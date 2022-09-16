Распад империи зла. Четыре главных вопроса о судьбе России 16 сентября, 20:54 Эксклюзив НВ

В мире стесняются задавать вопрос о том, какой этот мир видит Россию после ее поражения в войне против Украины

Генерал Бен Ходжес призвал мир готовиться к распаду России, дабы снизить геополитические последствия этого процесса. И начали звучать предположения о том, означают ли эти заявления, что РФ уже пошатнулась. Скажу так. То, что Россия не справляется со своими внутренними проблемами уже давным-давно, это известно миру. Другое дело, что мир, застигнутый врасплох ядерным потенциалом, таким же ветхим, как и вся Россия. Но ведь никто не будет анализировать технологическую составляющую, потому что существует ядерный испуг в мире.

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Находясь в этой боязни, мир на сегодняшний день просто не способен рационально мыслить о судьбе России. И потому эта рефлексия порой президента Франции (давайте не унижать Россию), канцлера Германии, порой к этому прибегают и лидеры США. Рефлексия на эту российскую импотенцию — политическую, оборонную и так далее — сама по себе опасна. Ибо сохраняет Россию в статусе «империи зла».

И вторая негативная вещь — это блокирует мир от рационального определения. И здоровые начала, возникшие в России, — национальные движения, а мир из-за боязни не способен не то чтобы поддержать, мир не способен их увидеть.

Как же «правильно» готовиться к распаду России?

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