Почему рекордно низкая безработица в Украине сейчас — это иллюзия 25 ноября, 13:13

Казалось бы, тенденция положительная

Уже пятый месяц в Украине уменьшается число официально зарегистрированных безработных. Если в июне на учете состояло 316 тысяч человек, то на 1 ноября их количество уменьшилось до 239 тысяч. По состоянию на 24 ноября Украина побила исторический минимум по количеству официальных безработных — официально на учете стояли всего 223,7 тысячи украинцев. Никогда в истории наблюдения безработицы в Украине с 2003 года таких низких показателей не было.

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Упал и важный показатель «Нагрузка на одно свободное рабочее место (вакантную должность)». В ноябре официальный показатель составляет 7 кандидатов на вакантное место, что соответствует уровню декабря 2021 года. Это почти на 46% меньше, чем в июне этого года.

Казалось бы, тенденция позитивная. К сожалению, если комплексно проанализировать причины, становится ясно, что это совершенно не показатель активизации бизнеса и возобновления рабочих мест. У таких цифр есть четыре причины, и только одна со знаком «плюс».

Первое. На уменьшение количества официально безработных влияет выезд украинцев за границу. Выехавшие из страны не могут зарегистрироваться безработными, соответственно не попадают в официальную статистику.

Второе. Сокращение срока выплат по безработице. Сейчас те, кто официально встал на учет искать работу, получают выплаты всего три месяца (90 дней). Это значительно меньше, чем было раньше, поэтому многие даже не тратят время на бюрократические процедуры ради столь короткого периода. Сейчас выплаты получают всего 171,6 тыс. человек. Средний размер выплаты — 4,6 тыс. грн.

Мужчины сейчас почти не регистрируются

Третье. На низкие характеристики официального поиска работы влияет и ожидание мобилизации. Дело в том, что мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата. Поэтому сейчас почти не регистрируются.

Четвертое — и это единственный оптимистичный пункт — Госзанятости начали активно трудоустраивать людей. С начала войны суммарно статус безработных получили 428 тысяч человек, и за это же время 237 тысяч человек — более половины — нашли работу через Центры занятости.

То есть позитив на рынке труда в том, что государство действительно может найти работу хотя бы части обращающихся за помощью. Но, к сожалению, официальные цифры уменьшают в основном другие факторы, так что о значительном оживлении на рынке труда говорить рано.

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