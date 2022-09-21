Главная цель обращения Путина. К чему готовиться миру 21 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ

Суточное ожидание выступления Путина, спровоцированное анонсом — составляющая информационной войны



Весь мир ожидал выступление кремлевского фюрера и не обратил внимание на то, что происходило на заседании Генассамблеи ООН. А вчера началась сессия так называемого высокого уровня, где выступали генсек ООН, начали выступать лидеры стран мира. То, о чем они говорили, отражало проблемы мира, заботу о населении планеты, о странах, вопросах безопасности, продовольственного кризиса, энергетическом кризисе. Но весь мир ждал выступления кремлевского фюрера. Вчерашний день был нарисован Кремлем и состоялся в желаемой ему парадигме.

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Мы, украинцы, граждане демократических государств, когда слушаем фюрера (диктатора, царя), оцениваем его по нашей ценностной шкале. Однако даже не задумываемся над тем, что смотрим на все это глазами демократического мира, а фюрер говорит по ценностной шкале тоталитарной системы. Поэтому происходит ложный подход к анализу провозглашенного.

Начнем с того, что больше всего обсуждается вопрос мобилизации/могилизации. Начиная с того, что война была названа «специальной военной операцией», заканчивая понятием мобилизации, она велась, ведется и будет вестись, как это делается в тоталитарном обществе. Отлавливают людей, используют тюрьмы, должников — все, что можно, чтобы тоталитарным способом сформировать военные подразделения. А мы смотрим на это как на мобилизацию, проводимую в демократическом обществе.

Это абсолютно два разных явления. Мобилизация в тоталитарном обществе — это отдельные параметры, законы, где, начиная от местных властей, заканчивая центральными органами, службами, банковскими учреждениями, вычисляются категории людей и на них начинается охота. Это не мобилизация, это исполнение повинности людьми в тоталитарной системе.

Следующее. Фюрер использует любую информацию как способ шантажа. Это касается таких вещей, как ядерное оружие, как гражданский (мирный) атом, как гражданская или военная инфраструктура. Молчит о них фюрер, но используются такие вещи, как обеспечение населения водой, все, что связано с химической, бактериологической угрозами. Вспомните, как отравили Литвиненко и Скрипалей.

Подходы и видения демократического общества не совпадают с тем, что делают руководители тоталитарной системы.

Обращение Путина — прежде всего вещь для внутреннего пользования

Теперь о цели этого обращения. Это прежде всего вещь для внутреннего пользования. Для того чтобы создать ложную мотивацию для объяснения, почему тоталитарная машина так действует. Обратите внимание, как обманчиво разъясняется защита отечества и т. д. Спрашивается, вы какого черта полезли на чужую территорию? Чтобы что? Чтобы войну принести домой? И эта простая вещь скрывается за призывом защиты отечества. Вы совершили преступление против людей для того, чтобы сейчас прикрыться миллионами жизней россиян?

Очень важно, чтобы сейчас мир четко разъяснил и принял решение: вы совершили преступление, фюрер, и вы будете за это отвечать. Поэтому ответом мира должно быть создание на Генассамблее ООН международного трибунала. Путин не выступать должен и сейчас не прикрываться народом. Он должен сесть на скамью. Он совершил преступление и продолжает его совершать. Это он совершал преступления против украинцев и цивилизованного мира, теперь он будет совершать преступление против российского народа.

Задача всего мира — это зло наказать. Вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал: агрессия России против Украины повлекла за собой миллионы беженцев и затронула миллиарды населения планеты Земля. То есть масштаб преступления, совершенного этим фюрером, нуждается в немедленной реакции, привлечении его к ответственности. И пусть Путин заткнется и не угрожает миру, потому что у него дорога одна — на эшафот.

Возникает вопрос, а что делать украинцам? Самое важное — надо укреплять армию, работать над обеспечением армии. Для этого работать с союзниками. Инициировать формирование системы континентальной, региональной, глобальной безопасности. Выходить с инициативами превращения Рамштайна в военно-политический и стратегически-безопасный клуб континентальной, региональной, глобальной безопасности. Таким образом, увеличивая потенциал состоятельности украинской армии, крайне необходимо на этом этапе сформировать международную коалицию, которая сформировала бы соответствующую силовую компоненту. Надо чтобы в ближайшие недели было сделано заявление: слушай ты, идиот, все время рассказываешь о химическом оружии, ядерном оружии, заткнись. Ибо часть людей просто колотится в испуге, они не понимают, что ты, придурок, играешь этим, шантажируешь весь мир, не понимая, что применение этого оружия принципиально невозможно. Буйных нужно отлучать от кнопки, но продолжать некий диалог с ними.

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