Достанут до Москвы и Севастополя. Что могут новые украинские дроны
Как меняется карта боевых действий и наши возможности?
Добрался таки до тактико-технических характеристик двух самых крутых украинских разработок, которые меняют ход боевых действий.
1. Украинский (уже известный) морской дрон-камикадзе.
2. Авиационный боевой дрон Сокол-300 от КБ ЛУЧ.
Итак,
1. Морской дрон :
— Стоимость — 10 млн грн ($250 тыс).
— Радиус действия составляет до 400 км.
— Дальность хода — до 800 км.
— Боевая часть — до 200 кг.
— Скорость до 80 км/ч.
Для сравнения:
— Быстроходные американские катера береговой охраны, передаваемые Украине, развивают скорость до 54 км/ч.
— Масса боевой части ракеты Harpoon составляет 225 килограммов. У украинской крылатой ракеты Нептун боевая часть весит 150 килограммов.
— Расстояние Черноморск-Севастополь «всего» 292 км.
Дрон оснащен криптозащитой, передает до трех видеопотоков как HD, имеет три способа навигации — инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую.
Аналогов в других армиях не нашел
Аналогов в других армиях не нашел.
В общем, идея создания москитного флота дронов очень крутая и меняет картину боевых действий в акватории нашего Черного моря.
2. Сокол-300:
— Предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.
— Масса полезной нагрузки, кг: 300.
— Вооружение — управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км.
— Стоимость около $2 млн.
— Дальность полета — 1300−3300 км.
— Максимальная скорость, км/ч: 580.
— Максимальная продолжительность полета — до 26 часов.
— Потолок — 12 км.
В зону поражения попадают: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозный и даже Пермь на Урале.
Для сравнения Bayraktar TB2:
— Стоимость — от $1 млн до $5 млн.
— Грузоподъемность: 55 кг
— Радиус действия до 300 км.
— Максимальная скорость — 222 км/ч.
— Потолок — 8,2 км.
— Автономность — 24 часа.
Так что украинский беспилотник на голову выше, чем Байрактар, при этом дешевле.
Как видим, украинские оружейники могут быть очень и очень конкурентными.
Вопрос в системе обеспечения заказа и конкуренции.
А теперь представьте, что у Украины есть, например, 100 морских дронов и 100 авиационных дронов?
Как меняется карта боевых действий и наши возможности?
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