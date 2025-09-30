Джулиан Коплин

Преподаватель биоэтики в Университете Монаша и почетный научный сотрудник Мельбурнской школы права Университета Монаша

Как Путин и Си обсуждали свое бессмертие

30 сентября, 12:48
Что обсуждают мировые лидеры, когда думают, что мы их не слышим? На так давно речь шла об идее жить вечно

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин были застигнуты врасплох на военном параде в Пекине, когда обсуждали возможность использования биотехнологий для достижения бессмертия. В частности, Путин предположил, что многократные пересадки органов могут позволить человеку вечно оставаться молодым.

Здесь многое требует объяснения. Идея продления жизни не так уж фантастична и не вызывает такого отторжения, как может показаться. Но как специалист по биоэтике, я испытываю некоторые опасения.

Могут ли пересадки органов позволить нам жить вечно?

