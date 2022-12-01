Стив Стразерс

Стив Стразерс

Военный аналитик, писатель

Битва за Бахмут — красноречивый пример. В чем главная слабость России

1 декабря, 20:13
Эксклюзив НВ
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Многочисленные попытки армии РФ захватить город, который не имеет стратегического значения, доказывает, почему Путин не сможет противостоять НАТО

Бахмут — город с населением 70 000 человек в Донецкой области Украины, где разворачиваются одни из самых ожесточенных боев за всю войну. С начала августа этого года российские силы не могут его захватить, несмотря на десятки ежедневных атак.

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Стратегического значения город, казалось бы, не имеет, но Владимир Путин по-прежнему считает его главным приоритетом. И глядя на Бахмут на карте, легко понять, почему он не имеет стратегической ценности. Он не расположен рядом с какими-либо крупными водными путями, не имеет производственной базы и не занимается какой-либо другой крупной экономической деятельностью. Это захолустье, не имеющее реального значения. Он находится почти на полпути между стратегически важными городами Донецком и Луганском, но его захват никоим образом не станет решающим фактором.

Как же так вышло, что донкихотские попытки России захватить этот ничем не примечательный город объясняют, почему она не может противостоять НАТО?

Теги:   НАТО Бахмут Война России против Украины

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