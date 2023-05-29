Война закончится, и все беженцы вернутся? 29 мая, 17:21

Свежие опросы показывают рост количества граждан Украины, которые не планируют возвращаться в Украину

Европейские чиновники активно обсуждают законодательные инициативы создания условий для украинских беженцев, которые помогут им закрепиться на новом месте и получить статус постоянного жителя. Подозреваю, что уже до конца года будут приняты законы, которые дадут возможность украинцам находиться в странах ЕС в статусе беженца и после войны, а впоследствии получить статус постоянного жителя или гражданство при сдаче всех необходимых норм — язык, законодательство, история и так далее. Насильно держать никого не будут, наоборот создадут условия для того, чтобы было желание остаться.

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Уже сейчас есть огромное количество программ разного уровня в целях обеспечения благоприятных условий для местной интеграции. Изучение языка, поиск работы или перепрофилирования, а также хорошие условия для обучения и лечения детей беженцев сделают свое дело. Европе нужны умные, талантливые, креативные, работоспособные, активные новые граждане, которые смогут интегрироваться в социум. А то, что это огромное количество женщин фертильного возраста дополняет мотивацию создать условия им и их мужьям, которые с большой вероятностью будут ехать, чтобы объединяться с семьями.

Свежие опросы показывают рост количества граждан Украины, которые не планируют возвращаться в Украину из-за того, что считают, что детям лучше будет в Европе и не видят для себя возможности найти работу или же не имеют где жить. Вопросы безопасности, социальных условий и будущего для детей помогают им сделать выбор в пользу Европы. Если в сентябре 2022 года таких было менее 20%, то теперь их количество приближается к 50%. Тенденция крайне опасная и требует активных действий украинской власти для создания условий и гарантий для беженцев.

Теперь их количество приближается к 50%

На фоне всего этого Украина ведет абсолютно пассивная политику по возвращению беженцев. Отсутствует стратегия по возвращению беженцев. Коммуникация с ними находится на низком уровне. Власть не может или не хочет предложить беженцам даже визию их возвращения.

Это приведет к тому, что мы увидим эффект схожий с тем, который был зафиксирован в странах бывшей Югославии, куда вернулось не более 30% после окончания войны. И не вернулись они по тем же самым причинам, которые я описал выше.

На фоне всего этого не добавляют мотивации возвращаться постоянные коррупционные скандалы, узурпация власти одной силой и правовой беспредел в Украине. Наши граждане не слепые и умеют сравнивать, делая выбор в более выгодную для себя сторону.

Большой глупостью будет сказать «и пусть не возвращаются». Ведь сказать можно, но кто будет восстанавливать Украину, платить налоги, содержать госаппарат и пенсионеров, рожать новых граждан и создавать валовой внутренний продукт? Не меньшей глупостью будет сказать «война закончится и все вернутся». Вернуться надо куда-то. Должно быть жилье, работа, здравоохранение, учеба для детей, а главное — безопасность и гарантии уверенности в завтрашнем дне. Кстати, немалое количество беженцев говорят о том, что ждут окончания войны для продажи своих активов в Украине — квартир, домов, земли, с последующим выводом вырученных средств для обеспечения жизни в Европе. Такая же модель была заметна и в странах бывшей Югославии после войны. Примеры есть. Но наша власть не способна их проанализировать и сделать выводы. Поэтому бездействует и лишь имитирует бурную деятельность.

Можно ли это изменить? Еще можно, но уже не так эффективно, как раньше, а времени все меньше. И с каждым месяцем бездействия власти Украины, количество людей, которые примут для себя кардинальное решение не возвращаться, будет лишь расти. А это приведет к катастрофическим изменениям для Украины. Но нашу власть это похоже не беспокоит. Если бы беспокоило, то мы бы увидели реальные действия и стратегию. А их нет.

Текст опубликован с разрешения автора

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