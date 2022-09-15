Самая тяжелая зима для бизнеса
Об инвестициях и почему их не будет
Встречался с товарищем по строительному бизнесу. Поговорили о ключевых проблемах сегодня, что мешают бизнесу восстанавливаться, не только развиваться.
Тезисно:
1. Первая проблема, безусловно, война (очевидная вещь, но есть нюансы).
2. Непредсказуемость государственной политики:
— антикризисной стратегии восстановления экономики нет;
— приоритетов нет;
— стимулов реальных нет;
— страхования рисков нет;
— внешнеэкономические контракты невозможны (выехать для переговоров нет возможности).
3. Отсутствие ресурсов.
— банки не кредитуют бизнес;
— учетная ставка 25% делает невозможным привлечение средств по контуру банков. Ресурсы стоят еще дороже;
— оборотного капитала нет;
— возмещения НДС уже больше 6 месяцев.
4. Добавим сюда:
— сокращение потребительского рынка до 40%;
— падение доходов и оборотов бизнеса.
5. Из плохих ожиданий строителей:
— в октябре начнут сыпаться мелкие застройщики;
— до конца года — большие;
— а вместе с ними и сотни тысяч украинцев лишатся своих проинвестированных квартир;
— плюс к этому власти планируют ввести НДС на первичном рынке, что, по мнению строителей, станет надгробным камнем для сектора.
Это тезисы ожиданий топ строительного бизнеса, который общается с разными бизнесами. Выходит, что эта зима будет самой тяжелой для украинского бизнеса (не только строительного) за всю историю Украины.
Бизнес очень и очень пессимистичен.
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