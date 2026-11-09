Что такое бесплатный общественный транспорт в Киеве

«Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и создания достаточного резерва автобусов для Киева». В. Зеленский

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Пожалуйста, подскажите президенту, что бесплатный проезд в городском транспорте и достаточное количество автобусов — вещи взаимоисключающие.

Возможен либо бесплатный проезд, либо достаточное количество автобусов. Совместить это невозможно по экономическим причинам. Мы сами неоднократно убеждались в этом в 1990-е годы, когда проезд в транспорте был бесплатным или почти бесплатным, но самого транспорта не было. А тот, что был, разваливался на ходу.

Транспорт не может быть бесплатным по одной простой причине: за то, что он ездит, обязательно кто-то платит. Чтобы автобус выходил на маршрут, его нужно заправлять, покупать для него шины и ремонтировать, а также платить зарплату водителям, оплачивать содержание вспомогательных помещений и ангаров и откладывать средства на покупку новых автобусов.

Транспорт не может быть бесплатным по одной простой причине

От того, что президент распорядился сделать проезд в городском транспорте бесплатным, эти расходы никуда не денутся!

Когда расходы оплачивает пассажир, покупая билет, это максимально справедливо. Чем больше ездишь — тем больше платишь. Соответственно, потребитель пользуется услугой ответственно: если нужно — садится в автобус и покупает билет, а если до магазина всего одна остановка — экономит и идет пешком.

Когда президент поручает премьеру сделать киевский транспорт бесплатным, это означает, что все расходы перевозчика покроет государственный бюджет. Что это значит? Это значит, что за киевских пассажиров общественного транспорта заплатят не киевляне, пользующиеся автобусами, а всё население Украины в равной пропорции.

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Кассирша «Сильпо» из Житомира, военный из Конотопа, фермер из Кропивницкого и примерно 25 миллионов других людей со всей Украины заплатят за то, чтобы киевский айтишник мог бесплатно ездить в городских автобусах.

Выглядит это не просто несправедливо, а как издевательство.

Но вернемся к нашим бесплатным автобусам. Бесплатность стимулирует рост спроса. Там, где вчера человек шел пешком две или три остановки, чтобы не платить, сегодня он сядет в автобус — ведь это бесплатно! Тот, у кого много свободного времени, просто сядет в автобус, чтобы покататься по городу. Платить не нужно, так почему бы и нет?

Тем временем в стране не хватает денег. Мы уже знаем, что правительство заморозило расходы на капитальное строительство. Вполне ожидаемо, что при отсутствии средств перевозчикам будут платить плохо. И рано или поздно перевозчику придется выпускать автобусы на маршруты за свой счет, надеясь, что государство когда-нибудь заплатит.

Но у нас все люди опытные и понимают, что государство может не заплатить или заплатить лишь через год-два. Чтобы минимизировать убытки, перевозчики всеми правдами и неправдами сократят количество транспорта и будут выпускать на маршруты минимум техники.

А потребитель получит огромное количество людей, желающих ехать в меньшем количестве автобусов. И мы все вспомним счастливое советское детство, когда автобус ждали часами, а потом бились за то, чтобы втиснуться внутрь.

Вот что такое «бесплатный» транспорт. Он и не бесплатный, и не транспорт, а полная катастрофа.

Меня тошнит, когда харьковчане хвалят Терехова за «бесплатный» транспорт. Но за «бесплатность» харьковского транспорта платят хотя бы сами харьковчане. А тут — Киев, богатейший город Украины, но его транспорт хотят оплатить за счет налогов всех украинцев.

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Пожалуйста, не надо этих дебильных социалистических экспериментов! Все, у кого есть мозги, прекрасно понимают, чем это всё закончится.

Хотите поднять рейтинг? Запретите московскую секту РПЦ МП. Или отдайте под суд Баканова, отправьте в армию Кошевого либо примите наконец антикоррупционные законы, чтобы получить 30 млрд долларов от Евросоюза. Есть еще много отличных вариантов. Было бы желание!

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Текст опубликован с разрешения автора