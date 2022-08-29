Доверяй и проверяй. Как формируется доверие к благотворительным фондам и почему это важно 29 августа, 13:38

За последние полгода украинская благотворительность претерпела большие изменения, чем, пожалуй, когда-либо. Для многих делать взносы или «донатить» стало такой же daily routine как выпить чашку кофе утром

Но какой именно процент тех «многих»? Каков их возраст? Каков главный мотив? Эти факторы важны, ведь эффективная благотворительность — это, прежде всего, системность. Поэтому мы в Zagoriy Foundation вместе с исследовательским агентством SocioInform провели количественное исследование «Благотворительность во время войны». Некоторые цифры порадовали, как то, что доверие к фондам выросло в среднем на 50% по сравнению с 2021 годом. А некоторые натолкнули на мысли о важности миссии нашего фонда. Особенно интересен стал факт, что украинцы с большей вероятностью помогут средствами или волонтерством местным благотворительным фондам, но при этом наибольшее доверие получают международные фонды.

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Почему украинцы больше доверяют международным фондам? Возможно, из-за их долгой истории, структурированности и надежды, что их отчеты проверяют с большей тщательностью. Возможно, из-за все еще существующего в нашем обществе доверия ко всему «западному», которое, учитывая последние несколько месяцев, скорее рефлекторное, чем основанное на доказательствах. Это доверие может также трагически сочетаться с веками насажденным на украинцев комплексом неполноценности, который, кстати, тоже не имеет никакой доказательной базы.

А, возможно, такое доверие к международным фондам существует из-за точного маркетинга. Если вы хотите купить батончик с арахисом, вы купите Snickers или батончик местного производителя? Есть ощущение, что Snickers. Мы хоть раз гуглили, органичен ли в нем арахис, сколько в нем калорий и платит ли компания достойную зарплату своим сотрудникам? Нет. Просто мы привыкли к Snickers, его яркой упаковке и тому, что он всегда на виду. Это делает работу PR-отдела всех других батончиков, возможно, гораздо лучше, очень сложной.

Эффективная благотворительность — это прежде всего системность

Правильно ли доверять международным фондам больше, чем локальным? Предлагаю обратиться к майскому отчету UK Humanitarian Innovation Hub о реакции благотворительного сектора на полномасштабное вторжение.

Одним из важных пунктов отчета является то, что, к сожалению, международные фонды совсем не были готовы к объему и интенсивности ожидаемой их работы, несмотря на многолетний опыт оказания помощи странам, на территории которых происходили вооруженные конфликты. Первые шесть недель после полномасштабного вторжения рф почти вся помощь на территории Украины предоставлялась локальными фондами и волонтерскими инициативами. Интересно, что многие сформировались за считанные дни и начали делать почти невозможное. Одним из больших преимуществ таких групп является гибкость и минимальная бюрократия — то, что обычно является огромной проблемой международных фондов и делает оказание помощи менее эффективным. Например, несмотря на большое количество собранных средств в первые дни и недели, значительная часть из них застряла в бюрократических терниях и до сих пор не дошла до украинцев.

И еще одно, самое важное, на мой взгляд: международные фонды не имеют стимула рисковать: это не их война, у них не так болит. Поэтому большинство из них сосредоточены на Западе Украины и за границей, а работу в городах и селах возле линии фронта и оккупации проводят именно локальные фонды и инициативы. Если международные фонды хотят оказать помощь в регионах, ближайших к линии фронта, они просто устанавливают партнерство с местной организацией. Это означает, что рискуют жизнью все равно украинцы, но деньгами распоряжается международный фонд, часто недостаточно понимающий контекст местности, чтобы эффективно распределить бюджет.

UKHIH также отмечает в своем отчете, что коммуникация о проведенных международными фондами работах в Украине гораздо ярче, чем то, что делается на самом деле. Так это или нет — сможем сказать со временем, но такая риторика, вероятно, имеет свои причины.

Давайте обратимся к контрасту теоретического доверия и реальным действиям. Хочу привести немного цифр для более наглядного сравнения. По пятибалльной шкале уровень доверия респондентов к международным фондам составляет 4.15, к всеукраинским фондам — 3,98 и к местным фондам — 3.73. Из 100% опрошенных 7.9% готовы помочь денежными средствами или волонтерством международным фондам, всеукраинским фондам — 27,1%, местным фондам — 41,9%. Почему, несмотря на более низкий уровень доверия, украинцы больше готовы помочь именно местным фондам? Думаю, одной из причин является чувство контроля через физическое приближение. Мы видим, куда идут донаты, мы помогаем своей общине и вкладываем именно в то, что морально и физически важно для нас. Многих не отпускает мнение, что если иностранные доноры уже не будут так сильно реагировать на проблемы Украины, международные организации будут постепенно уменьшать свое физическое присутствие, а локальные инициативы останутся — восстанавливать, ремонтировать, возрождать культурное наследие.

Как локальным фондам выстраивать доверие? Как нам вообще начать больше доверять украинским фондам?

Во-первых — коммуникация. Очень трудно, особенно сейчас, выделять время и ресурсы на пиар и рекламу, даже когда кажется, что все силы лучше направить на помощь бенефициарам. Но именно коммуникации помогают привлекать больше и строить качественные отношения с донорами. Активности в социальных сетях, медиа и других площадках делает деятельность видимой. Можно делать много полезных проектов, но без историй об активности аудитория об этом просто не узнает, поэтому так важно не пренебрегать распространением информации о них. Пока, несмотря на спад «популярность», тема помощи Украине актуальна для иностранцев, поэтому есть возможность запартнериться с западными медиа и продвигать свой фонд органически, рассказывая о своей деятельности. Если у вас нехватка финансов, рук и времени на коммуникацию — можно обратиться за волонтерской помощью к коммуникационщикам и дизайнерам, тоже часто ищущим возможности быть полезными.

Во-вторых — систематическая отчетность. Отчеты о донатах, которые легко найти и прочесть — это огромная мотивация помогать еще. В исследовании Zagoriy Foundation мы увидели, что чаще всего именно молодежь проверяет фонды на порядочность и делает это через социальные сети. Поэтому наличие отчетности в контенте — обязательно. Это ваше зеркало эффективности и прозрачности, а также способ показать аудитории, что вы уважаете ее время.

В свою очередь доноров хочется попросить не лениться и проверять отчетность фондов и до и после того, как сделаете взнос. Ведь важно знать, что ваши деньги работают и что работают так, как вам бы хотелось. Это стимулирует обе стороны делать больше. А еще, думаю, очень приятно будет видеть, какое огромное количество работы выполняют наши с вами соотечественники.

Стимулов к благотворительности стало больше, чем когда-либо прежде, и приоритет номер один — помогать фондам строить прозрачные системы работы и зарабатывать доверие благотворителей.

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