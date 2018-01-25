Безудержная ложь Кремля

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Россия может сохранить сферу своего влияния только с помощью силы, мошенничества или посредством подрывной деятельности

Как говорил Вольтер, кто может заставить вас поверить в абсурдные вещи, тот может заставить вас совершать зверства. Подтверждением этих слов в современной политике является позиция России в отношении Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно соврал трижды, заявив, что, во-первых, на Донбассе нет российских войск, во-вторых, конфликт на востоке Украины — это гражданская война, а не российская агрессия, а в-третьих, что к крушению рейса МН17 авиакомпании «Малайзия» в июле 2014 года российские военные не имели никакого отношения. Все это — наглая ложь. И этот факт невозможно скрыть, хотя Кремль очень старался.

Вранье Лаврова и его правительства настолько безудержное, что многие стали считать его как само собой разумеющееся, а Россия воспринимается страной, для которой ложь стала привычным делом. При этом Россия, по ее словам, всегда является жертвой чьей-то чужой деятельности.

Но моя цель состоит не только в том, чтобы указать на то, что российская власть и СМИ постоянно лгут, а чтобы показать: несмотря на продолжающиеся переговоры со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и нормандской четверкой, Москва не собирается выходить из Донбасса и возвращать Крым. Наоборот, Кремль наращивает свои силы в Крыму, отправляя туда все больше ракет С-400. Кроме того, Москва последовательно подавляет в Крыму все, что так или иначе связано с независимой Украиной.

Москва не может допустить мира в Украине, мечтая об империи

Россия отказывается принять договоренности, которые обязывали бы страну выйти из Донбасса и вернуть Украине Крым. Москва продолжает настаивать на том, чтобы Украина следовала самоубийственным для нее минским соглашениям, превращающим ее фактически в конфедерацию. Проблема с «Минск-2» заключается в том, что Россия даже не пытается скрыть, что она не соблюдает минские договоренности. Москва по-прежнему не может признать, что Украина — это независимое, суверенное государство. Власти в Москве грезят об имперском государстве, которому все бывшие страны-члены Варшавского договора должны отдать часть своего суверенитета.

С 1991 года у России не было возможности доминировать в Евразии, используя мирные или хотя бы демократические средства. Сейчас даже в Центральной Азии местные органы власти постепенно отвоёвывают все большую независимость от Москвы. Кроме того, в том регионе Китай неуклонно вытесняет Россию. В Беларуси президента Лукашенко явно раздражают попытки России узурпировать власть. А граждане Украины, начиная с 2004 года, уже никогда не согласятся на то, чтобы кто-то урезал независимость их страны, даже несмотря на коррупцию украинского правительства.

Таким образом, Россия может сохранить сферу своего влияния только с помощью силы, мошенничества или посредством подрывной деятельности. И когда кто-то, например, Украина, заявляет о своем праве на демократию, неудивительно, что кремлевский режим, осознавая, что без имперской политики самодержавие находится под угрозой, прибегает к насилию. Поэтому мы не должны удивляться лживости путинского государства и его склонности к насилию. Как писал Солженицын, тот, чье оружие — ложь, неизменно прибегает к насилию.

Сейчас судьба Украины вновь связана с Россией. Украина уже в течение долго времени живет в своих границах, усеченных войной. Но Россия не может допустить мира в Украине, поскольку, аннексируя Крым и Донбасс, мечтает об империи. В любом случае, в ближайшее время в Украине не будет ни войны в полном смысле этого слова, ни мира. Ложь Лаврова и Путина показывает, что они не могут признать, что империя им не светит. И это только приближает крах всего их проекта. И этот крах будет жёстким.

Перевод НВ

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