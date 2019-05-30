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Иван Яковина

Корреспондент НВ

Блеф Путина. Как Россия выдает паспорта жителям Донбасса

Сегодня, 09:26
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Потихоньку выясняется, что российские паспорта никто пока не выдает и не получает

В апреле Владимира Путин упростил получение российских паспортов жителями оккупированных территорий на Донбассе. Часть экспертов тогда говорили, что вот сейчас начнется массовая раздача гражданства РФ, потом территория будет аннексирована, а следом будет запущена новая, еще более жуткая фаза войны.

Я говорил, что такую ​​теорию исключать, конечно, нельзя. Но есть и варианты что, например, Москва пытается навязать передачу Украине ОРДЛО на своих условиях. Для этого ей надо будет вывезти оттуда своих боевиков и коллаборантов. С украинскими паспортами эти люди жить не могут, а бумажки по названию "паспорт ДЛНР" в мире никто не признает.

Вот поэтому им надо раздать российские документы. Подчеркну: не всем местным жителям, а только им. Собственно, в указе Путина был специальный пункт: российские паспорта давать только в обмен на сепаратистские.

Но все равно многие полагали, что процесс паспортизации станет быстрым и массовым: просто сепаратисты сначала будут давать всем желающим свои бумаги, а те уже станут менять их на российские. Тем более, в соседних регионах самой России тут же были созданы пункты выдачи российских паспортов.

Оккупанты сделали процесс максимально долгим и неудобным

Мне вся эта история с самого начала показалась блефом. Причин несколько:

• Во-первых, россиянам самим недавно повысили пенсионный возраст. Им сейчас точно не нужны еще несколько миллионов украинских пенсионеров.

• Во-вторых, Москва никогда не хотела аннексировать Донбасс. Ни территория, ни ее жители ей даром не нужны. Для Путина важно иметь рычаг давления на Киев внутри Украины, а не внутри России.

• В-третьих, массово раздав паспорта, Россия фактически признала бы свою ответственность за оккупацию, а она этого совсем не хочет делать. Ей это все хочется представить, как конфликт между украинцами, а не между украинцами и россиянами. Этого она как раз вообще не хочет.

Есть и куча других причин поменьше, по которым Путину вовсе не так уж и выгодно сделать несколько миллионов украинцев россиянами. В конце концов, у многих из них куча оружия – вплоть до гаубиц и танков. Такие люди ему не нужны.

Как Россия выдает паспорта жителям Донбасса?

И вот потихоньку выясняется, что российские паспорта никто пока не выдает и не получает. Журналисты "Новой газеты" съездили туда и узнали, что на российской стороне границы пункты выдачи паспортов наглухо закрыты, там никто не работает. В Донецке и Луганске перед паспортными столами стоят космические очереди, в которых оболваненное местное население хочет получить паспорта "ДНР" и "ЛНР", а потом с ними уже получить российские документы.

На самом деле, очереди двигаются по несколько человек в день. Для обслуживания всех жителей ОРДЛО такими темпами понадобятся столетия. Более того, потом еще надо отстоять такую же очередь еще и для подачи документов на российский паспорт. Из-за этого пока никто никаких паспортов там не получает.

Оккупанты сделали процесс максимально долгим и неудобным, чтобы люди даже и не думали менять документы. Но самое смешное, что те, кто получат сначала сепаратистские, а потом российские документы, станут для Украины преступниками. Они потеряют право на украинские выплаты и не получат права на российские.

Чтобы, скажем, получать российскую пенсию, им надо прописаться и жить на территории России. Конечно же, власти РФ сделают это почти невозможным, чтобы им ничего не платить. А тех, кто будет пытаться обойти закон, сами россияне начнут сажать – у них есть статья за подлог документов.

Таким образом, жители ОРДЛО, которые ввяжутся в эту историю, похоже, станут преступниками для Украины и почти точно – для России. Украинских денег их после этого, видимо, лишат, да и российских, конечно, не дадут. Российское государство даже своих граждан постоянно и жестоко обманывает. Украинских – там и вовсе за людей считать не будут. У них последнее отберут и взамен ничего не дадут.

В общем, я заранее очень сочувствую тем, кто решил поверить Владимиру Путину в Донецке и Луганске. Их ждет очень плохое будущее. Единственным спасением для этих людей может стать оформление какой-то сделки между Россией и Украиной по Донбассу. Но это пока выглядит очень маловероятно.

Россияне до последнего момента требовали, чтобы Украину в Москве представлял кум Путина – Виктор Медведчук. Однако Владимир Зеленский отстранил его от этой задачи, поэтому непонятно, начнутся ли вообще какие-то переговоры. Но в любом случае можно сказать, что сейчас ситуация приближается к переломной точке. Российский блеф с паспортами не удался, поэтому позиции Украины в этом противостоянии выглядят довольно неплохо.

Больше мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины:


Теги:   Донбасс Владимир Путин Россия

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