Самое крупное сражение этой войны. Как продвигается наступление ВСУ 24 октября, 20:13

Коротко о наиболее важных событиях последних дней

Ракетное наступление Суровикина

19 октября русские выпустили серию крылатых ракет и LPGM по целям на северо-западе Украины. Украинцы заявили о 12 сбитых ракетах, из них 5 — в районе Киева.

Видео дня

Рано утром 22 октября ВКС РФ развернули до 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 для того, чтобы запустить до 18 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Их удар совпал с запуском российскими боевыми кораблями в Черном море не менее шести, а скорее даже восьми крылатых ракет «Калибр».

Украинцы заявили, что им удалось сбить 13 Х-101 и Х-555, а также 5 «Калибров».

Несколько интересных фото и видео демонстрируют это: например, как украинский Су-27 преследует российскую крылатую ракету, а другой украинский Су-27 сбивает российскую ракету в районе Одессы (снимок с ближнего/дальнего расстояния, сделанный с R -73).

Между прочим № 1: Как сообщает народная разведка, украинцы провели капитальный ремонт некоторых ЗРК С-75 (кодовое название ASCC/НАТО «SA-2 Guideline») и С-125 («SA-3 Гоа»). Обе системы хорошо известны с конца 1950-х годов (возможно, самым известным достижением SA-2 является сбитый 1 мая 1960 года над Свердловском самолет FG Power Lockheed U-2), и они широко экспортировались. Таким образом, они очень старые, но при соответствующих обновлениях оба могут быть эффективно развернуты. В конце концов, иракские и сербские SA-3 создавали проблемы для НАТО еще в 1999—2003 годах (действительно, сербские SA-3 сбили F-16C и F-117A в 1999 году), а модернизированный Assadist SA-3 к стандарту Печора-2 сбил турецкий RF-4E в 2012 году.

Битва за Бахмут станет, вероятно, самым крупным сражением этой войны

Между прочим № 2: украинцы утверждают, что к настоящему времени сбили 223 иранских беспилотника. Судя по всему, они преувеличивают. Например, до сих пор нет доказательств того, что Тегеран поставил России более 90, возможно, 100 «Шахед-136» — это LPGM, которые русские развертывают чаще всего, а украинцы сбивают их в большем количестве. Подтвержденное количество сбитых Shahed-131 и других БПЛА иранского производства до сих пор можно пересчитать по пальцам двух рук.

Битва за Донбасс

Как и каждый день в течение минимум трех месяцев, россияне штурмуют Бахмут, «словно завтра не наступит никогда». Действительно, если судить по количеству участников боевых действий — и убитых там русских — битва за Бахмут станет, вероятно, самым крупным сражением этой войны.

Бои идут от Соледара и Бахмутского на севере (где украинцам удалось оттеснить русских на восточную окраину Бахмутского за последние несколько недель), вниз по восточной и южной стороне Бахмута: в основном по дороге Т0504, в Иванграде и Опытном. ВСУ не только перебросила в этот район дополнительные подразделения (т.е. 58-я стрелковая, 93-я механизированная бригады и 110-я танковая дивизия сражаются не в одиночку), но и отправила в этот район большое количество артиллерии, что, как сообщается, блокирует движение российских подкреплений и мешает их снабжению по направлению к Попасной. В свою очередь, все российские штурмы активно поддерживаются ВКС РФ: 21 и 22 октября сообщалось о 16−17 «волнах» атак Су-25, действующих в стиле «пли и молись».

Битва за Херсон

На фоне «официального молчания» с обеих сторон и того, что можно выудить из интернета:

Российские паромы в районе Новой Каховки регулярно подвергаются ударам HIMARS (по крайней мере, сообщения о новых ударах приходят почти каждую ночь). 20 октября один российский паром был подбит и затонул под Львовом, другой, возможно, у Антоновского автомобильного моста (который разрушен).

Уже четыре дня российские власти оккупированной Херсонской области призывают к всеобщей эвакуации мирных жителей: украинцы утверждают, что их эвакуируют днем, ночью действует комендантский час и разрешено передвигаться только военным. Народная разведка утверждает, что к настоящему времени российская гражданская администрация, Совет социального обеспечения, Пенсионный фонд и некоторые другие учреждения отведены на восточный берег Днепра.

Однако не совсем уверен, что это правда: Путин — и это было неоднократно — не проявлял абсолютно никакого интереса к безопасности украинских мирных жителей, что приводит к выводу, что русские утверждают, что эвакуируют мирных жителей, чтобы уменьшить украинское давление на свои паромы.

Более достоверными выглядят сообщения о выводе российских войск из разных опорных пунктов по принципу «выжженной земли»: поджигаются местные учреждения, угоняются личные автомобили и т. д. Например, известно, что поздно вечером 21 октября украинские HIMARS нанесли удар по Антоновскому мосту с целью убить группу российских пропагандистов.

19 октября ВСУ начали новое наступление на северо-востоке Херсона. ВКС отреагировали авиаударами, один Ка-52 был сбит.

Плохая новость касается Днепра и заключается в том, что русским, похоже, удалось закончить свой мост-баржу, построенный «в тени» Антоновского автомобильного моста. Его строительство было прервано украинским наступлением в сентябре, но, похоже, они воспользовались периодом затишья последних двух-трех недель, чтобы завершить его сейчас. Надеюсь, не нужно объяснять, что для Украины это сделает более масштабной проблему снабжения войск ВС РФ в Херсоне.

Тем не менее, баржа-мост был, кажется, атакован HIMARS вчера.

21 октября около 16.00 ВСУ сбила Су-25 ВКС РФ в районе Баштанки (Николаевская область).

Украинские наземные атаки поддерживаются 10−14 авиаударами ВВС Украины в день.

22 октября, Генштаб Украины сообщил, что русские оставили два «опорных пункта» в 50 км к северу от Новой Каховки: Чаривное и Чкалово.

Еще один ударный вертолет Ка-52 был сбит «в районе Херсона», а ЗРК «Панцирь» подбит в районе Новой Каховки.

Вслед за сообщениями о серии артиллерийских дуэлей в этом районе 22 октября появились сообщения о том, что украинцы достигли села Мыловое, на реке Днепр. Должно быть, это снова была та самая трижды уничтоженная 128-я горнострелковая бригада (вероятно, во взаимодействии с 57-й и 60-й бригадами). Возможно, именно поэтому ВС РФ начали отход из Чаривного и Чкалова: если ВСУ контролируют Мыловое, два населенных пункта дальше на север могут быть отрезаны.

Что происходит на юге — 20 октября сообщалось о сильных перестрелках из Шуменского района Херсона; 21−22 октября были новости о боях в районе Кошевой, в 4 км к западу/юго-западу от Херсона. Скорее всего, это были дополнительные операции либо украинского спецназа, либо народного сопротивления/партизан.

Печально, хотя и логично, что за продвижение ВСУ приходится платить дорогую цену. На одном из видео, появившихся в интернете, можно увидеть как минимум два украинских Т-64БВ, один МТ-ЛБ и одну БРДМ-2 — подбитые, брошенные и захваченные русскими.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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