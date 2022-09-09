Это наименее вероятный сценарий развития войны. Чего добивается Путин 9 сентября, 10:01 Эксклюзив НВ Роман Бессмертный: Обычная тактика Путина — получать, эксплуатируя дипломатическую тему, паузу и затем идти на обострение (Фото:REUTERS)

Российская сторона испытывает колоссальную проблему в живой силе, боеприпасах

Мудрые действия украинских военных привели к тому, что российская сторона во всех составляющих понесла за последние два месяца огромные потери. Кремль не может отказаться от ведения войны, потому что создалась ситуация, при которой задний ход сделать невозможно. Такой шаг будет однозначно отрицательно воспринят информационной машиной и зомбированным обществом.

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Главная цель любых маневров в данной ситуации — получить паузу, накопить силы и продолжать войну. Цель не в том, чтобы возложить какие-либо обязательства на Украину. Главная цель кремлевского фюрера — накопить силы и продолжать войну. Поэтому Кремль (и это видно) цепляется за поставки зерна из Украины в государства, которые испытывают колоссальные проблемы с продовольствием. То за ситуацию на Запорожской АЭС, то за ситуацию в Сирии.

Объясню, при чем здесь Сирия.

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