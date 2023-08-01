Капелька оптимизма от бизнеса 1 августа, 12:10

Успешные, амбициозные средние бизнесы из маленьких городков Украины становятся большими и имеют не только национальные, но и международные амбиции

Минулого тижня провів день в місті Коростень. Ну не так, щоб в місті - весь день працювали в офісі клієнта. Рітейл. Українська компанія. Стратегічна ціль — Європа.

Відчуваю тренд, що мені до вподоби. Успішні, амбітні середні бізнеси з маленьких містечок України стають великими та мають не тільки національні, але й міжнародні амбіції.

Видео дня

В Німеччині таких називають «секретні чемпіони». Часто це нікому ще невідомі компанії, чиї результати вражають.

За останні місяці таких зустрічав вже кілька. Це не стартапи. Всім цим бізнесам по 20, навіть 30 років. Вони довго й складно зростали, але тепер готові. Середній вік засновника-керівника 50 років. Ніхто з них не мріє «відійти від операціонки». Навпаки. В більшості це сімейні бізнеси й діти, та навіть онуки працюють в компаніях. Типова задача — вивести бренд та бізнес на новий рівень, бо «те, що привело тебе сюди, не приведе тебе туди».

На початку вторгнення всі були майже певні, що втратять все

Два нових клієнта агенції з Вінницької області. Один — продукти харчування, лідер в своїй ніші, вже відкриває точки в Румунії, Словаччині, Чехії. «Так а що? Бус довозить свіжу продукцію за 22 години. Ми ж скоропорт». Другий — органічне агро. Вже велике представництво й склад в Німеччині. «Хочеться більш активно розвиватися в цьому регіоні, бо органіка це потужний тренд». Ще одна компанія з Одеської області. Ближче до Дністра. Теж харчування. Брендів ще фактично немає. Поки продають через партнерів. Дуже багато, бо продукт прекрасний. Готуємось працювати зі споживачем напряму.

Повномасштабна війна сильно вплинула на них. На початку вторгнення всі були майже певні, що втратять все. Але всі залишились захищати справу життя, тримати команди, допомагати війську. Встояли. Повернулись поступово до нормальних обертів. Всі системно волонтерять. За рік зрозуміли, що війна надовго й це нова реальність. Почали діяти з подвійною силою та швидкістю.

Є в роботі ще один запит. Успішний підприємець, 53 роки. 25 років в одному бізнесі. Побачив можливість в абсолютно іншій сфері. Не втримався. Вже купує обладнання.

Українські підприємці настільки надихають. Бо їх не зупинити.

Текст опубліковано з дозволу автора

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