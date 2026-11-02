Как Украина создала уникальную дроновую ПВО

Нынешняя ставка на беспилотные средства ПВО еще раз доказывает: нужда — мать изобретательности, особенно на войне

В 2026 году российское наступление в Украине утратило прежний темп: армия Путина несет рекордные потери, но ей удалось захватить значительно меньше территорий, чем в предыдущие годы. В то же время украинские войска смогли провести серию локальных контрнаступательных операций, освободить стратегически важные участки и опровергнуть утверждения Кремля о непрерывном продвижении российских сил.

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Изменение ситуации на поле боя вызвало оживленную дискуссию среди международных наблюдателей. Многие из них связывают успехи Украины с расширением ее возможностей наносить удары средней дальности. По их мнению, это позволяет подрывать логистическую основу российского вторжения.

Немало внимания уделяется и масштабным кадровым перестановкам в украинском военном руководстве — командование военными операциями переходит к новому поколению молодых и нестандартно мыслящих офицеров.

Однако один из важных факторов остается пока в тени —