские оккупанты ударили по рынку в Константиновке Донецкой области (город западнее Бахмута, в тылу ВСУ). Предварительно известно о 16 погибших, среди которых — ребенок, и 31 пострадавшем. «В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились», — написал в 15:39 президент Владимир Зеленский. И добавил, что в результате российского удара многие люди получили ранения.

Только позавчера представитель ООН заявил, что они не нашли доказательств совершения россиянами геноцида в Украине.

Российские «шахеды» таки упали на страну НАТО. Министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвар впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. Обломки нашли в районе села Плауру в уезде Тулча. С другого берега Дуная напротив этого населенного пункта лежит украинский город Измаил.

До того румынская сторона старательно отрицала данные Украины о том, что во время российской атаки дронами в ночь на 4 сентября некоторые «шахеды» нарушили границу этой страны НАТО и упали, подорвавшись, на ее земле. Так, 5 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис говорил, что на территории страны не падали беспилотники России — «ни одна деталь, ни один дрон или какая-то еще часть какого-либо устройства».

Минобороны Румынии решило усилить защиту воздушного пространства после того, как части запущенного россиянами дрона по Украине упали на территории страны.

Еще:

В ночь на 6 сентября умер от сердечного приступа украинский ученый, историк, религиовед Игорь Козловский. Он пережил плен «ДНР» и был освобожден по большому обмену в декабре 2017 года. Ученому было 69 лет.

И напоследок:

Мир увидела новая книга, в которой говорится о закулисье первых двух лет работы Джо Байдена на посту президента США и о его личности в целом. Она называется Последний политик: внутренний мир Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки. Автор — американский журналист Франклин Фойер, корреспондент журнала The Atlantic и бывший редактор The New Republic.

В книге, среди прочего, говорится о таком эпизоде: во время первой встречи в сентябре 2021 года Байдену и Владимиру Зеленскому не удалось установить взаимопонимание, поскольку президента США «разозлили» настойчивость требований украинского лидера о присоединении Киева к НАТО и, как утверждает автор, «абсурдный анализ» динамики развития Альянса.

Также в книге приведены байденовские характеристики Путина. Однажды американский президент описал диктатора своему другу как «школьника-говнюка» [asshole schoolkid], пишет Фойер. Эту цитату из книги привело издание Politico, указав, что Байден имел в виду «Putin’s slouch» — это можно перевести и как внешнюю сутулость Путина, и как его общую «серость» и некомпетентность (неформальные значения слова slouch).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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