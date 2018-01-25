Куда переносить Минские переговоры?

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою

В процессе переговоров важно все: форма, содержание и место проведения

Поднимать вопросы совершенствования Минского процесса уместно. Но здесь надо исходить из принципа: переговоры на территории противника не ведутся. Беларусь – участник Евразийского союза, а значит формальный и фактический сателлит Российской Федерации.

Вообще, эта дискуссия началась с того, что президент Казахстана поднял вопрос о возможности проведения переговоров в Астане. И здесь хрен редьки не слаще. Казахстан – это тоже территория фактического сателлита РФ. И в момент, когда формализуется даже статус агрессора, говорить о подобном неуместно. Переговоры надо проводить в нейтральных столицах – Женеве, Вене и т.п.

Украинская делегация может поднять этот вопрос. Но коридорами власти бродит контраргумент: «Да тут хоть близко! Меньше расходов». Ведь делегация все равно ездит в Минск за свои деньги – где же они их возьмут на билеты в Женеву или Вену?

Надо исходить из принципа: переговоры на территории противника не ведутся

Я не знаю, как дальше будет развиваться ситуация. Но над совершенствованием работы и ее действенностью надо думать как в самом ОБСЕ, так и в трехсторонней Контактной группе.

К сожалению, успехи скромны. Сегодня на людей, которые столько лет ездят на переговоры, не работают хотя бы какие-то подразделения министерства. Фрагментарно с ними сотрудничают только некоторые научные деятели и представители определенных ведомств и учреждений. Но это дело волонтерское.

Поэтому можно сказать грубо – Минский процесс стал жертвой 2017 года.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

авторы

Все мнения
Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу: nv-opinion@nv.ua

Мнения ТОП-10

Читайте на НВ style

Последние новости

Все новости

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.