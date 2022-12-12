Достанут до Москвы и Севастополя. Что могут новые украинские дроны 12 декабря, 16:32

Как меняется карта боевых действий и наши возможности?

Добрался таки до тактико-технических характеристик двух самых крутых украинских разработок, которые меняют ход боевых действий.

1. Украинский (уже известный) морской дрон-камикадзе.

Видео дня

2. Авиационный боевой дрон Сокол-300 от КБ ЛУЧ.

Итак,

1. Морской дрон :

— Стоимость — 10 млн грн ($250 тыс).

— Радиус действия составляет до 400 км.

— Дальность хода — до 800 км.

— Боевая часть — до 200 кг.

— Скорость до 80 км/ч.

Для сравнения:

— Быстроходные американские катера береговой охраны, передаваемые Украине, развивают скорость до 54 км/ч.

— Масса боевой части ракеты Harpoon составляет 225 килограммов. У украинской крылатой ракеты Нептун боевая часть весит 150 килограммов.

— Расстояние Черноморск-Севастополь «всего» 292 км.

Дрон оснащен криптозащитой, передает до трех видеопотоков как HD, имеет три способа навигации — инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую.

Аналогов в других армиях не нашел

Аналогов в других армиях не нашел.

В общем, идея создания москитного флота дронов очень крутая и меняет картину боевых действий в акватории нашего Черного моря.

2. Сокол-300:

— Предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.

— Масса полезной нагрузки, кг: 300.

— Вооружение — управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км.

— Стоимость около $2 млн.

— Дальность полета — 1300−3300 км.

— Максимальная скорость, км/ч: 580.

— Максимальная продолжительность полета — до 26 часов.

— Потолок — 12 км.

В зону поражения попадают: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозный и даже Пермь на Урале.

Для сравнения Bayraktar TB2:

— Стоимость — от $1 млн до $5 млн.

— Грузоподъемность: 55 кг

— Радиус действия до 300 км.

— Максимальная скорость — 222 км/ч.

— Потолок — 8,2 км.

— Автономность — 24 часа.

Так что украинский беспилотник на голову выше, чем Байрактар, при этом дешевле.

Как видим, украинские оружейники могут быть очень и очень конкурентными.

Вопрос в системе обеспечения заказа и конкуренции.

А теперь представьте, что у Украины есть, например, 100 морских дронов и 100 авиационных дронов?

Как меняется карта боевых действий и наши возможности?

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