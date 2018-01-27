Настройка безопасности

Всемирная паутина становится все опаснее. Нам пора придумать новый социальный договор пользования сетью. И это главная задача в 2018 году

Несколько десятилетий интернет менял мировую экономику, а Вестфальскую систему международных отношений, сложившуюся после тридцатилетней войны в Европе еще в 1648 году, и вовсе превратил в безвозвратно устаревшую. Пора признать: в эпоху глобализации нам не обойтись без новой системы управления.

Традиционно накануне Всемирного экономического форума в Давосе появился Доклад о глобальных рисках с мнениями международных экспертов и политмейкеров. На этот раз первую строку в списке глобальных проблем занимает кибербезопасность. Неудивительно. В 2017‑м мы стали свидетелями мощнейших кибератак на разные страны. Хуже того — нет никаких оснований полагать, что в 2018‑м будет по‑другому.

Кибератаки влекут за собой далеко идущие последствия для всего общества. Поэтому пора разработать систему интернет-менеджмента. Иначе мы упустим возможности, предоставленные нам IT.

Впрочем, есть еще одна проблема: скорость, с которой мы вступаем в эпоху цифровых технологий, значительно опережает наши усилия по обеспечению глобальной стабильности. Мы все еще пользуемся Вестфальской системой, основанной на принципе существования суверенных государств с четкими границами.

Вестфальский мир остался в прошлом. А вот что будет дальше, зависит от нас

Но границы стираются. Мир меняется. И хотя многие перемены пока удается сдерживать геополитикой, глобальную цифровую трансформацию уже не остановить. Ведь главная особенность интернета — его нетерриториальная архитектура, отсутствие границ. Что является прямым вызовом Вестфальскому миру.

С одной стороны, это хорошо: сеть упрощает обмен товарами и идеями. С другой стороны — как и любым другим изобретением человека, ею можно злоупотреблять. И судя по росту киберпреступности, онлайн-мошенничества, хейтерства, подстрекательства к насилию и общей радикализации всемирной паутины, ситуация становится критичной.

Чтобы сократить количество таких “злоупотреблений”, в ближайшее время потребуется тесное международное сотрудничество. Пора установить общие правила игры. Что важно: в одиночку никто не справится, изолировано бороться с проблемой не удастся.

Да, у нас уже появился целый набор из аббревиатур — названий многочисленных организаций, технических и гражданских сообществ. Вроде ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами), IETF (Инженерный совет Интернета) и W3C (Консорциум Всемирной паутины), которые фактически являются системой управления интернетом. Но упорядочить то, что происходит в самом интернете, гораздо сложнее.

Кто формирует нормативную базу киберпространства? Во многих странах действуют сразу несколько соответствующих министерств, регулирующих деятельность онлайн-пользователей. У разных сайтов разные правила и условия работы. В то же время многочисленные группы гражданского общества предлагают свои киберпринципы, поэтому международные организации пытаются разработать многосторонние нормы и соглашения.

Этот нормативный ландшафт остается неурегулированным. Межправительственное сотрудничество застопорилось в основном из‑за противоречий между странами. Все еще немногие заинтересованы в сотрудничестве.

И пока отдельные страны будут принимать краткосрочные односторонние меры вроде обязательной локализации данных для пользователей или любые другие ограничения, ситуация лишь ухудшится.

Цифровой менеджмент затрагивает все: от кибербезопасности до экономики и прав человека. Решение в одной сфере влияет на другие аспекты. Вот почему нескоординированные и опрометчивые действия негативно отражаются на всем мире.

Когда я возглавил Глобальную комиссию по содействию стабильности в киберпространстве, в 2016 году мы сделали упор на этих рисках и призвали “создать новый социальный договор”, который сделает сеть доступной и безопасной. Но прогресс в этом отношении, мягко говоря, не впечатляет. Усилия ООН по разработке единых киберправил зашли в тупик. Нужны альтернативные инициативы.

Достижение согласованной политики должно стать главным приоритетом. Для этого потребуется взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами. Только тогда мы сможем создать базу для того, чтобы сохранить трансграничную архитектуру интернета и при этом эффективно бороться за права человека и содействовать развитию по‑настоящему глобальной цифровой экономики.

Как сказал Кофи Аннан в 2004 году: “В том, как использовать интернет в нашей жизни, мы должны быть не менее творческими, чем те, кто его изобрел”. Вестфальский мир остался в прошлом. А вот что будет дальше, зависит от нас.

Copyright: Project Syndicate, 2018

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