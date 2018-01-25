Куда переносить Минские переговоры?

Поднимать вопросы совершенствования Минского процесса уместно. Но здесь надо исходить из принципа: переговоры на территории противника не ведутся. Беларусь – участник Евразийского союза, а значит формальный и фактический сателлит Российской Федерации.

Вообще, эта дискуссия началась с того, что президент Казахстана поднял вопрос о возможности проведения переговоров в Астане. И здесь хрен редьки не слаще. Казахстан – это тоже территория фактического сателлита РФ. И в момент, когда формализуется даже статус агрессора, говорить о подобном неуместно. Переговоры надо проводить в нейтральных столицах – Женеве, Вене и т.п.

Украинская делегация может поднять этот вопрос. Но коридорами власти бродит контраргумент: «Да тут хоть близко! Меньше расходов». Ведь делегация все равно ездит в Минск за свои деньги – где же они их возьмут на билеты в Женеву или Вену?

Надо исходить из принципа: переговоры на территории противника не ведутся

Я не знаю, как дальше будет развиваться ситуация. Но над совершенствованием работы и ее действенностью надо думать как в самом ОБСЕ, так и в трехсторонней Контактной группе.

К сожалению, успехи скромны. Сегодня на людей, которые столько лет ездят на переговоры, не работают хотя бы какие-то подразделения министерства. Фрагментарно с ними сотрудничают только некоторые научные деятели и представители определенных ведомств и учреждений. Но это дело волонтерское.

Поэтому можно сказать грубо – Минский процесс стал жертвой 2017 года.

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