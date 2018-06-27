27 июня 2018, среда
Мирослава Билак
Мирослава Билак
профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, доктор юридических наук по специальности конституционное право
Конституция как Библия права. Надо ли ее менять?
Наличие низкой правовой культуры украинского общества и открытый правовой нигилизм со стороны власти могут привести к потере государственного строя и существования права как критически важного условия существования украинского народа 1

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Мирослава Билак

профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, доктор юридических наук по специальности конституционное право

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