Блеф Путина. Как Россия выдает паспорта жителям Донбасса
Потихоньку выясняется, что российские паспорта никто пока не выдает и не получает
В апреле Владимира Путин упростил
получение российских паспортов жителями оккупированных территорий на Донбассе.
Часть экспертов тогда говорили, что вот сейчас начнется массовая раздача
гражданства РФ, потом территория будет аннексирована, а следом будет запущена
новая, еще более жуткая фаза войны.
Я говорил, что такую теорию
исключать, конечно, нельзя. Но есть и варианты что, например, Москва
пытается навязать передачу Украине ОРДЛО на своих условиях. Для этого ей
надо будет вывезти оттуда своих боевиков и коллаборантов. С украинскими
паспортами эти люди жить не могут, а бумажки по названию "паспорт
ДЛНР" в мире никто не признает.
Вот поэтому им надо раздать
российские документы. Подчеркну: не всем местным жителям, а только им.
Собственно, в указе Путина был специальный пункт: российские паспорта давать
только в обмен на сепаратистские.
Но все равно многие полагали, что процесс паспортизации станет быстрым и массовым: просто сепаратисты сначала будут давать всем желающим свои бумаги, а те уже станут менять их на российские. Тем более, в соседних регионах самой России тут же были созданы пункты выдачи российских паспортов.
Мне вся эта история с самого
начала показалась блефом. Причин несколько:
• Во-первых, россиянам самим
недавно повысили пенсионный возраст. Им сейчас точно не нужны еще несколько
миллионов украинских пенсионеров.
• Во-вторых, Москва никогда не
хотела аннексировать Донбасс. Ни территория, ни ее жители ей даром не нужны.
Для Путина важно иметь рычаг давления на Киев внутри Украины, а не внутри
России.
• В-третьих, массово раздав
паспорта, Россия фактически признала бы свою ответственность за оккупацию, а
она этого совсем не хочет делать. Ей это все хочется представить, как конфликт
между украинцами, а не между украинцами и россиянами. Этого она как раз вообще
не хочет.
Есть и куча других причин
поменьше, по которым Путину вовсе не так уж и выгодно сделать несколько
миллионов украинцев россиянами. В конце концов, у многих из них куча оружия – вплоть
до гаубиц и танков. Такие люди ему не нужны.
Как Россия выдает паспорта
жителям Донбасса?
И вот потихоньку выясняется, что
российские паспорта никто пока не выдает и не получает. Журналисты "Новой
газеты" съездили туда и узнали, что на российской стороне границы
пункты выдачи паспортов наглухо закрыты, там никто не работает. В Донецке и
Луганске перед паспортными столами стоят космические очереди, в которых
оболваненное местное население хочет получить паспорта "ДНР" и
"ЛНР", а потом с ними уже получить российские документы.
На самом деле, очереди
двигаются по несколько человек в день. Для обслуживания всех жителей ОРДЛО
такими темпами понадобятся столетия. Более того, потом еще надо отстоять такую
же очередь еще и для подачи документов на российский паспорт. Из-за этого пока
никто никаких паспортов там не получает.
Оккупанты сделали процесс
максимально долгим и неудобным, чтобы люди даже и не думали менять документы.
Но самое смешное, что те, кто получат сначала сепаратистские, а потом
российские документы, станут для Украины преступниками. Они потеряют право на
украинские выплаты и не получат права на российские.
Чтобы, скажем, получать
российскую пенсию, им надо прописаться и жить на территории России. Конечно же,
власти РФ сделают это почти невозможным, чтобы им ничего не платить. А тех, кто
будет пытаться обойти закон, сами россияне начнут сажать – у них есть
статья за подлог документов.
Таким образом, жители ОРДЛО,
которые ввяжутся в эту историю, похоже, станут преступниками для Украины и
почти точно – для России. Украинских денег их после этого, видимо, лишат, да и
российских, конечно, не дадут. Российское государство даже своих граждан
постоянно и жестоко обманывает. Украинских – там и вовсе за людей считать не
будут. У них последнее отберут и взамен ничего не дадут.
В общем, я заранее очень
сочувствую тем, кто решил поверить Владимиру Путину в Донецке и Луганске. Их
ждет очень плохое будущее. Единственным спасением для этих людей может
стать оформление какой-то сделки между Россией и Украиной по
Донбассу. Но это пока выглядит очень маловероятно.
Россияне до последнего момента
требовали, чтобы Украину в Москве представлял кум Путина – Виктор Медведчук.
Однако Владимир Зеленский отстранил его от этой задачи, поэтому непонятно,
начнутся ли вообще какие-то переговоры. Но в любом случае можно сказать, что
сейчас ситуация приближается к переломной точке. Российский блеф с паспортами
не удался, поэтому позиции Украины в этом противостоянии выглядят довольно
неплохо.
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