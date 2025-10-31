Чего достигли украинские дипстрайки и что будет с очередями под ТЦК

● Окружения под Покровском нет. Ситуация на Покровском направлении остается сложной, на этом направлении враг сосредоточил 170 тыс. личного состава, но окружения нет, сообщил президент Украины.

«И на утро я разговаривал с главкомом, изменений на Покровском нет», — сказал Зеленский на брифинге. По его словам, ВСУ продолжают уничтожать врага на этом направлении. В то же время, он отметил, что за Покровск идет «серьезная битва», поскольку российское руководство поставило задачу взять город.

«Говорит Путин, что он поедет в Покровск. Да охотно, если он приедет в Покровск, все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится», — также заявил президент Зеленский.

● Минус десятки НПЗ и даже «Орешник». Силы СБУ с начала этого года поразили в тылу врага ряд объектов нефтедобычи и нефтепереработки, что привело к дефициту нефтепродуктов РФ; кроме того, уничтожено 48% вражеского ЗРПК «Панцирь», который активно противодействует украинским дальнобойным дронам, заявил глава СБУ Василий Малюк.

По словам Малюка, с начала этого года было почти 160 успешных ударов в тылу врага по объектам нефтедобычи и нефтепереработки. «Если брать за сентябрь и октябрь текущего года, то это 20 объектов. Среди них — шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций», — уточнил он. Это привело к дефициту более 20% на российском рынке нефтепродуктов, где простаивает 37% мощностей, а также к дефициту в 57 регионах РФ соответствующих нефтепродуктов и запрету экспорта бензина до конца этого года.

Малюк также заявил, что Украина позапрошлым летом уничтожила один из трех «Орешников» (баллистическая ракета среднего радиуса действия, которой в свое время хвастался Путин) на военном полигоне Капустин Яр в РФ.

● Украинская крылатая ракета Фламинго уже девять раз использовалась в реальных боевых операциях. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в комментарии французскому изданию Le Figaro. То, в свою очередь, отметило, что разработчик ракеты — компания Fire Point — «вызывает столько же похвал, сколько и вопросов».

● У Кремля не хватит денег. Россия рассчитывает на бюджет следующего года на $210 млрд, а также на увеличение производства FPV-дронов и КАБ, однако Украина не видит у них этих возможностей из-за санкционирования предприятий, сообщил президент Владимир Зеленский. По оценкам главы государства, дефицит бюджета РФ на следующий год может составить до $100 млрд из-за санкций против нефтяной отрасли.

Под санкции попало 610 танкеров теневого флота РФ, необходимо санкционировать еще 340 танкеров, из них 65 главных, считает президент Украины.

● Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с президентом США на следующей неделе попытается убедить того сделать исключение для Будапешта из недавно введенных санкций против российской нефтяной сферы.

● Кто-то хочет убрать санкции с путинских олигархов. По поручению президента Зеленского МИД уже приступил к формированию 20-го санкционного пакета против РФ и надеется на быстрое продвижение на этом треке. Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей Сибига. «Мы видим влияние санкционных пакетов по трем направлениям. Первое: ограничение российского агрессора, их компаний в доступе к новейшим технологиям, прежде всего военного направления. Второе: санкции, направленные на уменьшение источников базы финансирования российской военной машины. Третье: санкционирование против режима — окружения Путина», — заявил глава МИД.

По словам министра, по первым двум направлениям был достигнут «действительно хороший прогресс». «К сожалению, по третьему направлению, мы видим даже определенный регресс. Некоторые европейские страны пытаются даже исключить определенных российских олигархов из санкционных пакетов. Поэтому мы будем дальше отстаивать и настаивать на позиции санкционирования российского крупного бизнеса, олигархов, причастных к функционированию российской военной машины», — пояснил он. Кроме того, МИД внимательно отслеживает рост товарооборотов отдельных стран, прежде всего Центральной Азии. «Мы видим, что некоторые столицы помогают российскому агрессору обходить санкции. Будем занимать еще более проактивную позицию, исследовать дальнейший реэкспорт России продукции двойного назначения», — отметил Сибига.

По данным экспертов, как добавил министр, экономический эффект от введения 19 пакета санкций против РФ составит до $20 млрд.

● Президент Владимир Зеленский ввел в действие новую порцию санкций. Так, указом № 810 вводятся персональные экономические и другие санкции против 14 физических лиц, из которых 12 являются гражданами Украины и двое — гражданами РФ. В санкционный список были включены граждане, которые оправдывают вооруженную агрессию России и отрицают оккупацию украинских территорий, а также финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

Указом № 811 вводится в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 10 граждан России, а также 31 юрдичного лица — из них 13 предприятий, базирующихся в РФ, 9 — в Китае, и еще 9 — в Иране. В список вошли компании, а также их руководители и владельцы, которые связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций.

● Трамп не захотел давить на Си. Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Си Цзиньпином 30 октября дал понять, насколько либерально он планирует применять новые санкции США против РФ, когда речь идет о Пекине, крупнейшем покупателе российской нефти. Об этом написало Bloomberg, сосредотачивая внимание на том, что, по словам Трампа, во время переговоров с Си тема нефти не обсуждалась.

Отсутствие существенного давления на Китай со стороны Вашингтона означает, что нефть по-прежнему будет основным источником дохода для военной машины Путина, вопреки новым санкциям против РФ.

Встреча американского президента с лидером КНР зафиксировала, что Китай становится «равным соперником» США — в отличие от совершенно иного баланса сил между ними, которым Трамп пользовался во время своего первого срока. Так об этом написала Financial Times.

● До конца этого года дополнительно будет защищено 100 объектов критической инфраструктуры, сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

● Украина за неделю или две подготовит список из 339 детей, которые были похищены Россией, а также с информацией о людях и институтах, которые это сделали, сообщил президент Зеленский.

● Из-за ударов россиян возникла опасность для АЭС. Комбинированный удар РФ по украинской энергетике 30 октября привел к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач. В то же время команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС отчиталась, что электростанция уменьшила мощность двух из четырех своих энергоблоков по просьбе оператора энергосистемы.

● Очередей возле ТЦК не станет? Введение изменений в оформлении отсрочек от мобилизации, которые начнут действовать с 1 ноября, должно уменьшить нагрузку на работников ТЦК, подчеркнул начальник персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко.

«Благодаря оформлению отсрочек именно через приложение Резерв+, через ЦПАУ, уменьшится количество бумажных заявлений, которые подают люди. Надеюсь, мы избавимся наконец от очередей у наших ТЦК и СП, и этим уменьшим нагрузку на наших работников, которые это время, которое использовалось на отработку бумажных документов, будут тратить на другие процессы: проведение мероприятий мобилизации, социальной поддержки граждан и других вопросов, в частности рекрутинга», — сказал Качаненко на брифинге.

И напоследок:

● Украинцы — вместе и верят в будущее. 63% украинцев считают, что они преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации, 56% оптимистично оценивают будущее страны (рост с 43%, которые были в мае). Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса КМИС, проведенного 19 сентября-5 октября.

Вместе с этим треть населения (30% сейчас) считают, что внутренние противоречия углубляются и украинцы идут к расколу, говорится в сообщении КМИС.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.