Мирослава Билак

Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Если вы думаете, что все по-прежнему, просто немного изменилось – это не так. Изменилось всё
Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Ответ на вопрос, кто виноват, меня больше не интересует. Я хочу знать, что делать
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: