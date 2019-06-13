Благие знамения по дороге в рай Вчера, 22:03 Цей матеріал також доступний українською

Мы имеем дело с мини-сериалом, состоящим из шести часовых эпизодов, посредством которых хорошие люди решили экранизировать отличную книгу «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана

Что, перезапуск «Людей в черном» обернулся пшиком? Надо же, какая неожиданность, кто бы мог подумать? Зато уже неделю ждет своей очереди обзор приличного сериала «Благие знамения», так что расстраиваться нечему. Даже наоборот. Порой в это трудно поверить, но человечество небезнадежно, особенно, если не смотреть в зеркало и не читать новостей, а ограничиться хорошими сериалами. Хотя бы на уикенд.

Итак, мы имеем дело с мини-сериалом, состоящим из шести часовых эпизодов, посредством которых хорошие люди решили экранизировать отличную книгу «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана. Последний и стал сценаристом, обычно после этих слов пишут «и зря это сделал», но тут лучше подойдет другой расхожий штамп — «став приятным исключением из правил».

Стартовое впечатление — очень мило, очень по-британски и лучше, чем «Американские боги» по тому же Гейману. Тут сработано менее претенциозно, с иронией и большей любовью к первоисточнику. Amazon вошли в кооперацию с ВВС и отдали проект в руки тех, кому был дорог оригинал. Подобное рвение отсылает нас к «Электрическим снам Филипа К. Дика», там тоже снимали звезд при скромном бюджете.

Перечисление знакомых лиц в касте заняло бы целую страницу, сложилось впечатление, что многие были рады «вписаться» в такой проект хоть на эпизодическую роль — например, Бенедикт Камбербэтч и Фрэнсис МакДорманд даже в кадре не появляются, но озвучили по паре фраз (Сатаны и Бога).

На первом плане герои Дэвида Теннанта (демон) и Майкла Шина (ангел), которым предстоит отменить грядущий Апокалипсис и спасти мир от Антихриста, внедренного на вырост в семью американского посла путем подмены в роддоме. Знакомый концепт? Я, помнится, тоже холодел конечностями, читая роман «Знамение» в пухленьком журнале «Смена», так вот — Пратчетт и Гейман сделали пародию на историю сына люциферова под дипломатическим прикрытием, вписав в неё множество библейских отсылок.

Два друга, представляющие древнейшие противоборствующие стороны, решают, что человечеству рано помирать и начинают саботировать указания руководства. Каждый — своего. И дуэт у них вышел отличный, что у персонажей, что у актеров. Следующая аналогия — «Догма» Кевина Смита, схожая идея, тоже в юмористическом ключе. Вообще англичанам должно было быть обидно — сеттинг и подачу написали у них, а поляну вытоптали американцы.

Недостатки «Благих знамений» на виду — бюджетная прорисовка, растянутый финал, слишком явная попытка арендовать детские велосипеды у «Очень странных дел». И музыка заставки очень напоминает «Шерлока», хотя тут поработал тот же композитор, Дэвид Арнольд, так что можно списать на авторское видение.

Короче говоря, от идеала далеко, но пусть вас это не тревожит — «Благие знамения» достойны внимания, если, конечно, вы не против посмотреть на демона, творящего зло во благо. 8 из 10 с тегом #ОМ — Очень Мило. И, кстати, нашей войне в сериале тоже нашлось место, в такие уж времена живем.

P.S. Давно читал книгу и не помню, была ли в романе шутка про акции Apple? Интересно, где она появилось впервые: в «Форресте Гампе» или «Благих знамениях»?

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