США и Китай стабилизируют отношения. Какие последствия для России 21 июня, 12:23

Пока рановато говорить о том, что США и КНР вышли на предсказуемый и надежный уровень взаимопонимания

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен совершил официальный визит в Китай. Его готовили давно, но в начале года он был сорван в связи с инцидентом с китайским воздушным шаром, залетевшим в воздушное пространство США. В ходе визита Блинкен встретился со своим китайским коллегой Цинь Ганом, а также секретарем комитета по иностранным делам Ван И, который является реальным руководителем внешней политики Пекина. В конце дня Блинкена принял даже Си Цзиньпин, хотя такая встреча не была подтверждена. То, что она все-таки состоялась, показало готовность КНР к диалогу.

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Впрочем, китайцы отказались делать первые шаги навстречу, например, открывать горячую линию связи между Пентагоном и Генштабом китайской армии. Они продемонстрировали, что хотят конкретных договоренностей и уступок со стороны США по тем вопросам, которые интересуют Китай, в первую очередь это Тайвань.

Ключевым интересом США является нейтралитет Китая в войне России в Украине. Это гарантирует поражение РФ, и может привести к скорейшему завершению войны на условиях Украины. В свою очередь, Китай хочет стать участником мирных переговоров, быть одним из их гарантов, а также стабилизировать Россию, а не привести к ее полному распаду. Именно по этим линиям между США и Китаем будут проходить переговоры о войне и будущем России.

Москва будет делать все, чтобы Китай и США не договорились

С позиции российской внешней политики, китайско-американских договоренностей нельзя допустить. Москва будет делать все, чтобы Китай и США не договорились и вернулись к спирали эскалации. В идеале, чтобы КНР начала поставлять России вооружение, тем самым пересекая «красную линию», спровоцировав санкции США и ЕС, и втянувшись в это противостояние на стороне России. Это бы гарантировало Кремлю вынужденную долгосрочную поддержку Пекина, а следовательно, ресурсы для затягивания войны, в которое верит Владимир Путин, как способ склонить Запад к компромиссам по Украине. С этой целью следует ожидать активизации российской информационной кампании, направленной на убеждение Китая в том, что США верить нельзя. Кроме того, Россия, вероятно, будет раскачивать темы Тайваня и попытки США расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. Важным здесь будет акцент на том, что вскоре к власти в Штатах могут вернуться республиканцы, которые не настроены на переговоры с Китаем.

Основной вывод таков.

Пока рановато говорить о том, что США и КНР вышли на предсказуемый и надежный уровень взаимопонимания, позволяющий им совместно действовать в вопросах глобальной безопасности и порядка. Впрочем, визит госсекретаря США в Пекин продемонстрировал желание и готовность обеих сторон к деэскалации и поиску компромиссной модели сосуществования. В этом контексте Россия рассматривается обеими странами как риск и потенциальная угроза, но по-разному. Для США РФ является одной из главных военно-политических угроз в Европе, страной, которая разрушает американский мировой порядок и европейскую архитектуру безопасности. Для КНР Россия является непредсказуемой и слишком токсичной страной, развязавшей ненужную войну, что ударяет по экономическим интересам самого Китая. По большому счету, для КНР не важно, чем завершится война в Украине, и они готовы к любым компромиссам со Штатами, дабы поскорее завершить войну и стабилизировать ситуацию. Если весь 2022 год этого не удавалось достичь, то в этом году процесс начал оформляться после визита Блинкена. Впрочем, Россия будет делать все, чтобы сорвать китайско-американские договоренности и склонить КНР на свою сторону, даже ценой эскалации между Вашингтоном и Пекином.

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