Иностранные компании уходят из России, а российские — продают европейские «дочки» 31 марта, 21:16 Цей матеріал також доступний українською

Не каждая компания, решившая завершить работу в России, может легко выйти из своего бизнеса в стране

Бизнес-бойкот

Санкции против России, связанные с ними проблемы для бизнеса, а также понимание, что ожидать окончания войны через несколько недель уже глупо, компании пересматривают свои предыдущие решения или просто сообщают о выходе с рынка агрессора. За каждым таким решением стоит штат сотрудников, которых так или иначе заденет новая реальность.

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К примеру, в среду 30 марта о полном закрытии бизнеса в России сообщил датский ритейлер мебели JYSK и канадский золотодобытчик Kinross Gold. Первая закрывает все магазины, а вторая ищет, кому продать бизнес. Их выход потенциально заденет около 2,5 тысяч россиян, работающих на эти компании.

Конечно, в отличие от российских компаний, принципы социальной ответственности заставляет крупный международный бизнес предусматривать и гарантии для своих работников, в частности финансовые. Именно это обещают и JYSK с Kinross Gold. Впрочем, непонятно, как долго они готовы платить неработающим работникам на рынке, который не приносит дохода, и что будет дальше с этими рабочими местами после продажи новым владельцам.

Правда, это вопрос времени, поскольку не каждая компания, принимающая решение завершить работу в России, может легко выйти из своего бизнеса в стране. К примеру, французский автопроизводитель Renault до сих пор ищет варианты, как это сделать. Даже чтобы продать свою долю в «АвтоВАЗе», нужно еще найти местного инвестора, поскольку совладелец автопроизводителя попал под санкции.

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Пока международные компании ищут российских покупателей своих филиалов в РФ, российские компании продают свои дочерние предприятия за границей. Из-за санкций свое подразделение во Франкфурте продает один из крупнейших российских банков ВТБ.

Впрочем, некоторые компании продолжают упорно оставаться в стране-агрессоре: производитель шоколада Ritter Sport не хочет уходить со своего второго по величине рынка сбыта, а финская железнодорожная компания VR Transpoint узнала, что санкции РЖД ее не касаются, и решила возобновить грузовое сообщение с Россией.

Мировые компании продолжают открещиваться и от русской «свастики». Samsung сообщила, что убирает букву «Z» из названий моделей своих телефонов.

Удар по энергетике

Традиционно день не обошелся без очередного раунда энергетического батла.

Польша заявила, что до конца года планирует отказаться от всех российских энергоресурсов — газа, нефти и угля. Они обходились стране в $13,5 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Путиным заявил, что европейские страны будут производить оплату газа исключительно в евро и долларах в соответствии с контрактами, и утверждает, что тот согласился, но пока механизм расчетов не ясен.

Ну и, конечно, вопрос, можно ли доверять слову страны, которая позволила завозить контрафактом продукцию ушедших с рынка компаний и даже своим гражданам отменила согласованные ранее договоры ипотеки, чтобы не отдавать ссуду по старой низкой ставке.

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