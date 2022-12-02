Как помочь ІТ стать драйвером восстановления украинской экономики 2 декабря, 16:06

Нужно удержать оставшиеся компании от релокейта за пределы страны

По результатам 9 месяцев 2022 г. рынок IT в Украине вырос на 13%. По данным ассоциации IT Ukrainе, IT-компании за это время уплатили не менее 48 млрд грн налогов. IT-отрасль уже доказала, что может стать одной из опор экономики страны во время войны. Так что актуальным остается вопрос, что можно сделать уже сейчас, чтобы отрасль стала и одним из драйверов послевоенного восстановления и развития украинской экономики.

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Пять месяцев назад, 4 июля, в швейцарском городе Лугано правительство представило и обсудило с международными партнерами своего рода украинский «план Маршалла» для Украины. Подробный план послевоенного восстановления содержит более 800 проектов по более чем пятнадцати направлениям. Одно из направлений — это развитие секторов экономики с добавленной стоимостью. Более трети мероприятий только этого направления приходится на развитие ІТ-сектора. По подсчетам правительства, реализация всей программы потребует примерно $50 млрд, еще $5 млрд нужны будут для создания благоприятной бизнес-среды, в частности для сектора ІТ. Понятно, что сейчас у нас нет таких денег, а реализация плана будет осуществляться при тесном сотрудничестве и поддержке международных партнеров.

Впрочем, некоторые вызовы перед экономикой нужно решать уже здесь и сейчас. И в некоторых случаях, например в ІТ, у государства даже есть достаточно легкий и безболезненный инструментарий для этого — например, продолжение льготы по НДС, действие которой истекает в этом году, но вполне может стать одним из стимулов компаниям оставаться в стране даже несмотря новые сложности безопасности. Более того, в Верховной Раде уже зарегистрирован мной и коллегами законопроект для этого. В условиях войны логика такого решения полностью обоснована.

Украинские ІТ-компании даже в условиях войны привлекли $350 млн инвестиций

По последним оценкам, в украинском ІТ-секторе на начало года работало около 300 тыс. профессионалов, успешно конкурирующих с европейскими специалистами. Это подтверждают и озвученные Минэкономразвития данные, что украинские ІТ-компании даже в условиях войны привлекли $350 млн инвестиций. В то же время, по данным IT Research Resilience, по состоянию на май-июнь из страны уехали около 50−57 тысяч ІТ-специалистов. Учитывая последние проблемы с электроэнергией в результате террористических массированных обстрелов России, можно ожидать новую волну выезда украинцев за границу. Поэтому перед государством встает вызов, как удержать оставшиеся компании от релокейта за пределы страны — вместе с украинским человеческим капиталом, а также потенциальными инвестициями и налогами.

Решение этой проблемы достаточно простое, даже очевидное, но невероятно сложное в исполнении: государство должно обеспечить бизнесу прозрачные и выгодные условия работы.

Одним из удачных примеров государственной политики стимулирования ІТ-отрасли является введение Дія.City — особой правовой модели для украинского сектора высоких технологий. Резиденты Дія.City получают специальное налогообложение с налогом на выведенный капитал вместо налога на прибыль, либерализацию трудовых отношений и международные стандарты защиты прав.

Ставка на ІТ — довольно распространенная государственная стратегия в мире, поэтому конкурентная борьба ожесточенная. В 2019 году, согласно Kearney Global Services Location Index, Украина находилась на 20 месте в мире по уровню цифрового развития и возможностей. В 2021-м мы упали на 42-е.

Мы отстали не потому, что стояли на месте — просто другие бежали быстрее, чем мы. Наш добрый сосед Молдова с 2018 года предлагает IT-резидентам Moldova Innovation Technology Park платить вместо семи один налог с оборота, а другой друг и сосед Польша предлагает сразу несколько альтернативных налоговых преференций.

Аналогичные процессы идут не только в Европе. Так, Шри-Ланка с 2020 года предложила IT-сектору полное освобождение от НДС и корпоративного налога.

Все эти страны значительно опережают нас в Global Services Location Index благодаря постоянному упрощению налогового режима для технологических компаний, в первую очередь освобождению от НДС.

В Украине ІТ-индустрия была временно освобождена от НДС еще в 2013 году. Но срок действия этой льготы истекает 1 января 2023 года.

На фоне войны и общей экономической ситуации добавлять еще один аргумент на чашу весов, которые могут склонить украинские ІТ-компании к релокации в более привлекательные юрисдикции, кажется мне стратегически неверным. Именно поэтому еще в июне был предложен проект закона о продлении действующего льготного режима на 5 лет. Первое января все ближе — но проект, к сожалению, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Ассоциация IT Ukraine, крупнейшее национальное объединение IT-компаний, провела внутренний опрос среди компаний-участниц, в котором попросила руководителей компаний оценить критичность вопроса о продлении действия НДС-льгот для поставщиков программной продукции на ближайший год. 59.3% оценили этот вопрос как важный для поддержки конкурентоспособности их бизнеса.

В большинстве ІТ-проектов до 80−85% расходов составляют затраты на оплату услуг ІТ-специалистов, не облагаемых НДС. То есть ІТ-компании почти не получают права на налоговый кредит на такие операции, поэтому так называемый «стимулирующий» кумулятивный эффект НДС, то есть вычет входящих сумм НДС, фактически не работает.

К тому же, если вернуть НДС на ІТ-услуги компаний, продающих свой программный продукт на экспорт, им придется некоторое время ждать возмещения налога из бюджета, а значит, средства будут некоторое время недоступны для развития бизнеса и новых проектов, что достаточно ощутимо для скорости бизнес-процессов в данной сфере.

Основными последствиями, в случае окончания действия нормы по НДС, по данным опросов, украинские IT-компании видят: снижение конкурентоспособности украинских ІТ-компаний, а соответственно и уменьшение поступлений валютной выручки в страну, уменьшение валовой прибыли, сокращение рабочих мест, сворачивание социальных и благотворительных проектов, сокращение помощи ВСУ, рост стоимости продуктов для конечного потребителя из-за влияния на ценообразование.

Отмечается также, что следствием увеличения налогового бремени на компанию и повышения стоимости разработки программного обеспечения и программных продуктов станет снижение конкурентоспособности в глазах иностранных заказчиков, а следовательно и уменьшение поступления валютной выручки в Украину.

ІТ-индустрия, несмотря на военное состояние и падение экономики почти на треть, обеспечила, по данным Opendatabot, рекордные $5,5 млрд экспортных поступлений за 9 месяцев 2022 года. Война — это форс-мажор как для экономики в целом, так и для отдельных отраслей. В таких условиях задача государства обеспечивать предполагаемые условия ведения бизнеса, поэтому сохранение льготы по НДС для ІТ-компаний является логичным шагом в этом направлении.

В условиях войны и чрезвычайно напряженной конкурентной борьбы между странами в регионе (Польша, Молдова, Беларусь и Румыния), любое усиление налоговой нагрузки может привести далеко не к ожидаемому росту бюджетных поступлений. Такие решения, наоборот, могут ослабить конкурентные преимущества одной из самых перспективных отраслей украинской экономики.

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