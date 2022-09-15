Самая тяжелая зима для бизнеса 15 сентября, 16:58

Об инвестициях и почему их не будет

Встречался с товарищем по строительному бизнесу. Поговорили о ключевых проблемах сегодня, что мешают бизнесу восстанавливаться, не только развиваться.

Тезисно:

1. Первая проблема, безусловно, война (очевидная вещь, но есть нюансы).

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2. Непредсказуемость государственной политики:

— антикризисной стратегии восстановления экономики нет;

— приоритетов нет;

— стимулов реальных нет;

— страхования рисков нет;

— внешнеэкономические контракты невозможны (выехать для переговоров нет возможности).

3. Отсутствие ресурсов.

— банки не кредитуют бизнес;



— учетная ставка 25% делает невозможным привлечение средств по контуру банков. Ресурсы стоят еще дороже;

— оборотного капитала нет;

— возмещения НДС уже больше 6 месяцев.

4. Добавим сюда:

— сокращение потребительского рынка до 40%;

— падение доходов и оборотов бизнеса.

5. Из плохих ожиданий строителей:

— в октябре начнут сыпаться мелкие застройщики;

— до конца года — большие;

— а вместе с ними и сотни тысяч украинцев лишатся своих проинвестированных квартир;

— плюс к этому власти планируют ввести НДС на первичном рынке, что, по мнению строителей, станет надгробным камнем для сектора.

Это тезисы ожиданий топ строительного бизнеса, который общается с разными бизнесами. Выходит, что эта зима будет самой тяжелой для украинского бизнеса (не только строительного) за всю историю Украины.

Бизнес очень и очень пессимистичен.

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