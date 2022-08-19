Что было бы, если бы Зеленский сказал: «Будет война» 19 августа, 18:11

Все, что происходит сейчас, вокруг интервью президента The Washington Post, ненужный хайп. Я сам до последнего не верил, что начнется война

Не верил, ни когда послы выехали из Киева во Львов, а потом из Украины, ни когда авиарейсы начали отменять.

Ни когда по ТВ показывали российских солдат в кунгах, ни когда демонстрировали развернутые полевые госпитали, ни когда американское консульство в пятый или в шестой раз настойчиво требовало от моих знакомых американцев покинуть Украину.

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Что мог или должен был дополнительно сказать Зеленский? Думаю, мы все знали об опасности, смотрели прямые эфиры, но никто точно не знал, будет вторжение или нет.

Предположим, что Зеленский в сентябре объявляет: «Будет война». Что было бы с экономикой?

Началась бы паника. Курс был бы 50−60−70 грн/$. Через месяц остановилась бы экономика, банкротства, дефолт государства по обязательствам. Международные организации и банки в воюющую страну денег не дают.

Паника среди обеспеченных слоев. Мы увидели бы пробки на дорогах уровня конца февраля только в сентябре и без войны. Массовое обнищание смело бы действующую власть до зимы без вторжения. Новые выборы, спасатели от ОПЗЖ при поддержке РФ сами пришли бы к власти для стабилизации экономики.

Другое дело, ответственно ли, рационально и эффективно готовилась власть к возможному вторжению? Здесь я бы послушал оценки военных экспертов.

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